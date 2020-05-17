1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1986. Часть 4
08:58. 17 мая 2020 62 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 1
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 2
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 3. Саммит в Женеве
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 4. Казахстан. Вып.1
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 4. Казахстан. Вып.2
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 5. 1985. Празднование Дня победы в Москве
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 6. 1985. Из жизни курсантов
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 7. 1985. Из жизни перебежчика
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 8. 1985.«Застрельщики и заединщики»
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 9
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1986. Часть 1
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1986. Часть 2
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1986. Часть 3
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1986. XXVII съезд Коммунистической партии Советского Союза
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Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев во время своего новогоднего обращения к Советскому народу по Центральному телевидению. 31 декабря.