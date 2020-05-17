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Путин ужесточает спрос с чиновничества

16:09. 17 мая 2020 183 просмотра 13 коммент. Опубликовал:
Два дня назад, 15 мая состоялась видеоконференция по случаю открытия в ряде субъектов Российской Федерации многофункциональных медицинских центров Министерства обороны для оказания помощи больным новой коронавирусной инфекцией.

Посмотрите, какие любопытные и достаточно редкие кадры постоянно встречались в ходе этого совещания: главы регионов и… конвоирующие их военные?!!



Похоже, что региональной власти дают понять, что настало время конкретики. Когда за благообразными отчётами уже не спрячешь собственную некомпетентность или нерадивость, даже не говоря о вороватости. Что было подкреплено и обещанием президента уже в начале следующей недели детально разобраться со всеми регионами по вопросам выплаты денежных надбавок людям, учавствующим в работе с заражёнными.

Вот так, сообразуясь с ситуацией, Путин меняет социальную среду под интересы страны. Поначалу уговоры и призывы к совести. Потом зарвавшемуся чиновничеству показывают, что за решётку могут отправиться и министры, и губернаторы и прочие замы и помы. Затем приводят конкретные примеры как надо работать. И только после этого можно уже жёстко спрашивать. Что и происходит буквально на наших глазах, что само по себе, фактор публичности, является весьма действенным средством перевоспитания чиновничества.

А само возведение медицинских центров военными показало, как быстро и, надеемся, качественно можно выполнять нужные людям решения. Т.е. задана планка, достижения уровня которой Кремль теперь будет требовать от местных и региональных властей.

Если же не все чиновники осознали смену качества управления, то мы вправе ожидать в недалёком будущем конференции, когда глав регионов будут сопровождать… спецназ Росгвардии или ФСБ! А то и ФСИН… Как говорится, имеющий уши да услышит…

*
Путин разворачивает недовольство в народе, создаваемое либералами, против них самих

Уверены, что многие, кто отслеживают события в стране, заметили, что Путин начал выводить на арену военных медиков и тех военных, под чьим руководством развёртывались госпитали со всем необходимым и современным оборудованием.

Предыстория

Так как все процессы управляемы, то и это действие не случайно. Чтобы понять какие задачи оно решает, надо зафиксировать текущее состояние объекта — «ход развития борьбы с «пандемией» в России».

В стране идёт открытое противостояние либеральных кланов, контролирующих основные средства производства и обслуживающих поток ресурсов на Запад с 90-х и патриотов(государственников), которые заинтересованы в том, чтобы их капиталы росли и крепли на базе самой России, а не на основе вывода этих капиталов за бугор.

Либералов мало заботят возможные катастрофические последствия для экономики, так как они от этого не зависят. Они не занимаются производством, они занимаются либо распределением капиталов в экономической системе, либо перекачкой ресурсной базы на Запад. А ресурсы это как раз то, в отношение чего не работает фраза:

Свято место пусто не бывает.

Если отрубить поток ресурсов из России в страны Запада, то рухнет не Россия, а как раз таки страны Запада. И заменить эти поставки просто нечем, так как сами уже давным-давно выработали свою ресурсную базу. Рассуждения о том, что нефть, газ, древесину и прочее можно где угодно напокупать – не подкрепляются жизненной практикой и положением дел в мире.

Ввиду такого положения либералы используют текущее положение для решения своих задач. Они всячески работают на то, чтобы максимально растянуть во времени режим ограничительных мер, тем самым создавая в народе готовность собственными руками ломать свою же государственность. Естественно, в процессе всего этого интересы народа никого не интересуют. Задача — конкурентная борьба с теми, кто пытается вывести Россию из статуса колонии Запада, когда управление осуществляется руками «элиты», замкнутой на Запад.

Государственники же в текущем моменте работают на минимизацию последствий мировой «пандемии», пытаясь как можно раньше вывести страну из сего действия, в котором не участвовать Россия не могла именно ввиду несоответствия своей кадровой базы подобному управленческому сценарию.

Что имеем сейчас?

На данный момент всё положение в стране оказалось привязано к нескольким ключевым «идеологам»: Минздрав, Роспотребнадзор, руководитель которого ещё и главный санитарный врач России, и руководитель Федерального медико-биологического агентства Скворцова, которые под непреклонным авторитетом ВОЗ — организации, финансируемой транснациональными фармакологическими компаниями — все дуют в одну дуду: задирают планку паники всё выше, что позволяет либеральной исполнительной власти на основе рекомендаций вышеперечисленных раздавать ограничения направо и налево.

На фоне всего этого президент даёт новую вводную — МинОбороны.

Тот факт, что либералы будят затягивать, не нов и был известен сразу, если выявить сам процесс, который они пытаются провернуть в стране. Поэтому неслучайно ещё в апреле месяце было подключено МинОбороны к решению задачи с госпиталями.

15 мая в прямом эфире военные доложили о результатах своей деятельности, о количестве новых госпиталей, о их укомплектованности, а также о том, что страна полностью готова к любым сценариям и готова выходить из режима ограничений.

Таким образом государственники перехватывают формирование информационного поля и заменяют раскачиваемую «всё пропало, скоро будем первые по количеству больных» — на «мы готовы снимать ограничения».

В таких условиях либералам становится труднее вводить дальнейшие ограничения, а значит и сложнее возбуждать недовольство в народе.

Особенно показательно, что на фоне успехов МинОбороны многие руководители регионов или ответственные лица получили разнос за невыплату медперсоналу положенных премий и на фоне военных, докладывающих о впечатляющих результатах, некоторые персонажи стояли как обгадившиеся котята, и единственное о чём могли рассказать, так это о том, что они всё таки соизволили выплатить все деньги медикам, после того, как 11 мая получили первый разнос от президента.

«Мы договорились, и было чётко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не за какие-то часы, минуты, — возмутился Путин. — Были названы конкретные сроки и конкретные цифры этих платежей.

Я назвал конкретные цифры этих выплат для врачей, для среднего медперсонала, для всего медперсонала, для экипажей скорой помощи. Конкретные цифры за работу с коронавирусными больными. Не за время, там пять, десять минут или два часа, а за факт работы! Нет, развели вокруг этого какую-то канитель бюрократическую, считать там что-то начали, часы какие-то.

Я что, поручал часы считать, что ли? Надеюсь, что за сегодняшний день, если где-то ещё не сделано, будет всё сделано окончательно просто. В понедельник-вторник к этому ещё вернусь».
— Владимир Путин.


И не случайно этот манёвр был поручен МинОбороны, хотя могли отдать на откуп и тем же самым чиновникам и главам регионов.

В итоге, президент использует попытки либералов затянуть «пандемию» и превратить её в кормушку узко-клановых интересов против них самих. Теперь народ взял и посмотрел, как работают чиновники, и как можно работать, было бы желание.

Путин разворачивает недовольство народа, которое растят либералы против него, саботируя поручения президента и вводя неадекватные ограничения, против них самих.


Глобальная Политика


***


Источник.
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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5023984.html

Метки: воз, глобализация, Запад, либералы, народ, политика, президент, Путин, Россия, среда, управление

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13 Комментариев » Оставить комментарий


  • 2587 1937
    Игорь 17 мая 2020 в 16:50

    Нужно не увеличивать контроль чиновников а просто их упразднять они тормоз всего. Чиновники в нашем капиталистическом государстве изображают адресную помощь и госконтроль а это извините социализм. В результате получается феодализм чистой воды в системе которая всё имеет что бы выйти на другой уровень. Нужно деньги раздавать всем бедные за десяткой придут и она их спасет, богатым она не нужна, и не так много жадных богатых чтоб за десяткой в очередь стояли. Без раздачи без разгона бюрмашины мы и дальше будем вахтовики в своей стране.

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  • 2394 2238
    KT 17 мая 2020 в 16:57

    По поводу чиновников согласен.Но деньги просто так раздавать нельзя.ШАРА никогда ни к чему хорошему не приводит.

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    2
  • 8943 7269
    марина 17 мая 2020 в 17:39

    Хозяин сладить с ней не мог,

    Как он ни бился,

    ….Пока его приятель не вступился

    И в том ему советом не помог.

    “Послушай, – говорит, – хоть, кажется, ты строг,

    Но ты лишь красть Собаку приучаешь

    Затем, что краденый кусок

    Всегда ей оставляешь.

    А ты вперед ее хоть меньше бей,

    Да кражу отнимай у ней”.

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    • 17706 1240
      Русофилмарина 17 мая 2020 в 17:47

      Я на Украине ВСЕГДА оставлял работникам и напарнику то что они могут УКРАСТЬ,
      ВСЕГДА.
      Так чтоб на видном месте и
      Так чтоб по мелочи.
      Не оставишь украдут что-то серьёзное или иначе подставят.
      Надо понимать ПСИХОЛОГИЮ человека.
      Он не СОБАКА он более подлая и редкая сволота

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      -1
  • 249 161
    сергей 17 мая 2020 в 17:47

    Эти медицинские центры ,огромное зло по чипированию и вакцинированию. Ибо от этой власти не может исходить ни чего,кроме бесовщины.

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    -1
  • 11588 10714
    жора шапов 17 мая 2020 в 18:00

    Не сравниваются армейские строители и любая гос – или частная строительная компания. Это – как земля и небо. Рынок строительных услуг работает по другому.

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    1

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