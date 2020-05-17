“О “курортах” Освенцима и “Геббельсе в юбке”. Прямой эфир”. Е.Ю.Спицын на радио Аврора

...инженеров подвергают сомнению общепризнанную историю Освенцима. Эти "ревизионистские" ученые не..., что Освенцим не был курортом. Она была свидетельницей смерти ...лишь позднее. /14/Освобождаемые заключенныеЗаключенные Освенцима, которые отбыли свои сроки, ...
...инженеров подвергают сомнению общепризнанную историю Освенцима. Эти "ревизионистские" ученые не..., что Освенцим не был курортом. Она была свидетельницей смерти ... Bild 146-2007-0096Освобождаемые заключенныеЗаключенные Освенцима, которые отбыли свои сроки,...
Насколько соблазнительны популярные разговоры о самоосуществлении и самореализации человека! Как будто человек предназначен лишь для того, чтобы удовлетворять свои собственные потребности или же себя самого. Поскольку самоосуществление и самореализация вообще важны для человеческого бытия, они достижимы лишь как результат, но не как интенция.