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Хитрый немец! Какую тактику использовал Вермахт в начале войны. военные истории.

12:39. 17 мая 2020 162 просмотра 2 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=34UpQ-Xzey0

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