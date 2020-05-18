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Белое облако смерти: как «Бхопальский Чернобыль» убил тысячи человек за трое суток (ФОТО)

08:00. 18 мая 2020 182 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Белое облако смерти: как «Бхопальский Чернобыль» убил тысячи человек за трое суток (ФОТО) | Русская весна

Утром 3 декабря 1984 года на химическом предприятии в индийском городе Бхопал в штате Мадхья-Прадеш произошла катастрофа, последствия которой до сих пор оказывают негативное воздействие на окружающую среду и здоровье жителей Индии.

В атмосфере оказалось порядка 42 тонн ядовитых паров метилизоцианата. Три тысячи человек скончались в первые 76 часов. Ещё 15 тысяч умерли в течение нескольких лет.

На сегодняшний день число пострадавших лиц превысило полмиллиона человек.

Истинная причина катастрофы так и не была установлена, но даже спустя 36 лет после трагических событий жители Бхопала продолжают болеть и умирать от заражённых смертельно опасным ядом почвы и воды.

Америка поможет

История строительства комбината в Бхопале началась в далёком 1969 году. В то время население города с живописным озером, великолепно сохранившимися историческими зданиями составляло чуть более 100 тысяч человек.

Власти Индии были крайне озабочены привлечением иностранного капитала в страну для развития сельского хозяйства и создания новых рабочих мест. Найти заинтересованную сторону удалось в лице американской химической компании «Юнион карбайд».

Филиал гиганта в Индии насчитывал 14 предприятий. Изначально для производства инсектицида «Севил» в Бхопал планировалось ввозить часть требуемых химикатов, но в итоге высокая конкуренция на рынке Индии заставила комбинат освоить собственное производство опасных компонентов.

Данный процесс требовал высококвалифицированных кадров и активных финансовых вложений, которые с момента строительства завода инвесторы не осуществляли.

В довершение ко всему в 1980 году неурожай спровоцировал резкое падение спроса на «Севил». В «Юнион карбайд» попытались продать убыточное предприятие, но желающих приобрести завод не нашлось.

Вопиющая халатность

Управляющие компании «Юнион карбайд» делали акцент исключительно на получении сверхприбыли при размещении своего производства в развивающихся странах, а также на подборе низкооплачиваемых кадров.

Об уровне образования местных специалистов, которые имели дело с высокотехнологичными и чрезвычайно опасными видами производств, никто не заботился.


Резервуар, из которого вырвался смертоносный газ

Спустя два месяца после катастрофы в газете The New York Times были опубликованы итоги проведённого расследования. В материале шла речь о нескольких грубых нарушениях сотрудников завода в Бхопале и топ-менеджеров «Юнион карбайд».

Выяснилось, что в течение пятнадцати лет эксплуатации химический завод осуществлял свою деятельность на чудовищно устаревшем оборудовании.

Рабочие неоднократно были свидетелями регулярных внутренних утечек метилизоцианата. При этом приборы не отражали реального состояния ёмкостей с опасными веществами.

С целью экономии на содержании персонала был уволен инспектор по безопасности, имя которого так и осталось неизвестным. Остальные сотрудники предприятия не имели требуемых квалификации и знаний для работы с оборудованием и не представляли, как действовать в случае серьёзной утечки.

За несколько часов до взрыва трубы нейтрализатора промывали водой. При этом на оборудовании отсутствовали специальные задвижки, что привело к попаданию жидкости с щёлочью и гидроксидом натрия прямиком в бочку с десятками тонн опасного яда.

Количество метилизоцианата в ёмкости превышало норму в 42 раза. В момент аварии, унёсшей жизни 18 тысяч человек, на заводе уже давно не работала система безопасности, были отключены газовый нейтрализатор, факельная башня и брандспойты. Даже вой сирены и тревожные сообщения с территории завода после взрыва ничем не отличались от обычных тренировочных мероприятий.

Белое облако смерти

В ночь со второго на третье декабря 1984 года 42 тонны смертельно опасного яда вместе с синильной кислотой, цианидом, угарным и углекислым газом оказались в атмосфере.

Плотное белое облако незаметно опустилось прямо на трущобы Бхопала, которые совершенно бесконтрольно располагались в непосредственной близости к заводу.

Ничего не понимающие жители просыпались от невыносимого кашля, жжения в глазах и в горле. Многие умирали от удушья прямо на месте, некоторые ещё были в состоянии обратиться за помощью в ближайшую больницу. Но и в медицинском учреждении им тоже ничем не могли помочь.

Врачам Бхопала не была предоставлена информация о факте утечки и о том, какие именно вещества оказались в атмосфере. Руководство корпорации ревностно хранило «коммерческую тайну».

В результате тысячи брошенных без помощи людей умирали долгой и мучительной смертью в своих домах или на больничных койках. Большая часть из пострадавших были дети.

«Щедрость» инвесторов

Руководство «Юнион карбайд» в течение нескольких лет пыталось доказать, что не имеет никакого отношения к техногенной катастрофе, а утечка опасного вещества произошла в результате саботажа на территории завода. Однако в 1987 году в ходе внесудебного урегулирования сложившейся ситуации жертвы трагедии получили 470 миллионов долларов США.

Примечателен тот факт, что на ликвидацию последствий техногенной катастрофы инвесторы не выделили ни одного цента. В тюрьме за совершённое преступление никто из руководящего состава инвесторов не оказался.

Более того, в 2001 году международная химическая компания «Доу кемикал» поглотила «Юнион карбайд», заявив, что не имеет никакого отношения к взрыву на предприятии в Бхопале и тем более к последствиям данной катастрофы.

Лишь седьмого июня 2010 года суд Индии признал семерых теперь уже бывших руководителей предприятия в Бхопале виновными, приговорив к наказанию в виде лишения свободы на два года и выплате штрафа в размере 100 тысяч рупий.


Мемориал в память о тех, кто погиб и стал инвалидом в результате выброса токсичных газов в 1984 году

На сегодняшний день предприятие частично распродано на металлолом, но взорвавшаяся цистерна по сей день стоит на том же месте, где находилась в далёком 1984 году.

Вся территория вокруг комбината заражена опасной для здоровья всех живых существ химией. Люди, проживающие в городе, по сей день вынуждены страдать тяжёлыми хроническими заболеваниями.

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Виталий Богданов, Лайф

Источник: https://rusvesna.su/news/1589777664

Метки: Новости

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