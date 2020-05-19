Лекция №17. Тактика боевых действий. Практика. Бой в городе

СПЕЦКУРС. Гражданская оборона в современных условиях https://stalingrad.tv/lectures/

Зачем нужно знать тактику боя? Почему важно защититься от лёгких осколков? В чём особенность упражнения "блокпост"? Как правильно сближаться с населённым пунктом? На что надо обратить внимание при зачистке? Что важно помнить во время работы в окопе? Как проходит отход из-под огня? Зачем тренировать погрузку раненого в автомобиль?

Источник: https://youtu.be/zSPtm8tsYpo