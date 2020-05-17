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Новый способ общения с Богом

19:01. 17 мая 2020 127 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3tuIfa-gCes

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 440 348
    Valeriy Bondarik 17 мая 2020 в 20:27

    ,,,..Здрав`ы БУДЬте…,,,

    [особенно ПСИхологически]
    ““““““““““““`
    ,,неПРАВИЛЬНОе,,…оно Такое, Итак:
    ““““““““
    :-( ох уж ЭТИ бородато~ХВОСТатые дядюшки – говорители-ВНУШИТЕЛИ…
    этакие “доброжелатели”…РЕЛИГИЕЙ – “неНАВЯЗЧИВО” окормители…
    Они – РЕАЛЬНЫЕ – религии и её ДОГМ – в социум ВНЕДРИТЕЛИ!
    * Они, и “ЭТО” Так – масс “ОКОРМИТЕЛИ”=оДЕБИЛиватели…
    [Они - РЕЛИГИОЗНЫЕ исолнители - "неНАВЯЗЧИВЫЕ"...поРАБотители!!!]
    ““““““““““““““`
    ~~~ ПО`РАБ`ОЩЕНИЕ! ~~~

    _КАК[чем]- происходит ПО`РАБ`ОЩЕНИЕ населеия?
    А методом – Т.Н.религиозного “ОКОРМЛЕНИЯ”!
    Религиозное “ОКОРМЛЕНИЕ” это – ЗОМБИрование!
    Религиозное “ОКОРМЛЕИЕ” это – оБОЛВАНивание!
    * Религия ЭТО – ментальных РАБов “КЛОНирование”…

    _”господу-поМОЛИМСЯ”- и в итоге – в РАБов,
    ВЫДУМАННОГО – НЕ существующего “бога” превратимся!
    И не важно,под каким именем – эТОТ “бог”,
    ГЛАВНОЕ,что[бы]“ВИРУС” веры(в “него”) – в сознание проникнуть СМОГ…
    * Человек – в РАБа превращается,ЕСЛИ вера – в сознании ПОСЕЛЯЕТСЯ!

    _Веру – в НЕ существующего “бога” – как ХОМУТ,
    Ради поРАБощения человека – НА человека “ОДЕЮТ”!
    И – верить в НЕ существующего “бога” – ПРИНУЖДАЮТ!
    НЕ верящим в Т.Н.”бога” – реально УГРОЖАЮТ!
    * Стран(ы)у – ПОСРЕДСТВОМ веры – в религиозную ЗОНУ превращают…

    _Вера,в Т.Н.”бога” – Ментальным “ВИРУСОМ” является!
    ЛОЖЬЮ,в Т.Н.”бога” – челове[чество]ек “ОКОРМЛЯЕТСЯ”!
    ПОСРЕДСТВОМ этого “ОКОРМЛЕНИЯ” – человек поРАБощается!
    Человек,вераю в Т.Н.”бога” – в РАБа религии превращается!
    * ВЕРАЮ в НЕ существующего “бога” – человек ЗОМБИруется!

    _Древнейшим ПСИметодом ПО`РАБ`ОЩЕНИЯ масс -
    ЭТО…РЕЛИГИЯ(любая конфеССия) является!
    Именно ЕЮ – сознание народ(ов)а поРАБощает,ся!
    ВЕРАю в НЕ существующего “бога” – человек ЗОМБИрует,ся!
    * И – в существо поРАБощённое[ВЕРУЮЩЕЕ]превращается!

    _Миру НУЖНО себя от религии – Освобождать!
    Коллективные Сознания от религии – Очищать!
    Религиозный “ХОМУТ”=поРАБощение – с себя Снимать!
    * НУЖНО религию[ВСЕ конфессии]от государства – ОТДЕЛЯТЬ!!!
    “““““““““““““““““““““““[44-84]
    Вера,ю в НЕ существующего “бога” -
    ,,СТЕРИАЛИЗУЮТ,,=ЗОМБИруют сознание Человека!
    Религия(ВЕРА)это – ДЕБИЛизация=поРАБощение масс населения!!!
    - – - – -
    Ничего ни к кому личного.
    Так – мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
    Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения! Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    г.Эдмонтон.Канада. 17-5-20.

    P.S. СЛЫШите…бородатики-хвостатики…РЕЛИГИОЗНЫЕ “солдатики”..
    —> НЕТ и никогда НЕБЫЛО никакого,Т.Н.”бога!Т.Н.”бог” – это ПСИмираж!!!

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  • 11599 10725
    жора шапов 17 мая 2020 в 20:44

    ” – А когда Вы поняли, что Вы – Бог? – Ну, я молился, и вдруг понял, что говорю сам с собой !”

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