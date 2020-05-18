Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 18 мая 2020

В последние недели все чаще появляются сообщения о нанесении турецкими БЛА Bayraktar TB2 в Ливии ударов по… грузовикам с арбузами.

Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник.

За последние 2 недели было уничтожено 3 грузовика, и вот произошел очередной случай. Неизвестно, чем же турецкому султану не угодили ливийские арбузы, но началась настоящая охота.

Если говорить серьезно, то участие Турции в ливийском вооруженном конфликте становится все более активным и беспринципным.

Уже несколько месяцев циркулирует информация о массовом наборе членов протурецких бандформирований и просто местных жителей в подконтрольных Турции районах Сирии для отправки в Ливию.

Что удивительно, для «новобранцев» практически нет никаких ограничений, так как набирают даже детей (точнее сказать, подростков). Чуть больше недели назад прошла информация о гибели в Ливии 14-летнего паренька. Как выяснилось позже, родом он был из сирийской провинции Хасеке и отправился на войну в Ливию, чтобы прокормить семью.

В продолжение этой истории уже 15 мая появились сообщения о том, что на контрольно-пропускной пункт Хавар Киллис (45 км севернее Алеппо) были доставлены тела погибших в Ливии боевиков Сирийской национальной армии. Сообщается о 21 погибшем члене группировок «Лива ас-Самарканд», «Лива Сукур аш-Шималь», «Фирка ас-Султан Мурад», «Лива ас-Султан Сулейман Шах аль-Имашат».

По некоторым данным, в общей сложности до 10 000 человек были переброшены из Идлиба и зоны проведения операции «Источник мира» в Ливию.

И может быть, если бы это были только боевики, ситуация не приобрела бы такой огласки, но использование несовершеннолетних подростков в качестве наемников для участия в боевых действиях — слишком, даже для этих мест. К сожалению, причины по которым юноши принимают предложение вербовщиков, ясны как день, ведь северные районы все еще неподконтрольны официальному Дамаску, а значит, ни о нормальной работе, ни о как бы то ни было социальном обеспечении говорить не приходится.

Люди просто ищут хоть какую-нибудь возможность прокормить себя и свои семьи, а предложенные Турцией несколько сотен вечнозеленых в месяц выглядят как хоть какой-то шанс на «нормальную» жизнь.

Конечно, никто не расскажет юноше о крайне высокой вероятности вернуться домой в пластиковом мешке, об этом ему придется узнать на собственном опыте.

Чем закончится вся эта ближневосточная экспансия для Турции — покажет лишь время, однако то, что тысячам простых граждан из Сирии, Ливии и Турции это может стоить жизни, сомневаться, к сожалению, не приходится.

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