Откуда МИЛЛИАРДЫ рязанского ЧОПа? Нефтяная война против США (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)
10:12. 17 мая 2020 48 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Артём Войтенков: Откуда у рязанского частного охранного предприятия «РН-Охрана-Рязань» появились сотни миллиардов рублей? Продолжение нефтяной войны России и США за Венесуэлу.
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