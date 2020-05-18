За счёт чего держится субъект глобального управления господствующей античеловечной концепции?

Итак, на трёх китах держится кажущаяся безнаказанность субъекта глобального управления текущей господствующей античеловечной концепции. Рассмотрим каждый из них.

Если сразу перейти к делу и коротко описать, то будет это выглядеть так:

Вот и мы задались этим вопросом когда-то . Понимание пришло только тогда, когда освоили теорию управления и определились концептуально.

Наверняка каждый, кто изучает материалы КОБ, задавал себе вопрос: «Почему «мировая закулиса» не боится воздаяния, проводя античеловечную политику?» .



Большая часть греха лежит на искушённом, нежели на искушающем

Чтобы понять это, надо рассмотреть каким образом идёт взаимодействие искушаемого и искушающего с управленческой стороны дела.

Взаимодействие искушаемого и искушающего

Как видно из картинки, пока искушаемый не замкнёт схему своим выбором «Принять», искушать возможно долго и безрезультативно. Есть такая поговорка о мире животных, хорошо отражающая суть схемы в практике жизни — «Сучка не захочет, кобель не вскочит». Но как только схема замкнута, извини, брат, почти вся ответственность на тебе.

Соотношение доли ответственности искушённого и искусителя



Примеры:



Женщина, выбирая будущего мужа в семью, должна понимать всю тяжесть последствий неправильного выбора, т.к. именно она замыкает выбор из трёх этапов:

Показывает, что она готова к семье,



Мужчина откликается и делает предложение,



Женщина соглашается.



«Доверяй ближнему своему, но не давайся ему в обман» — гласит народная мудрость неспроста.

Дьявол сколько угодно мог искушать Иисуса, но тот был стойкий товарищ. А ещё и мудрый (об этом см. ниже).



Карма (причинно-следственная связь)

Практически вся карма завязана на реальную нравственность индивида и на его возможности.



Если Бог нам что-то дал, значит, мы это заслужили (различие социальной и кармической справедливости хорошо расписано тут ).

).

Бог нам даёт ношу только по силе, с которой мы в состоянии справиться.



У Бога нет других рук, кроме нас.



Что из этого следует?



Если у нас в жизни что-то происходит, хорошее или плохое, то мы это заслужили. Заслужили либо персонально, либо в составе того общества, в котором живём (нравственность всего общества считается по самым «отставшим»). Ибо Бог не допускает несправедливости и всегда защитит праведника.



Бог направляет людей друг к другу, чтобы мы могли помочь друг другу, а не вкушать плоды своего злонравия. «Милости хочу, а не жертвы». Поэтому надо принимать и встречать своего обидчика с благодарностью в Его адрес и адрес обидчика, т.к. это шанс что-то понять и изменить свою нравственность в сторону добронравия. Ещё у евреев есть поговорка «Хорошо, что взял деньгами» — понятно, о чём она?



Если мы не справляемся (по разным причинам) с той нагрузкой, которую заслужили и которая нам по силам, то мы пожинаем последствия этого.



Есть в этой теме кармы одно существенное обстоятельство, без описания которого картинка будет неполной (и это ещё мягко сказано). В чём дело?

А дело в том, что не 100% последствий наших действий идёт к нам в обратку. Бог всегда какую-то часть обратной связи придерживает, т.е. защищает нас от всей тяжести последствий наших неразумных действий. Почему? Потому что мы словно малые неразумные дети — мы несовершенны и имеем право ошибаться (мы не можем знать всё и вся на свете, чтобы полностью просчитать все последствия наших действий, т.к. мы весьма и весьма ограничены).

Однако, с ростом меры понимания и осведомлённости, за одни и те же поступки у нас мера ответственности растёт. Поэтому за то, что в детстве прощалось, во взрослой жизни можно нехило так схлопотать. И чем больше мы понимаем и знаем, тем выше на нас ответственность — в том смысле, что Бог снижает процент того, что он удерживает из всех 100% последствий наших действий.

Удерживаемые Свыше последствия в зависимости от уровня понимания

Далее перейдём к тому, как пользуется всем этим субъект глобального управления по античеловечной концепции.



ГП всегда предлагает какие-то варианты и смотрит на реакцию общества. Если общество принимает, то оно само же и виновато. Надо думать своей головой, а не заниматься интеллектуальным иждивенчеством. Основа такого подхода — взращиваемое и поддерживаемое через господствующую культуру интеллектуальное иждивенчество.

Прорабатывая варианты, что предлагать обществу в качестве выбора, ГП учитывает допустимую нагрузку на потенциал общества разобраться с выбором и справиться с ним даже без помощи совести. Именно это обеспечивает самую низкую долю ответственности в том, что общество снова выбрало вариант, ухудшающий его текущее положение (в смысле движения к Человечности).

Совесть — это механизм, который позволяет даже при критически низком уровне развития понимания делать правильный выбор, т.к. именно через Совесть Бог всегда даст понять индивиду, что не надо делать, если очень хочется ввиду своего эгоизма или интеллектуального иждивенчества (эффект толпаря в толпо-«элитарном» обществе), либо если что надо сделать вопреки тому, что не хочется ввиду своего эгоизма или интеллектуального иждивенчества. Поэтому совесть с помощью давления господствующей культуры глушится1 различными2 способами3 и средствами4.





В итоге что получается?

— Ответственность за античеловечность больше лежит на искушённых, нежели на искусителях, т.е. именно за счёт искушённых держится эта античеловечная концепция.

За счёт кого держится античеловечность

Вроде всё понятно, надо отказаться от интеллектуального иждивенчества и жить под диктатурой совести. Но этого не достаточно, надо ещё уметь использовать свой интеллектуально-творческий потенциал в работе с тем выбором, который нам предоставляет искуситель. Мы за творческий подход.



В чём он выражается? В первую очередь в концептуальной властности и концептуальной определённости. При выборе по жизни добродетели, помогайте другим в этом. Как это выглядит на примере?

Иисус и его концептуальная определённость в творческом подходе

Разберём один библейский сюжет. В пустыне Сатана искушал Иисуса. Что ответил Иисус Сатане? —

«Пойдём со мной»

Дело в том, что, когда искуситель предлагает какой-то выбор, за скобками всегда остаётся алгоритмика, сопровождающая весь процесс взаимодействия, с которым пытается навязаться искуситель. Выйти из этой алгоритмики искушаемому возможно лишь тогда, когда он сам обладает концептуальной определённостью и может предложить искусителю свой выбор.

Что и сделал Иисус:



Вместо того, чтобы тупо соглашаться или отвергать предложение Сатаны, и тем самым подпадать под его алгоритмику.

Иисус делает предложение Сатане, но уже в иной алгоритмике — альтернативно объемлющей концепции добродетели, с целью помочь Сатане стать Человеком (т.е. обрести ч.т.с.п.).

Сатана явно такого не ожидал и поспешил ретироваться.



Пойдём со мной

Но всё же у субъекта глобального управления есть свои проблемы. Теперь, после наших рассуждений, смотрим ролик и осмысляем информацию из него:



Собеседник



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