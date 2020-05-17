Россия избавляется от мусора. Теперь будет как в Швеции

Мусорная проблема в нашей стране является одной из наиболее актуальных. Особенно она обострилась в последнее время. Все мы помним истории про свалки в Зеленограде, Балашихе, Шиесе . Лично я, признаюсь, еще года три назад считал экологическую тематику неактуальной и неинтересной. Все мои представления о борьбе за экологию сводились к деятельности Гринписа, который справедливо считается и является организацией, работающей на интересы США. Однако сейчас я прекрасно понимаю, что экология является одним из столпов здоровья и продолжительности жизни граждан. Помимо этого, грамотный подход к проблеме позволяет сделать ее не только социально-ориентированной, но и экономически выгодной. Об этом подробнее

Сегодня стало известно, что в России будет построено 25 новых заводов по глубокой переработке ТКО (твердых коммунальных отходов) с дальнейшим получением из них электроэнергии. Именно такая практика уже долгие годы существует в Швеции, где подобным образом перерабатывается 100% мусора.

Для начала скажу об исполнителях. Это:

Ростех. Главный исполнитель проекта, который через свою дочернюю компанию (РТ-Инвест) будет управлять заводами.

Росатом. Технологический партнер. Оборудование для заводов будет отечественным. Изготовителем выступит Росатом.

ВЭБ. Финансовый партнер. На деньги ВЭБа, который оформил льготное кредитование, будут построены заводы. ВЭБ также важен с точки зрения подготовки финансовой модели проекта. Поскольку заводы будут перерабатывать мусор и получать из него электроэнергию, важно, чтобы они находились на самообеспечении, а не требовали бюджетных дотаций.

Итак, как я уже писал выше, будет построено 25 новых заводов. Но здесь же стоит заметить, что 5 уже находится на стадии строительства . Это 4 завода в Московской области (самый "страдающий" от мусора регион") и один в Татарстане.

Отдельно хотел бы остановиться на подмосковных заводах, по которым есть более менее подробная информация. Очевидно, что десятки новых заводов будут типовыми. В МО предприятия располагаются близ следующих городах: Наро-Фоминск, Солнечногорск, Ногинск, Воскресенск.

Первый подобный завод будет введен в эксплуатацию уже в 2021 году. Каждый завод сможет перерабатывать порядка 700 тыс. тонн мусора в год. Соответственно, умножаем на 4 и получаем 2.8 млн. тонн отходов в год. Москва и Московская область ежегодно генерирует около 12 млн. тонн отходов. То есть, практически четверть будет проходить переработку.

Один подобный завод сможет вырабатывать 70 МВт электричества, что способно обеспечить электроэнергией 1.2 млн. человек. Данная цифра впечатляет.

Теперь по оборудованию. Момент очень важный. Всего отечественное оборудование составит порядка 60%. Много это или нет, пусть каждый решает сам. Изготовлением будет заниматься преимущественно Росатом.

Вернемся к тем новым 25 заводам, которые планируется открыть в дополнение к уже 5 строящимся. По той информации, которая имеется, они будут реализованы близ крупных городов с населением более 500 тыс. человек.

Таких в России 38 . Список городов и агломераций, вокруг которых будут построены заводы, пока что не дали.

Что касается стоимости строительства, то в общей сложности она составит 600 млрд. рублей.

Теперь о социальных эффектах. На 25 заводах будет устроено 25 тысяч человек. То есть, порядка 1000 на каждое предприятие. Для регионов это хорошее дополнительное количество рабочих мест.

Единственное, что вызывает опасение - ВЭБ собрался привлекать к проекту частных инвесторов. Я, конечно, понимаю, что ГЧП является во многих случаях весьма эффективным механизмом развития экономики, однако переработка мусора является не столько экономической, сколько социальной темой. Да, финансовая составляющая тут важна, поскольку необходимо вывести заводы на самообеспечение, но предприятия не должны ставить перед собой первоочередной задачей получение прибыли.

Именно поэтому управление заводами Ростехом как нельзя лучше подходит под поставленные цели. Государственный капитализм – то, что нужно в экологической политике государства.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/dvinsy/rossiia-izbavliaetsia-ot-musora-teper-budet-kak-v-shvecii-5ebda40ed515ee06ba643a69