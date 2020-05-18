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Коронавирус нашли в соке папайи и крови козы

10:03. 18 мая 2020 248 просмотров 7 коммент. Опубликовал:

Президент Танзании решил тайно проверить на коронавирус папайю, птицу и козу — результаты его удивили

Президент Танзании Джон Магуфули тайно заказал у Национальной лаборатории здравоохранения страны тестирование на коронавирус случайных образцов, не принадлежащих человеку. Об этом в начале мая сообщило BBC. 

Известный политолог Сергей Михеев также сообщил о коронавирусном скандале в Танзании, в ходе которого её президент обвинил представителей одного из медицинских учреждений страны в саботаже.

Как следует из содержания текста на странице Михеева в Фейсбуке, скандал произошел с тестами на Covid-19, поставленными в Танзанию в качестве заграничной медпомощи.

«Положительными на COVID-19 оказались сок папайи, кровь козы, овцы и перепела, которые президент Танзании Джон Магуфули тайно вместе с другими образцами отправил на проверку в государственную лабораторию, указав на пробирках данные людей.

После этого Магуфули обратился к нации по телевидению и объявил об абсурдных результатах публично, обвинив в случившемся «бракованные тесты». Президент немедленно уволил директора национальной медицинской лаборатории Ньямбура Мореми и приостановил работу всего учреждения, обвинив 10 сотрудников и представителей администрации в «грязной игре» и саботаже", — написал Михеев.

https://www.aljazeera.com/news/2020/05/tanzania-president-questions-coronavirus-kits-animal-test-200503174100809.html

Президент Танзании Джон Магуфули тайно заказал у Национальной лаборатории здравоохранения страны тестирование на коронавирус случайных образцов, не принадлежащих человеку. Об этом в начале мая сообщило BBC. Образцам присвоили имена и возраст якобы людей и отправили на анализ в лабораторию. Как рассказал Магуфули, среди них было автомобильное масло – в нем коронавирус не выявили, джекфрут – эти результаты были неоднозначными, как и у кролика. А в папайе нашли коронавирус — сотрудники лаборатории думали, что исследуют мазки 26-летний «Элизабет Энн». Также на исследование были отправлены образцы, взятые у птицы и козы, они тоже оказались положительными, - уверяет танзанийский президент. По результатам этого эксперимента министерство здравоохранения Танзании сформировало комитет для расследования работы лаборатории. Результаты должны быть предоставлены до 13 мая. На время расследования директора лаборатории и ее менеджера по качеству отстранили. 

Источник: https://svpressa.ru/world/news/265503/

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