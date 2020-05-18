Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 18 мая 2020
- 11:54 Хафтар потерял базу Аль-Ватия.
- 05:30 Ударные БПЛА Эрдогана наносят очень странные удары, а юные убийцы из Сирии гибнут в Ливии (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 23:06 Американцы не останутся в Ираке и Сирии.
- Вчера 22:22 “Отголоски войны на древних развалинах замка Бюрзей” – репортаж Олега Блохина из Сирии.
- Вчера 20:04 Иран обвинил США в пиратстве и предостерёг от угроз танкерам с топливом для Венесуэлы.
Хафтар потерял базу Аль-Ватия
На фоне череды малосмысленных столкновений в пригородах Триполи, авиаударов по Митиге и Мисурате, сбитых китайских и турецких дронов, заявлений про уничтоженные "Панцири" и т.д., некоторые подвижки в Ливии все-таки произошли.
ЛНА потеряла авиабазу Аль-Ватия в западной Триполитании. Саму базу пытались штурмовать еще в апреле, но первые 2 штурма провалились, а один и вовсе привел к выходу войск Хафтара к прибрежной трассе.
На этот раз, ПНС при поддержке Турции удалось пробиться на авиабазу и закрепиться там. Существенную роль в успехах ПНС сыграли массированные удары турецких дронов, которые несмотря на существенные потери (несколько "Байрактаров" и 1 "Анка-С") смогли серьезно ослабить обороноспособность войск Хафтара прикрывавших базу.
На базе захвачены различные трофеи – бронетехника, тачанки, старые самолеты и даже один "Панцирь" (которые Хафтару поставляли эмиратчики).
Для Хафтара и его спонсоров это существенная неудача, так как это ослабит возможности ЛНА по ведению операций к югу от Триполи, а ПНС сможет консолидировать свои позиции к западу от Триполи.
Кроме того, в среднесрочной перспективе, эту базу смогут использовать и турки для оказания давления на войска Хафтара в Триполитании.
На фоне тупика к югу от Триполи и стабилизировавшегося фронта на побережье между Сиртом и Мисуратой, вероятность успеха Хафтара в вопросе взятия Триполи выглядит сейчас практически иллюзорной, если только его спонсоры не нарастят нагрузку на операцию в более существенных масштабах.
Трофейный "Панцирь"
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Ударные БПЛА Эрдогана наносят очень странные удары, а юные убийцы из Сирии гибнут в Ливии (ФОТО, ВИДЕО)
В последние недели все чаще появляются сообщения о нанесении турецкими БЛА Bayraktar TB2 в Ливии ударов по… грузовикам с арбузами.
Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник.
За последние 2 недели было уничтожено 3 грузовика, и вот произошел очередной случай. Неизвестно, чем же турецкому султану не угодили ливийские арбузы, но началась настоящая охота.
Если говорить серьезно, то участие Турции в ливийском вооруженном конфликте становится все более активным и беспринципным.
Уже несколько месяцев циркулирует информация о массовом наборе членов протурецких бандформирований и просто местных жителей в подконтрольных Турции районах Сирии для отправки в Ливию.
Что удивительно, для «новобранцев» практически нет никаких ограничений, так как набирают даже детей (точнее сказать, подростков). Чуть больше недели назад прошла информация о гибели в Ливии 14-летнего паренька. Как выяснилось позже, родом он был из сирийской провинции Хасеке и отправился на войну в Ливию, чтобы прокормить семью.
В продолжение этой истории уже 15 мая появились сообщения о том, что на контрольно-пропускной пункт Хавар Киллис (45 км севернее Алеппо) были доставлены тела погибших в Ливии боевиков Сирийской национальной армии. Сообщается о 21 погибшем члене группировок «Лива ас-Самарканд», «Лива Сукур аш-Шималь», «Фирка ас-Султан Мурад», «Лива ас-Султан Сулейман Шах аль-Имашат».
По некоторым данным, в общей сложности до 10 000 человек были переброшены из Идлиба и зоны проведения операции «Источник мира» в Ливию.
И может быть, если бы это были только боевики, ситуация не приобрела бы такой огласки, но использование несовершеннолетних подростков в качестве наемников для участия в боевых действиях — слишком, даже для этих мест. К сожалению, причины по которым юноши принимают предложение вербовщиков, ясны как день, ведь северные районы все еще неподконтрольны официальному Дамаску, а значит, ни о нормальной работе, ни о как бы то ни было социальном обеспечении говорить не приходится.
Люди просто ищут хоть какую-нибудь возможность прокормить себя и свои семьи, а предложенные Турцией несколько сотен вечнозеленых в месяц выглядят как хоть какой-то шанс на «нормальную» жизнь.
Конечно, никто не расскажет юноше о крайне высокой вероятности вернуться домой в пластиковом мешке, об этом ему придется узнать на собственном опыте.
Чем закончится вся эта ближневосточная экспансия для Турции — покажет лишь время, однако то, что тысячам простых граждан из Сирии, Ливии и Турции это может стоить жизни, сомневаться, к сожалению, не приходится.
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Американцы не останутся в Ираке и Сирии
Аятолла Хаменеи на связи в Твиттере:
"Американцы не останутся в Ираке и Сирии", они будут изгнаны".
Данная угроза, звучит не только на фоне традиционной борьбы в Ираке, где Иран продолжает давление на оставшиеся американские позиции в этой стране, но и в преддверии грядущего ирано-венесуэльского кризиса.
5 иранских танкеров сейчас идут через Средиземное море в Венесуэлу, полностью игнорируя американские угрозы и санкции. США уже передвинули в Карибское море несколько боевых кораблей.
Иран официально предупредил США, что попытки остановить иранские танкеры будут расцениваться как акт морского пиратства и США будут ждать тяжелые последствия.
В качестве примера, Иран приводит историю "танкерной войны" с Британией, из которой Иран вышел победителем, показав, что в ответ на захват иранских танкеров, он может захватывать британские танкеры, а также открыто угрожать уничтожением британским кораблям, если они попытаются мешать действиям КСИР.
Британцы в прошлом году позорно слились, показав, что понимают лишь язык силы. Иранцы тоже усвоили этот урок и теперь используют эти же аргументы в общении с Вашингтоном, который кроме языка силы ничего не понимает. Так что как иранские танкеры приблизятся к берегам Венесуэлы, нас с большой долей вероятности может ожидать новый международный кризис, так как если США ничего не сделают, это будет выглядеть как трусливый слив перед иранскими угрозами и второе подряд поражение на венесуэльском направлении, сразу после провалившегося военного переворота.
А если что-то сделают (начнут блокировать или захватывать иранские танкеры), то последствия этого произойдут уже не у берегов Венесуэлы, а в Персидском заливе, где Иран может как захватить/атаковать американские танкеры, так и нанести удар по американским базам. В общем, ждем развязки.
Относительно Ирака и Сирии, то в Сирии Иран в очередной раз подчеркнул, что существенных противоречий с Россией у Ирана там нет (российское посольство в Сирии также подтвердило, что критических разногласий с Ираном нет), но уходить из Сирии Иран совершенно не собирается, скорее наоборот, Асад как и ранее будет получать полную поддержку Тегерана. Как чуть ранее разъяснил глава "Хезбаллы" Насралла, удары Израиля и США по иранским прокси в Сирии не являются существенной помехой по текущему и перспективному развертыванию про-иранских сил в Сирии, которые как и российская группировка, находятся в Сирии на законных основаниях по приглашению правительства Асада. В рамках этого видения иранцы и будут продолжать свои операции (в районе Абу-Кемаля, несмотря на периодические авиаудары, деловито продолжают строительство военных объектов. Касательно вопроса вывода американских войск из Сирии, позиции России и Ирана полностью совпадают.
В Ираке же сейчас назначено новое правительство, которое является слабым уже со старта. Нынешний премьер-министр более удобен США, нежели предыдущий, но чтобы получить поддержку шиитских партий, ему пришлось не только согласовывать с ними кандидатуры в кабинет, но и брать обязательства по выполнению решений о выводе американских войск из страны, который США пытаются отсрочить, передав часть своих военных баз иракским военным.
Так как ситуация неустойчивая, в Ираке снова возобновились антиправительственные протесты, которые поддерживают США и Саудовская Аравия. Пока продолжаются протесты, у правительства Ирака меньше оснований давить на США и требовать немедленного ухода, как того хочет Тегеран и шиитский блок в Ираке. В целом, текущее правительство не выглядит долговечным и можно ожидать продолжения политического кризиса, где вопрос вывода американских войск будет оставаться одним из основных катализаторов политической нестабильности.
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“Отголоски войны на древних развалинах замка Бюрзей” – репортаж Олега Блохина из Сирии
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Иран обвинил США в пиратстве и предостерёг от угроз танкерам с топливом для Венесуэлы
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обратился к генсеку ООН Антониу Гутеррешу, предупредив, что Тегеран ответит США в случае угроз танкерам, перевозящим топливо в Венесуэлу.
«Глава МИД Ирана в письме назвал незаконные, провокационные и опасные угрозы США морским пиратством, заявив, что они представляют опасность для региона. Зариф также напомнил, что правительство США несет ответственность за последствия любого рода незаконных действий, подчеркнув, что Иран имеет право принять необходимые меры для противодействия этим угрозам», — говорится в заявлении, опубликованном внешнеполитическим ведомством Ирана.
Кроме того, в связи с этим в иранский МИД был вызван посол Швейцарии, представляющий интересы Соединенных Штатов в Тегеране, к которому замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи обратился с просьбой передать Вашингтону соответствующее предупреждение со стороны иранских властей.
Ранее агентство «Рейтер» со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США Дональда Трампа сообщило, что Вашингтон рассматривает вопрос о мерах, которые можно предпринять по отношению к Ирану, поставлявшего нефть в Венесуэлу.
Кроме того, агентство передает, что, по словам этого чиновника, Вашингтон обладает высокой степенью уверенности в том, что правительство Венесуэлы платит Ирану в ответ «тонны золота».
США в 2018 году в одностороннем порядке вышли из соглашения с Ираном о ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана, в том числе вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.
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