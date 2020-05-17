Главная » История, Мировоззрение, Политика

Полузащитники прав человека

14:17. 17 мая 2020 37 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Источник: Вся Тверь

Тверскому общественнику Максиму Кормушкину, согласившемуся сохранить мемориальную табличку, демонтированную со здания Тверского медуниверситета, поступают угрозы физической расправы. Звонивший ему мужчина назвался представителем общества «Мемориал», требовал отдать табличку и недвусмысленно намекал на неприятности, которые ждут общественника.

Напомним, что две мемориальные доски в память замученных в здании бывшего НКВД и в память поляков из осташковского лагеря якобы растрелянных здесь же демонтировали со здания ТГМУ на Советской, 4 по представлению прокуратуры Центрального района.

Демонтаж был произведён 7 мая 2020 года сотрудниками ООО ГУК «Центрального района Твери» по заданию муниципалитета. Ещё в прошлом году прокуратура Центрального района Твери выяснила, что мемориальные доски установлены на здании академии незаконно.

Надзорный орган пришёл к выводу, что для установки досок нет и не было законодательных и документальных оснований, и постановил их демонтировать.

Одна из досок отправилась на хранение в ТГМУ. Другая осталась на хранении у общественного деятеля из Твери. Издатель книг по катынско-медновской тематике Максим Кормушкин пояснил, что ещё в прошлом году, когда прокуратура вынесла своё решение о демонтаже, он предложил собственникам приехать и забрать их. Но владелец так и не отреагировал на просьбу. Из текста польской таблички следует, что к её изготовлению причастна польская общественная организация «Катынские семьи».

Максим Кормушкин

Во время демонтажа табличек никто из владельцев или их законных представителей у здания ТГМУ не появился, поэтому Максим Кормушкин оставил одну из них на хранение и заверил, что она будет находиться в достойных условиях до момента, когда её востребует законный представитель владельца.

Кормушкин считает, что табличку должна забрать польская сторона, поскольку она её изготовила и установила на здании вуза.

Общественник разместил на своей странице в Facebook отрытое письмо послу Республики Польша с просьбой определить дальнейшую судьбу артефакта.

Ответа из посольства он ещё не получил, зато начал получать звонки с угрозами. По словам Кормушкина, ему поступил звонок от неизвестного мужчины, который сообщил, что он представитель общества «Мемориал», и потребовал отдать табличку. Затем собеседник начал выводить Кормушкина на словесный конфликт и закончил разговор угрозой, что к общественнику приедут какие-то туристы и разберутся с ним.

Максим Кормушкин сделал запись этого разговора. Телевизионный сюжет об этой истории можно посмотреть здесь.

Максим Кормушкин обратился ко всем, кто интересуется судьбой мемориальной таблички, и заверил, что она хранится в целости и сохранности и ждёт своего законного владельца.

Полный текст письма Максима Кормушкина послу Польши:

Уважаемый господин посол!

07 мая 2020 года было исполнено представление прокурора Центрального района города Твери о снятии мемориальной таблички на русском и польском языках со здания Тверского государственного медицинского университета. Снятие производила подрядная организация от администрации Центрального района города Твери.

После снятия таблички, я как представитель Тверской общественности, издатель книг и организатор круглых столов на тему Катыни и МК «Медное» опросил присутствующих официальных лиц:

представителей администрации Центрального района города Твери, ТГМУ, подрядной организации, а также журналистов о том, как они видят дальнейшую судьбу этой таблички. Поскольку присутствующие официальные лица и журналисты затруднились с ответом на этот вопрос и не располагали никакими сведениями о дальнейшей судьбе памятной таблички, то во избежание её утери я, как представитель общественности, решил сохранить эту табличку, чтобы решить её судьбу совместно с представителями польской общественности по принципу народной дипломатии. Насколько нам известно из текста на самой табличке, к ней имеет отношение польская организация «Катынские семьи».

Ранее мною в СМИ неоднократно озвучивалось предложение, чтобы законные владельцы этой таблички или представители польской общественности заявили о себе и вышли на тверскую общественность или муниципальные власти с какими-либо инициативами о судьбе этой памятной таблички после её демонтажа в соответствии с представлением прокуратуры. Однако, никто от польской стороны не дал о себе знать.

В связи со сложившейся ситуацией вынужден обратиться напрямую к Вам с просьбой о содействии в решении дальнейшей судьбы, оговорённой выше памятной таблички. Прошу:

1. Оказать содействие в передаче памятной таблички с текстом на польском и русском языках, подписанной «Катынские семьи» представителям польской общественности либо иным законным представителям.

2. Во избежание повторения несогласованных действий относительно объектов российско-польской истории помочь наладить постоянные контакты с польской общественностью (общественными или иными организациями) для инициатив, связанных с российско-польской историей. В частности, мы предлагаем:

a. Создать инициативную группу по увековечению памяти польских граждан Кулиговского Юзефа, 1898 г. р. (владельца жетона №1441) и Людвика Маловейского (владельца жетона №1099), чьи имена выбиты на памятных табличках на мемориальном комплексе «Медное». Установить памятные таблички указанным лицам под Владимиром-Волынским (Украина), где обнаружены жетоны №1099 и №1441 на месте массового убийства польских и советских граждан немецкими фашистами.

b. Передать тверской общественности или руководству МК «Медное» данные владельцев жетонов, найденных польским археологом Доминикой Семинской под Владимиром-Волынским. Нам известно о найденных жетонах №1154/III и №639/VII, показанных в интервью с Доминикой Семинской здесь.

c. Передать списки владельцев иных жетонов, найденных польскими археологами в различных местах с целью установления мест фактического захоронения польских граждан, которые также ошибочно считаются расстрелянными в г. Калинине и похороненными под с. Медное.

Источник: https://nstarikov.ru/tver-istorija-tablichek-snjatyh-so-zdanija-tgmu-obvinenija-i-ugrozy-115515

Метки: чит.клуб

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
«Полузащитники прав человека» снова в строю
...» якобы дает Западу право на любые действия по...методы и способы работы «полузащитников прав человека» не меняются, точно также...в этом нет. Повторяются «полузащитники прав». Ровно также, как ... вас проголосовать не имеет право? Но нарушение зафиксировано....
Защитники прав человека всегда на стороне того, кого поддерживают США
..., кто защищает права человека. Это самые настоящие «полузащитники прав человека». Можете называть ... в благородную ярость. «Полузащитники прав человека» почему-то всегда на...что оплачивает деятельность этих «полузащитников прав человека», то пусть они приносят......
Русская политика с защитником прав сепаратистов
...сепаратиста Даниила Коцюбинского. Этот человек открыто выступает за создание ...голос в защиту сепаратиста подали полузащитники прав человека. А статью с «...создает «Профсоюз граждан России». Полузащитники прав человека всегда действуют одинаково: они пытаются...
Полицейские спасли жизнь человеку
... которых не хотят нам рассказывать «полузащитники прав человека» и «независимые» от совести журналисты... верные действия курсантов, которые спасли человеку жизнь. Ребята обучаются на 4...
Полузащитники прав человека
Источник: Вся Тверь Тверскому общественнику Максиму Кормушкину, согласившемуся сохранить мемориальную табличку, демонтированную со здания Тверского медуниверситета, поступают угрозы физической расправы. Звонивший ему мужчина назвался представителем ...
Кто НКО финансирует, тот ее и танцует
...независимы»  в своих оценках полузащитники прав человека и другие радетели наших «..., выражаясь языком наших полузащитников прав человека, Россия начинает соответствовать нормам... Старость нужно уважать Полузащитникам прав человека нужна смертная казнь Благими......

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)