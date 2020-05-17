Новый способ общения с Богом
19:01. 17 мая 2020 127 просмотров 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
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Лишь в той мере, в какой мы забываем себя, отдаём себя, жертвуем себя миру, тем его задачам и требованиям, которыми пронизана наша жизнь, лишь в той мере, в какой нам есть дело до мира и предметов вне нас, а не только в какой мы выполняем задачи и требования, осуществляем смысл и реализуем ценности, мы осуществляем и реализуем также самих себя.
,,,..Здрав`ы БУДЬте…,,,
[особенно ПСИхологически]
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,,неПРАВИЛЬНОе,,…оно Такое, Итак:
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:-( ох уж ЭТИ бородато~ХВОСТатые дядюшки – говорители-ВНУШИТЕЛИ…
этакие “доброжелатели”…РЕЛИГИЕЙ – “неНАВЯЗЧИВО” окормители…
Они – РЕАЛЬНЫЕ – религии и её ДОГМ – в социум ВНЕДРИТЕЛИ!
* Они, и “ЭТО” Так – масс “ОКОРМИТЕЛИ”=оДЕБИЛиватели…
[Они - РЕЛИГИОЗНЫЕ исолнители - "неНАВЯЗЧИВЫЕ"...поРАБотители!!!]
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~~~ ПО`РАБ`ОЩЕНИЕ! ~~~
_КАК[чем]- происходит ПО`РАБ`ОЩЕНИЕ населеия?
А методом – Т.Н.религиозного “ОКОРМЛЕНИЯ”!
Религиозное “ОКОРМЛЕНИЕ” это – ЗОМБИрование!
Религиозное “ОКОРМЛЕИЕ” это – оБОЛВАНивание!
* Религия ЭТО – ментальных РАБов “КЛОНирование”…
_”господу-поМОЛИМСЯ”- и в итоге – в РАБов,
ВЫДУМАННОГО – НЕ существующего “бога” превратимся!
И не важно,под каким именем – эТОТ “бог”,
ГЛАВНОЕ,что[бы]“ВИРУС” веры(в “него”) – в сознание проникнуть СМОГ…
* Человек – в РАБа превращается,ЕСЛИ вера – в сознании ПОСЕЛЯЕТСЯ!
_Веру – в НЕ существующего “бога” – как ХОМУТ,
Ради поРАБощения человека – НА человека “ОДЕЮТ”!
И – верить в НЕ существующего “бога” – ПРИНУЖДАЮТ!
НЕ верящим в Т.Н.”бога” – реально УГРОЖАЮТ!
* Стран(ы)у – ПОСРЕДСТВОМ веры – в религиозную ЗОНУ превращают…
_Вера,в Т.Н.”бога” – Ментальным “ВИРУСОМ” является!
ЛОЖЬЮ,в Т.Н.”бога” – челове[чество]ек “ОКОРМЛЯЕТСЯ”!
ПОСРЕДСТВОМ этого “ОКОРМЛЕНИЯ” – человек поРАБощается!
Человек,вераю в Т.Н.”бога” – в РАБа религии превращается!
* ВЕРАЮ в НЕ существующего “бога” – человек ЗОМБИруется!
_Древнейшим ПСИметодом ПО`РАБ`ОЩЕНИЯ масс -
ЭТО…РЕЛИГИЯ(любая конфеССия) является!
Именно ЕЮ – сознание народ(ов)а поРАБощает,ся!
ВЕРАю в НЕ существующего “бога” – человек ЗОМБИрует,ся!
* И – в существо поРАБощённое[ВЕРУЮЩЕЕ]превращается!
_Миру НУЖНО себя от религии – Освобождать!
Коллективные Сознания от религии – Очищать!
Религиозный “ХОМУТ”=поРАБощение – с себя Снимать!
* НУЖНО религию[ВСЕ конфессии]от государства – ОТДЕЛЯТЬ!!!
“““““““““““““““““““““““[44-84]
Вера,ю в НЕ существующего “бога” -
,,СТЕРИАЛИЗУЮТ,,=ЗОМБИруют сознание Человека!
Религия(ВЕРА)это – ДЕБИЛизация=поРАБощение масс населения!!!
- – - – -
Ничего ни к кому личного.
Так – мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения! Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
г.Эдмонтон.Канада. 17-5-20.
P.S. СЛЫШите…бородатики-хвостатики…РЕЛИГИОЗНЫЕ “солдатики”..
—> НЕТ и никогда НЕБЫЛО никакого,Т.Н.”бога!Т.Н.”бог” – это ПСИмираж!!!
” – А когда Вы поняли, что Вы – Бог? – Ну, я молился, и вдруг понял, что говорю сам с собой !”