Путин ужесточает спрос с чиновничества
Посмотрите, какие любопытные и достаточно редкие кадры постоянно встречались в ходе этого совещания: главы регионов и… конвоирующие их военные?!!
Похоже, что региональной власти дают понять, что настало время конкретики. Когда за благообразными отчётами уже не спрячешь собственную некомпетентность или нерадивость, даже не говоря о вороватости. Что было подкреплено и обещанием президента уже в начале следующей недели детально разобраться со всеми регионами по вопросам выплаты денежных надбавок людям, учавствующим в работе с заражёнными.
Вот так, сообразуясь с ситуацией, Путин меняет социальную среду под интересы страны. Поначалу уговоры и призывы к совести. Потом зарвавшемуся чиновничеству показывают, что за решётку могут отправиться и министры, и губернаторы и прочие замы и помы. Затем приводят конкретные примеры как надо работать. И только после этого можно уже жёстко спрашивать. Что и происходит буквально на наших глазах, что само по себе, фактор публичности, является весьма действенным средством перевоспитания чиновничества.
А само возведение медицинских центров военными показало, как быстро и, надеемся, качественно можно выполнять нужные людям решения. Т.е. задана планка, достижения уровня которой Кремль теперь будет требовать от местных и региональных властей.
Если же не все чиновники осознали смену качества управления, то мы вправе ожидать в недалёком будущем конференции, когда глав регионов будут сопровождать… спецназ Росгвардии или ФСБ! А то и ФСИН… Как говорится, имеющий уши да услышит…
Уверены, что многие, кто отслеживают события в стране, заметили, что Путин начал выводить на арену военных медиков и тех военных, под чьим руководством развёртывались госпитали со всем необходимым и современным оборудованием.
Предыстория
Так как все процессы управляемы, то и это действие не случайно. Чтобы понять какие задачи оно решает, надо зафиксировать текущее состояние объекта — «ход развития борьбы с «пандемией» в России».
В стране идёт открытое противостояние либеральных кланов, контролирующих основные средства производства и обслуживающих поток ресурсов на Запад с 90-х и патриотов(государственников), которые заинтересованы в том, чтобы их капиталы росли и крепли на базе самой России, а не на основе вывода этих капиталов за бугор.
Либералов мало заботят возможные катастрофические последствия для экономики, так как они от этого не зависят. Они не занимаются производством, они занимаются либо распределением капиталов в экономической системе, либо перекачкой ресурсной базы на Запад. А ресурсы это как раз то, в отношение чего не работает фраза:
Свято место пусто не бывает.
Если отрубить поток ресурсов из России в страны Запада, то рухнет не Россия, а как раз таки страны Запада. И заменить эти поставки просто нечем, так как сами уже давным-давно выработали свою ресурсную базу. Рассуждения о том, что нефть, газ, древесину и прочее можно где угодно напокупать – не подкрепляются жизненной практикой и положением дел в мире.
Ввиду такого положения либералы используют текущее положение для решения своих задач. Они всячески работают на то, чтобы максимально растянуть во времени режим ограничительных мер, тем самым создавая в народе готовность собственными руками ломать свою же государственность. Естественно, в процессе всего этого интересы народа никого не интересуют. Задача — конкурентная борьба с теми, кто пытается вывести Россию из статуса колонии Запада, когда управление осуществляется руками «элиты», замкнутой на Запад.
Государственники же в текущем моменте работают на минимизацию последствий мировой «пандемии», пытаясь как можно раньше вывести страну из сего действия, в котором не участвовать Россия не могла именно ввиду несоответствия своей кадровой базы подобному управленческому сценарию.
Что имеем сейчас?
На данный момент всё положение в стране оказалось привязано к нескольким ключевым «идеологам»: Минздрав, Роспотребнадзор, руководитель которого ещё и главный санитарный врач России, и руководитель Федерального медико-биологического агентства Скворцова, которые под непреклонным авторитетом ВОЗ — организации, финансируемой транснациональными фармакологическими компаниями — все дуют в одну дуду: задирают планку паники всё выше, что позволяет либеральной исполнительной власти на основе рекомендаций вышеперечисленных раздавать ограничения направо и налево.
На фоне всего этого президент даёт новую вводную — МинОбороны.
Тот факт, что либералы будят затягивать, не нов и был известен сразу, если выявить сам процесс, который они пытаются провернуть в стране. Поэтому неслучайно ещё в апреле месяце было подключено МинОбороны к решению задачи с госпиталями.
15 мая в прямом эфире военные доложили о результатах своей деятельности, о количестве новых госпиталей, о их укомплектованности, а также о том, что страна полностью готова к любым сценариям и готова выходить из режима ограничений.
Таким образом государственники перехватывают формирование информационного поля и заменяют раскачиваемую «всё пропало, скоро будем первые по количеству больных» — на «мы готовы снимать ограничения».
В таких условиях либералам становится труднее вводить дальнейшие ограничения, а значит и сложнее возбуждать недовольство в народе.
Особенно показательно, что на фоне успехов МинОбороны многие руководители регионов или ответственные лица получили разнос за невыплату медперсоналу положенных премий и на фоне военных, докладывающих о впечатляющих результатах, некоторые персонажи стояли как обгадившиеся котята, и единственное о чём могли рассказать, так это о том, что они всё таки соизволили выплатить все деньги медикам, после того, как 11 мая получили первый разнос от президента.
«Мы договорились, и было чётко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не за какие-то часы, минуты, — возмутился Путин. — Были названы конкретные сроки и конкретные цифры этих платежей.
Я назвал конкретные цифры этих выплат для врачей, для среднего медперсонала, для всего медперсонала, для экипажей скорой помощи. Конкретные цифры за работу с коронавирусными больными. Не за время, там пять, десять минут или два часа, а за факт работы! Нет, развели вокруг этого какую-то канитель бюрократическую, считать там что-то начали, часы какие-то.
Я что, поручал часы считать, что ли? Надеюсь, что за сегодняшний день, если где-то ещё не сделано, будет всё сделано окончательно просто. В понедельник-вторник к этому ещё вернусь».
— Владимир Путин.
И не случайно этот манёвр был поручен МинОбороны, хотя могли отдать на откуп и тем же самым чиновникам и главам регионов.
В итоге, президент использует попытки либералов затянуть «пандемию» и превратить её в кормушку узко-клановых интересов против них самих. Теперь народ взял и посмотрел, как работают чиновники, и как можно работать, было бы желание.
Путин разворачивает недовольство народа, которое растят либералы против него, саботируя поручения президента и вводя неадекватные ограничения, против них самих.
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Источник.
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Нужно не увеличивать контроль чиновников а просто их упразднять они тормоз всего. Чиновники в нашем капиталистическом государстве изображают адресную помощь и госконтроль а это извините социализм. В результате получается феодализм чистой воды в системе которая всё имеет что бы выйти на другой уровень. Нужно деньги раздавать всем бедные за десяткой придут и она их спасет, богатым она не нужна, и не так много жадных богатых чтоб за десяткой в очередь стояли. Без раздачи без разгона бюрмашины мы и дальше будем вахтовики в своей стране.
По поводу чиновников согласен.Но деньги просто так раздавать нельзя.ШАРА никогда ни к чему хорошему не приводит.
Гос-во без чиновников как машина без тормозов ? ))
И ШАРУ не трожь.
на ЯП о ней 90% присутствующих МЕЧТАЮТ аж спать не могут.
Все темы о НЕЙ ЛЮБИМОЙ ))
Должны быть управленцы,а не чиновники и не в таком количестве.
Главное что бы кушать могли))
Много ненужных чиновников-борьба с безработицей ))
Не знаю как России,(думаю что также)но в Украине среди чинуш уже семейные подряды существуют.
Хозяин сладить с ней не мог,
Как он ни бился,
….Пока его приятель не вступился
И в том ему советом не помог.
“Послушай, – говорит, – хоть, кажется, ты строг,
Но ты лишь красть Собаку приучаешь
Затем, что краденый кусок
Всегда ей оставляешь.
А ты вперед ее хоть меньше бей,
Да кражу отнимай у ней”.
Я на Украине ВСЕГДА оставлял работникам и напарнику то что они могут УКРАСТЬ,
ВСЕГДА.
Так чтоб на видном месте и
Так чтоб по мелочи.
Не оставишь украдут что-то серьёзное или иначе подставят.
Надо понимать ПСИХОЛОГИЮ человека.
Он не СОБАКА он более подлая и редкая сволота
Не повезло тебе с работниками и напарником.
Наоборот повезло.
Проблем не было потому что ПРЕДСКАЗУЕМЫЕ.
Много не возьмут,побоятся. А то что плохо лежит по мелочи УТЯНУТ обязательно.
ХОХЛЫ,т.е село-деревенциша (в России она такая-же) рогули
Они и просыпаются с мыслью где что стыбрить.
Но при этом хорошие и работящие
А оставлял, конечно, не своё.)
Эти медицинские центры ,огромное зло по чипированию и вакцинированию. Ибо от этой власти не может исходить ни чего,кроме бесовщины.
Не сравниваются армейские строители и любая гос – или частная строительная компания. Это – как земля и небо. Рынок строительных услуг работает по другому.