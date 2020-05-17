Хитрый немец! Какую тактику использовал Вермахт в начале войны. военные истории.

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Если чистое сердце широких натур в одиночестве становится еще чище, то грубое сердце людей мелких делается под его влиянием ещё грубее. Потому что, хотя одиночество и может воспитать сильных духом, для слабых душ оно пытка.
Неосилил.
ДИЧЬ.
Как оборонялись НАСТУПАЮЩИЕ немцы в 1941
шиза
Чё курил не понятно…