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Лекция №18. Боевая подруга

19:39. 19 мая 2020 42 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

СПЕЦКУРС. Гражданская оборона в современных условиях https://stalingrad.tv/lectures/

Кто такая "боевая подруга"? Чем занимается женщина во время военных действий? Почему нельзя брать на митинг детей? Где спрятаться во время арт-обстрела? Как коммуницировать с людьми в бомбоубежище? Каким оружием надо уметь владеть? О чём должна помнить женщина, если она попадает на войну? Первое, что должна сделать медсестра в казарме? Чему должна научиться боевая подруга?

Источник: https://youtu.be/zvYkpmH1K0A

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