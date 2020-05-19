Лекция №18. Боевая подруга

СПЕЦКУРС. Гражданская оборона в современных условиях https://stalingrad.tv/lectures/

Кто такая "боевая подруга"? Чем занимается женщина во время военных действий? Почему нельзя брать на митинг детей? Где спрятаться во время арт-обстрела? Как коммуницировать с людьми в бомбоубежище? Каким оружием надо уметь владеть? О чём должна помнить женщина, если она попадает на войну? Первое, что должна сделать медсестра в казарме? Чему должна научиться боевая подруга?

Источник: https://youtu.be/zvYkpmH1K0A