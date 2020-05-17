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Не факт! Покровский собор: Град Господень

08:57. 17 мая 2020 90 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Выпуск 178

Храм Василия Блаженного на Красной площади – главный символ России и самый узнаваемый ее памятник. На обложках путеводителей обычно изображен именно он, а не Кремль. Известно, что он построен в честь взятия Казани войском царя Ивана Грозного. Но почему этот собор стал русским национальным символом?

На самом деле он называется собор Покрова Богородицы, что на Рву. В праздник Покрова Пресвятой Богородицы, 1 октября 1552 года, русские войска начали штурм Казани. В честь Покрова был освящен центральный алтарь этого собора, а точнее, центральный храм, потому что Покровский собор – это девять церквей на одном фундаменте и воплощает он идеальный город-храм, над проектами которого работали ведущие архитекторы, начиная с Леонардо до Винчи.

В необычном, не имеющем аналогов в мире архитектурном облике заложен глубокий смысл: равда ли, что в этом соборе зашифрованы события Казанского похода? Действительно ли собор построили русские зодчие, которых Иван Грозный потом велел ослепить? И на самом ли деле этот храм должен был превратить Москву в новый Иерусалим и сделать ее центром всего мира?

#Русь #Россия #зодчество #храм #собор #ИванГрозный

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yEvSCiBub0k

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