Все заработало! Россия – цивилизация, Отбирают водку // Галопом по Европам #213
В этом выпуске:
- В России за выходные плюс 18 635 заболевших. Третий день подряд суточный прирост меньше 10 тысяч;
- В Тольятти запустил производство Автоваз, в Санкт-Петербурге – Ниссан;
- В Красноярский край для борьбы с коронавирусом перебросили военных;
- Италия снимает ограничения – с 18 мая разрешена торговля, работа баров, ресторанов и парикмахерских;
- Снятия ограничений требуют и в Британии, причем уже в жесткой форме;
- Премьером Израиля снова станет Нетаньяху – уже в пятый раз;
- Пуэрто-Рико хочет стать 51-м штатом США;
- Путин уверен: Россия – это отдельная цивилизация, для сохранения которой нужно развивать высокие технологии;
- Трое россиян вошли в двадцатку богатейших жителей Великобритании;
- Минтруд предложил снизить размер накопительной пенсии;
- Минсельхоз выступил за ГМО;
- ЦИК заявил, что готов к голосованию по поправкам к Конституции;
- У России опять отбирают водку. Бывшие акционеры Юкоса добились ареста брендов Столичная и Московская.
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