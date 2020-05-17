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Откуда МИЛЛИАРДЫ рязанского ЧОПа? Нефтяная война против США (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

10:12. 17 мая 2020 48 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Артём Войтенков: Откуда у рязанского частного охранного предприятия «РН-Охрана-Рязань» появились сотни миллиардов рублей? Продолжение нефтяной войны России и США за Венесуэлу.

Нефтяная война России против США https://www.youtube.com/playlist?list…
Пакт капитуляции СССР https://www.youtube.com/playlist?list…
Как Путин возрождает Империю https://www.youtube.com/playlist?list…

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NBEmeEeJ1pM

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