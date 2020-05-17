Полузащитники прав человека

Тверскому общественнику Максиму Кормушкину, согласившемуся сохранить мемориальную табличку, демонтированную со здания Тверского медуниверситета, поступают угрозы физической расправы. Звонивший ему мужчина назвался представителем общества «Мемориал», требовал отдать табличку и недвусмысленно намекал на неприятности, которые ждут общественника.

Напомним, что две мемориальные доски в память замученных в здании бывшего НКВД и в память поляков из осташковского лагеря якобы растрелянных здесь же демонтировали со здания ТГМУ на Советской, 4 по представлению прокуратуры Центрального района.

Демонтаж был произведён 7 мая 2020 года сотрудниками ООО ГУК «Центрального района Твери» по заданию муниципалитета. Ещё в прошлом году прокуратура Центрального района Твери выяснила, что мемориальные доски установлены на здании академии незаконно.

Надзорный орган пришёл к выводу, что для установки досок нет и не было законодательных и документальных оснований, и постановил их демонтировать.

Одна из досок отправилась на хранение в ТГМУ. Другая осталась на хранении у общественного деятеля из Твери. Издатель книг по катынско-медновской тематике Максим Кормушкин пояснил, что ещё в прошлом году, когда прокуратура вынесла своё решение о демонтаже, он предложил собственникам приехать и забрать их. Но владелец так и не отреагировал на просьбу. Из текста польской таблички следует, что к её изготовлению причастна польская общественная организация «Катынские семьи».

Максим Кормушкин

Во время демонтажа табличек никто из владельцев или их законных представителей у здания ТГМУ не появился, поэтому Максим Кормушкин оставил одну из них на хранение и заверил, что она будет находиться в достойных условиях до момента, когда её востребует законный представитель владельца.

Кормушкин считает, что табличку должна забрать польская сторона, поскольку она её изготовила и установила на здании вуза.

Общественник разместил на своей странице в Facebook отрытое письмо послу Республики Польша с просьбой определить дальнейшую судьбу артефакта.

Ответа из посольства он ещё не получил, зато начал получать звонки с угрозами. По словам Кормушкина, ему поступил звонок от неизвестного мужчины, который сообщил, что он представитель общества «Мемориал», и потребовал отдать табличку. Затем собеседник начал выводить Кормушкина на словесный конфликт и закончил разговор угрозой, что к общественнику приедут какие-то туристы и разберутся с ним.

Максим Кормушкин сделал запись этого разговора. Телевизионный сюжет об этой истории можно посмотреть здесь.

Максим Кормушкин обратился ко всем, кто интересуется судьбой мемориальной таблички, и заверил, что она хранится в целости и сохранности и ждёт своего законного владельца.

Полный текст письма Максима Кормушкина послу Польши:

Уважаемый господин посол!

07 мая 2020 года было исполнено представление прокурора Центрального района города Твери о снятии мемориальной таблички на русском и польском языках со здания Тверского государственного медицинского университета. Снятие производила подрядная организация от администрации Центрального района города Твери.

После снятия таблички, я как представитель Тверской общественности, издатель книг и организатор круглых столов на тему Катыни и МК «Медное» опросил присутствующих официальных лиц:

представителей администрации Центрального района города Твери, ТГМУ, подрядной организации, а также журналистов о том, как они видят дальнейшую судьбу этой таблички. Поскольку присутствующие официальные лица и журналисты затруднились с ответом на этот вопрос и не располагали никакими сведениями о дальнейшей судьбе памятной таблички, то во избежание её утери я, как представитель общественности, решил сохранить эту табличку, чтобы решить её судьбу совместно с представителями польской общественности по принципу народной дипломатии. Насколько нам известно из текста на самой табличке, к ней имеет отношение польская организация «Катынские семьи».

Ранее мною в СМИ неоднократно озвучивалось предложение, чтобы законные владельцы этой таблички или представители польской общественности заявили о себе и вышли на тверскую общественность или муниципальные власти с какими-либо инициативами о судьбе этой памятной таблички после её демонтажа в соответствии с представлением прокуратуры. Однако, никто от польской стороны не дал о себе знать.

В связи со сложившейся ситуацией вынужден обратиться напрямую к Вам с просьбой о содействии в решении дальнейшей судьбы, оговорённой выше памятной таблички. Прошу:

1. Оказать содействие в передаче памятной таблички с текстом на польском и русском языках, подписанной «Катынские семьи» представителям польской общественности либо иным законным представителям.

2. Во избежание повторения несогласованных действий относительно объектов российско-польской истории помочь наладить постоянные контакты с польской общественностью (общественными или иными организациями) для инициатив, связанных с российско-польской историей. В частности, мы предлагаем:

a. Создать инициативную группу по увековечению памяти польских граждан Кулиговского Юзефа, 1898 г. р. (владельца жетона №1441) и Людвика Маловейского (владельца жетона №1099), чьи имена выбиты на памятных табличках на мемориальном комплексе «Медное». Установить памятные таблички указанным лицам под Владимиром-Волынским (Украина), где обнаружены жетоны №1099 и №1441 на месте массового убийства польских и советских граждан немецкими фашистами.

b. Передать тверской общественности или руководству МК «Медное» данные владельцев жетонов, найденных польским археологом Доминикой Семинской под Владимиром-Волынским. Нам известно о найденных жетонах №1154/III и №639/VII, показанных в интервью с Доминикой Семинской здесь.

c. Передать списки владельцев иных жетонов, найденных польскими археологами в различных местах с целью установления мест фактического захоронения польских граждан, которые также ошибочно считаются расстрелянными в г. Калинине и похороненными под с. Медное.

Источник: https://nstarikov.ru/tver-istorija-tablichek-snjatyh-so-zdanija-tgmu-obvinenija-i-ugrozy-115515