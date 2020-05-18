Зачем российские банки распродали свое золото

С крупными российскими банками происходит какая-то мистика. По подсчётам аналитиков, с конца 2019 года они внезапно распродали свои золотые запасы неизвестному лицу или лицам. В лидерах – Сбербанк, «Открытие» и ряд других. Кому досталось российское золото и почему это происходит именно сейчас?

Мистикой происшествие с российским золотом сейчас называют очень многие аналитики и экономисты, изучившие балансы крупных российских госбанков. К ноябрю 2019 года общие банковские запасы российских финансовых учреждений в пересчёте на золото достигли исторического максимума, превысив 109,1 тонны.

Однако ближе к концу 2019 года банки, забив свои хранилища под завязку, начали выбрасывать золото на рынок, продавая по достаточно выгодным ценам, так как мировая цена на «жёлтый металл» пошла в рост.

В лидерах распродаж российского золота оказался банк «Открытие», который избавился от 3,4 тонны. Не сильно отстал и Сбербанк, продавший 2,8 тонны. Практически полностью избавился от своего золота и Промсвязьбанк, который перед этим внезапно очень сильно нарастил запасы до более чем 8,3 тонны. Банк оставил на своём балансе лишь 174 кг «жёлтого металла».

Минфин России тогда уверял, что ПСБ просто «ищет свою нишу», однако такие резкие движения не свойственны для процесса поисков, а к тому же данный банк – это банк российской «оборонки». Этот мотив давал аналитикам повод думать, что накопление на его балансе золота могло быть связано с необходимостью расчётов по международным оборонным контрактам, однако импульсивный «слив» золотого запаса в неизвестном направлении опровергает эту гипотезу.

О том, что же произошло с золотом российских банков, Царьград спросил у профессора кафедры международных финансов МГИМО, руководителя Русского Экономического Общества им. С. Ф. Шарапова Валентина Катасонова.

Царьград: Валентин Юрьевич, как объяснить эти достаточно внезапные и объёмные распродажи золота крупными российскими банками и кому они вообще его продают?

Валентин Катасонов: Это большой вопрос. Какой-то сюрреализм просто. Если это металл, действительно принадлежащий этим банкам, то это странно. Другой вопрос, что это какие-то клиенты. Я не исключаю, что имело место трастовое управление золотом или, может быть, банки просто выступили в качестве посредников.

Понимаете, для российских банков цена на «жёлтый металл» была ниже, чем она была бы, скажем, для нерезидентных покупателей. Поэтому я не исключаю, что они – это просто некое техническое звено в цепочке, а конечные покупатели находятся за пределами России.

Золото уходит за границу, потому что российским банкам был бы смысл накапливать золото как собственный капитал только в том случае, если бы вступили в силу правила Базеля III (документ Базельского комитета по банковскому надзору, вводящий новые нормативные требования для стабилизации банковской системы после кризиса 2008 года. – Ред.), которые оценивают «жёлтый металл» по стопроцентной цене рынка. А сейчас он оценивается по цене в 50% от цены рынка. Поэтому для выполнения базельских нормативов по достаточности капитала банкам невыгодно покупать золото и включать его в состав собственного капитала. Поэтому я думаю, что это то золото, которое они покупали для зарубежных клиентов.

Ц.: Если говорить о Промсвязьбанке, то он идёт чуть ли не в лидерах продаж золота. К тому же это банк «оборонки», который ранее резко нарастил запасы, избавившись от них только сейчас. У аналитиков есть версия, что банк получил золото от Венесуэлы в период введения против неё жёстких санкций со стороны США и спрятал его на своём балансе. Такое может быть?

В.К.: Да, есть такая версия, что Промсвязьбанк покупал золото, и что это была некая спасательная операция в отношении Венесуэлы. Другие банки боялись это делать, а Просвязьбанк имеет особый статус, поэтому вполне вероятно, что по команде сверху они могли выполнить эту операцию. Куда это золото дальше пошло, неизвестно. Но я так понимаю, что если это венесуэльское золото, то оно ушло на какой-либо другой безопасный счёт в безопасном банке.

Золото надо было спрятать. Промсвязьбанк – это банк закрытый. Я не изучал глубоко историю венесуэльского золота, но про эту версию я знаю. Это банк непрозрачный, причём он на это имеет полное право. Именно поэтому нет никаких открытых источников, которые бы показывали, что банк покупал венесуэльское золото.

Ц.: А с балансов других банков золото чисто теоретически могло уйти не за границу, а в Банк России?

В.К.: Почему бы и нет. В настоящий момент нет никакой исчерпывающей информации о том, как Центральный банк покупает это золото. В принципе, у него есть возможность напрямую покупать этот металл у российских аффинажных предприятий, однако такое возможно и посредством коммерческих банков. У нас как минимум несколько десятков коммерческих банков имеют лицензию на операции с золотом. То есть возможны такие две основные схемы.

Ц.: Зачем банкам было нужно продавать золото именно сейчас? Оно будет расти в цене, и это очевидно. Было выгоднее его подержать.

В.К.: Вполне вероятно, что если это золото иностранных клиентов, то они по какой-то причине решили перевести его в другое место. Может быть, российские банки не столь надёжны, чтобы долго «мариновать» это золото на своих балансах. И это логично – вдруг какие-то операции будут заблокированы.

Важно другое. А именно – то, что это золото было куплено по цене более низкой, чем на мировом рынке. Впрочем, мы говорим не о таком уж большом объёме этого золота. 100 тонн на фоне 2 тыс. тонн на балансе Центрального банка – это не столь существенно.

Центробанк заморозил покупки золота у наших золотодобытчиков. Фото: Vitaly Ivanov / Globallookpress

ЦБ России было бы выгоднее всего купить золото у наших золотодобытчиков, но он этого не сделал и вообще заморозил такие покупки. Мы живём в такое время, когда понятие «выгодно» объясняет практически все операции. Выгодно – имеется в виду с точки зрения частных интересов, а не государственных. Для государственных интересов ЦБ должен был бы покупать золото у наших предприятий, чтобы развивать собственный валютный цех.

Сейчас же получилось, что золотодобытчики компенсировали утерю главного покупателя в лице Центрального банка покупателями-нерезидентами. И это неправильно.

Ц.: Может быть, речь идёт об истории «каждый сам за себя»? Уже понятно, что банки в связи с кризисом понесут серьёзные убытки и, возможно, они распродают золото прямо сейчас, чтобы подготовиться к этому и иметь на своих балансах «живые деньги»?

В.К.: Убытки – это мягко сказано. Я думаю, что примерно к концу лета в России будет серьёзнейший банковский кризис, многие банки «посыплются». И если часть банков уже готовятся к банкротству, и золото принадлежит им, то они и правда могут вывести его в безопасное место. Это индикатор того, что они готовятся к банкротству.

Это тревожный сигнал и это ненормально. В любом случае Центральный банк должен был бы каким-то образом предотвратить этот отток. По крайней мере, объяснить нам, что происходит. Про банковский кризис пока прогнозы строить рано, надо принимать во внимание всю геополитическую ситуацию. Это событие грандиозное.

Если говорить про золото, то будут попытки вывести золото куда-то за пределы своих банков. Конечно, золото продавали и те банки, которые, как говорится, «too big to die» – слишком большие, чтобы умереть. Среди продавцов были и Сбербанк, и ВТБ, и «Открытие». Они, конечно, не погибнут.

А вот более мелкие банки – запросто. Поэтому основной остаётся версия о том, что крупные банки действовали в интересах нерезидентных клиентов, а более мелкие банки – в интересах своих собственников. Они выводят золото в безопасные зоны.

Обложка: Фото: Gennadii Khameliyanin / Globallookpress