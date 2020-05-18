Откопанный политех, подведение итогов. Кто закопал Москву на 18 метров?

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yhhyF7pz4jY
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Тот, кто способен судить себя строго, уже соприкоснулся с миром ценностей и начинает приобщаться к нему.
— Виктор Франкл
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