Путин ужесточает спрос с чиновничества

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Путин разворачивает недовольство в народе, создаваемое либералами, против них самих

Уверены, что многие, кто отслеживают события в стране, заметили, что Путин начал выводить на арену военных медиков и тех военных, под чьим руководством развёртывались госпитали со всем необходимым и современным оборудованием.

Предыстория

Так как все процессы управляемы, то и это действие не случайно. Чтобы понять какие задачи оно решает, надо зафиксировать текущее состояние объекта — «ход развития борьбы с «пандемией» в России».

В стране идёт открытое противостояние либеральных кланов, контролирующих основные средства производства и обслуживающих поток ресурсов на Запад с 90-х и патриотов(государственников), которые заинтересованы в том, чтобы их капиталы росли и крепли на базе самой России, а не на основе вывода этих капиталов за бугор.

Либералов мало заботят возможные катастрофические последствия для экономики, так как они от этого не зависят. Они не занимаются производством, они занимаются либо распределением капиталов в экономической системе, либо перекачкой ресурсной базы на Запад. А ресурсы это как раз то, в отношение чего не работает фраза:

Свято место пусто не бывает.

Если отрубить поток ресурсов из России в страны Запада, то рухнет не Россия, а как раз таки страны Запада. И заменить эти поставки просто нечем, так как сами уже давным-давно выработали свою ресурсную базу. Рассуждения о том, что нефть, газ, древесину и прочее можно где угодно напокупать – не подкрепляются жизненной практикой и положением дел в мире.

Ввиду такого положения либералы используют текущее положение для решения своих задач. Они всячески работают на то, чтобы максимально растянуть во времени режим ограничительных мер, тем самым создавая в народе готовность собственными руками ломать свою же государственность. Естественно, в процессе всего этого интересы народа никого не интересуют. Задача — конкурентная борьба с теми, кто пытается вывести Россию из статуса колонии Запада, когда управление осуществляется руками «элиты», замкнутой на Запад.

Государственники же в текущем моменте работают на минимизацию последствий мировой «пандемии», пытаясь как можно раньше вывести страну из сего действия, в котором не участвовать Россия не могла именно ввиду несоответствия своей кадровой базы подобному управленческому сценарию.

Что имеем сейчас?

На данный момент всё положение в стране оказалось привязано к нескольким ключевым «идеологам»: Минздрав, Роспотребнадзор, руководитель которого ещё и главный санитарный врач России, и руководитель Федерального медико-биологического агентства Скворцова, которые под непреклонным авторитетом ВОЗ — организации, финансируемой транснациональными фармакологическими компаниями — все дуют в одну дуду: задирают планку паники всё выше, что позволяет либеральной исполнительной власти на основе рекомендаций вышеперечисленных раздавать ограничения направо и налево.

На фоне всего этого президент даёт новую вводную — МинОбороны.

Тот факт, что либералы будят затягивать, не нов и был известен сразу, если выявить сам процесс, который они пытаются провернуть в стране. Поэтому неслучайно ещё в апреле месяце было подключено МинОбороны к решению задачи с госпиталями.

15 мая в прямом эфире военные доложили о результатах своей деятельности, о количестве новых госпиталей, о их укомплектованности, а также о том, что страна полностью готова к любым сценариям и готова выходить из режима ограничений.

Таким образом государственники перехватывают формирование информационного поля и заменяют раскачиваемую «всё пропало, скоро будем первые по количеству больных» — на «мы готовы снимать ограничения».

В таких условиях либералам становится труднее вводить дальнейшие ограничения, а значит и сложнее возбуждать недовольство в народе.

Особенно показательно, что на фоне успехов МинОбороны многие руководители регионов или ответственные лица получили разнос за невыплату медперсоналу положенных премий и на фоне военных, докладывающих о впечатляющих результатах, некоторые персонажи стояли как обгадившиеся котята, и единственное о чём могли рассказать, так это о том, что они всё таки соизволили выплатить все деньги медикам, после того, как 11 мая получили первый разнос от президента.

«Мы договорились, и было чётко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не за какие-то часы, минуты, — возмутился Путин. — Были названы конкретные сроки и конкретные цифры этих платежей.



Я назвал конкретные цифры этих выплат для врачей, для среднего медперсонала, для всего медперсонала, для экипажей скорой помощи. Конкретные цифры за работу с коронавирусными больными. Не за время, там пять, десять минут или два часа, а за факт работы! Нет, развели вокруг этого какую-то канитель бюрократическую, считать там что-то начали, часы какие-то.



Я что, поручал часы считать, что ли? Надеюсь, что за сегодняшний день, если где-то ещё не сделано, будет всё сделано окончательно просто. В понедельник-вторник к этому ещё вернусь».

— Владимир Путин.

И не случайно этот манёвр был поручен МинОбороны, хотя могли отдать на откуп и тем же самым чиновникам и главам регионов.

В итоге, президент использует попытки либералов затянуть «пандемию» и превратить её в кормушку узко-клановых интересов против них самих. Теперь народ взял и посмотрел, как работают чиновники, и как можно работать, было бы желание.

Путин разворачивает недовольство народа, которое растят либералы против него, саботируя поручения президента и вводя неадекватные ограничения, против них самих.

