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Дистанционное чтение

10:06. 18 мая 2020 121 просмотр Один комментарий Опубликовал:


Слушатели военной академии в Тегеране и дистанционное чтение.







Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5876917.html

Метки: иран, книги, коронавирус, фотографии

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 13523 8361
    Maleos 18 мая 2020 в 13:12

    После расстрела жыдосаксами иранского генералитета в полном составе, Иран слился, надел намордники даже на военных и больше не вякает…

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