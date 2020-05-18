Все заработало! Россия – цивилизация, Отбирают водку // Галопом по Европам #213

В этом выпуске:

- В России за выходные плюс 18 635 заболевших. Третий день подряд суточный прирост меньше 10 тысяч;

- В Тольятти запустил производство Автоваз, в Санкт-Петербурге – Ниссан;

- В Красноярский край для борьбы с коронавирусом перебросили военных;

- Италия снимает ограничения – с 18 мая разрешена торговля, работа баров, ресторанов и парикмахерских;

- Снятия ограничений требуют и в Британии, причем уже в жесткой форме;

- Премьером Израиля снова станет Нетаньяху – уже в пятый раз;

- Пуэрто-Рико хочет стать 51-м штатом США;

- Путин уверен: Россия – это отдельная цивилизация, для сохранения которой нужно развивать высокие технологии;

- Трое россиян вошли в двадцатку богатейших жителей Великобритании;

- Минтруд предложил снизить размер накопительной пенсии;

- Минсельхоз выступил за ГМО;

- ЦИК заявил, что готов к голосованию по поправкам к Конституции;

- У России опять отбирают водку. Бывшие акционеры Юкоса добились ареста брендов Столичная и Московская.







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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Zx_mogH4n00