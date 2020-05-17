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После критики Захаровой Bloomberg трижды меняли заголовок о смертности от коронавируса в России

16:15. 17 мая 2020 104 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
После критики Захаровой Bloomberg трижды меняли заголовок о смертности от коронавируса в России | Русская весна

Авторитетное американское издание Bloomberg три раза меняло заголовок статьи об уровне смертности от коронавируса в России после критики представительницы российского Министерства иностранных дел Марии Захаровой.

Об этом Мария Захарова написала на своей официальной странице в соцсети.

В статье, опубликованной 13 мая, идет речь о низкой по сравнению с другими странами смертности от коронавируса в России. Авторы статьи пишут, что РФ стала единственной из десяти стран, наиболее пострадавших от пандемии, в которой уровень смертности ниже 1%. Для сравнения они привели показатели смертности в Испании, Франции и Великобритании (от 12 до 14%) и в США (6%).

Изначально статья называлась «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских».

После критики Захаровой заголовок изменили на «Эксперты задаются вопросом, почему коронавирус не убил больше русских».

А 16 мая появился третий вариант, который больше не менялся: «Эксперты задаются вопросом насчет российских данных о смертности от Covid-19».

Мария Захарова считает, что ситуация с сомнительным заголовком показала, что на Западе дан старт дезинформационной кампании в отношении России в контексте пандемии.

«И сегодня генсек НАТО Столтенберг четко задал ее направление: „Россия и Китай в условиях пандемии коронавируса Covid-19 распространяют в больших количествах дезинформацию, стремясь таким образом изменить миропорядок“. Не уверена, кстати, что с „миропорядком“, в котором агентство „Блумберг“ публикует статью с заголовком „Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских“, всё в порядке», — отметила сотрудница МИД.

Затем она опубликовала дополнения к посту.

UPD «”Блумберг” осознал, что заголовок жуткий, и изменил. Вместо “Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских” теперь “Эксперты задаются вопросом, почему коронавирус не убил больше русских”. Другое дело. А то эксперты обиделись, видимо».

UPD «Через три дня он стал таким: “Эксперты задаются вопросом насчет российских данных о смертности от Covid-19”», — написала Захарова.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1589713593

Метки: Новости

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