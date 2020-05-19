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О центре NATO StratCom в Латвии

12:49. 19 мая 2020 47 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

О центре NATO StratCom в Латвии

В рамках реализации концепции "мягкой силы" руководством НАТО 20 августа 2015 г. открыт в г. Рига (Латвия) Центр передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций (стратегической пропаганды) (NATO StratCom CoE). О нем мы упоминали многократно (здесь (https://t.me/cyber_Mip/929?single), здесь (https://t.me/cyber_Mip/1069) и здесь (https://t.me/cyber_Mip/1262), и это не полный список).
По заявлению руководителей альянса, создание Центра стало ответом НАТО на активизацию деятельности России в информационном пространстве.

Основным предназначением данной структуры являются обмен опытом и координация деятельности натовских структур, занимающихся информационными и психологическими операциями, публичной дипломатией и связями с общественностью.
Кроме того, центр осуществляет подготовку специалистов в области стратегических коммуникаций, проводит различного рода научно-исследовательские работы по обобщению опыта информационных кампаний и выработке новых форм и методов психологического воздействия на целевые аудитории.
Центр передового опыта НАТО функционирует в тесном сотрудничестве с Таллинским Центром обмена передовым опытом в области киберобороны НАТО (CCDCOE)(более подробно расскажем о нем в следующий раз).

Основные задачи центра:

Изучение и анализ информационной среды, определение тематик и форм воздействия на определенную целевую аудиторию;

Формирование в странах, входящих в зону интересов НАТО, из подверженных манипулированию групп населения радикальной оппозиции;

Организация PR-деятельности (формирование позитивного отношения к политике блока);

Консультации по вопросам современных тенденций развития информационного пространства;

Содействие проводимым исследованиям в области использования технологий иформационного воздействия в военных целях;

Разработка способов и методов противодействия информационно-пропагандистской деятельности не входящих в евроатлантические структуры государств;

Разработка специализированных научно-образовательных программ по популяризации деятельности альянса.

https://t.me/cyber_Mip – цинк (ТК-канал "Кибервойна и мир")

PS. Конечно, было бы интересно посмотреть закулисы данный структуры, как это было с публиковавшимися не так давно документами 83-го Центра ИПСО ССО ВСУ.
Вот эти деятели в Твиттере https://twitter.com/LT_MFA_Stratcom


Вот они качают тему "ужасов сталинских преступлений" по поводу депортации крымских татар




А вот и "разоблачения" ГУЛАГа


"Разоблачение" СССР и железного занавеса.










“Всемирный индекс свободы”.

Также на странице можно найти весь суповой набор о:

1. Преступлениях сталинского режима.
2. Дезинформации Кремля по поводу коронавируса.
3. Дезинформации Кремля по поводу Пакта Молотова-Риббентропа и начала второй мировой войны.
4. Угрозе России странам Балтии и Восточной Европы.
5. Об оправданности борьбы латвийских коллаборационистов.
6. Об "оккупации СССР Восточной Европы".

В общем, можете сами оценить основные нарративы, которые ретранслируют американские центры информационно-психологической войны.
Потом можете посмотреть на аутистов, которые эти нарративы у нас повторяют и сделать выводы.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5879629.html

Метки: информационная война, Латвия, нато, прибалтика, пропаганда, спецслужбы, ссср

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