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Николай Стариков назвал национальную идею России

13:26. 19 мая 2020 40 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Источник: deita.ru

Воссоединение русского народа является национальной идеей России, считает известный российский писатель и публицист Николай Стариков, сообщает ИА DEITA.RU.

О том, к какой основной цели должна стремиться наша нация, эксперт рассказал в эфире программы на радио «Комсомольская правда». По словам Старикова, главной задачей нашей страны должно стать единение народа вокруг таких незыблемых понятий, как русская история, культура и идентичность.

Именно политика размывания наших корней и предательства прошлого является основным инструментом противодействия русской нации со стороны наших геополитических соперников, считает писатель.

Лишая нас нашей же самобытности и принижая наш собственный вклад в становление государственности, наши заокеанские недруги пытаются посеять между нами раздор, и как следствие, ослабить наши позиции на мировой арене, чего, конечно же, следует избегать.

Вместе с тем, как отметил Стариков, нынешняя ситуация с пандемией и надвигающимся из-за неё кризисом ясно показывает не только нам, но и всем остальным странам, как важно иметь консолидацию собственного народа и каким именно образом можно преодолеть любые подобные вызовы.

Без воссоединения русского народа, по мнению эксперта, наше государство не сможет должным образом поддерживать свой суверенитет и эффективно решать как внутренние, так и внешние проблемы, требующие от нас единения и осознания себя частью большой и могучей силы.

Ранее на тему национальной идеи России высказался президент страны Владимир Путин. Глава государства считает, что ей является патриотизм.

Источник: https://nstarikov.ru/nikolaj-starikov-nazval-nacionalnuju-ideju-rossii-115458

Метки: чит.клуб

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