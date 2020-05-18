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Предсмертный яд для русских детей. Олег Верещагин

18:52. 18 мая 2020 240 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mA6ep6woQuY

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 6899 5397
    Мирослава 18 мая 2020 в 21:52

    Испугались.властьдержащие. Все для Контроля решили ввести.. Ну это теперь родители мелких должны восстать.
    Кто только Обрабатывать Поверхности Будет? Может уборщицы в очередь стоят Обрабатывать поверхности?

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