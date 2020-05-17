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1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1986. Часть 4

08:58. 17 мая 2020 62 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 1
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 2
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 3. Саммит в Женеве
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 4. Казахстан. Вып.1
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 4. Казахстан. Вып.2
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 5. 1985. Празднование Дня победы в Москве
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 6. 1985. Из жизни курсантов
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 7. 1985. Из жизни перебежчика
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 8. 1985.«Застрельщики и заединщики»
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 9
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1986. Часть 1
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1986. Часть 2
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1986. Часть 3
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1986. XXVII съезд Коммунистической партии Советского Союза


Жители Москвы покупают газеты в киоске


Воркута. Северная шахта. Руководитель горного подразделения Александр Вейгандт (справа) и руководитель группы Григорий Гусейнов осматривают шахту


Андрей Громыко прибывает на конференцию на высшем уровне в Женеве, чтобы обсудить ядерное разоружение


Встреча Михаила Горбачева с работниками сельского хозяйства в Целиноградской области


Ленинский коммунистический субботник. Монтажники Первого строительного комплекса Москвы К. Левицкий и В. Кирюхин во время субботника


Доктор Роальд Зиннурович Сагдеев, директор Института космических исследований АН СССР с моделью космического зонда Вега II.


Кишинев. Герой Советского Союза Владимир Бояринцев. В ночь с 4 на 5 декабря 1944 года, несмотря на вражеский огонь, Бояринцев переправился через Дунай к югу от Будапешта и сумел проложить линию связи, что обеспечило командованию корпуса управление передовыми подразделениями. На следующий день отделение Бояринцева проложило через Дунай ещё две линии связи. Сам Бояринцев принимал участие в отражении семнадцати вражеских контратак, в ходе которых гранатами лично уничтожил две огневые точки противника


Маршал авиации Иван Кожедуб в Молдавии


Михаил Горбачев и Николай Рыжков приветствуют Ким Ир Сена в Георгиевском зале Московского Кремля 22 октября


Михаил Горбачов с супругой во время встречи с президентом Исландии Вигдис Финнбогадоуттир в Доме Хофди в Рейкьявике


Михаила Горбачева приветствует З. Пискунова, работница куйбышевской кондитерской фабрики, во время его визита в Куйбышевскую область в апреле


Модель демонстрирует новую коллекцию в доме мод «Москвичка»


Москва. Люди собираются в спорткомплексе Олимпийский для поддержки политики СССР


Предполагаемый советский шпион Геннадий Захаров перед высылкой. США. 39-летний Геннадий Захаров находился в Штатах в качестве сотрудника комиссии по науке и технике Секретариата ООН


Раиса Горбачева, жена советского лидера, смотрит частный показ мод с дизайнером Ивом Сен-Лораном в его выставочном зале в Париже


Советские манекенщицы в Париже, 30 августа


Туркменская ССР. Участники гонки возлагают венок к мемориалу Великой Отечественной войны


Член революционного руководства Народной Социалистической Ливийской Арабской Джамахирии Абдель Салам Джеллуд подписывает Генеральное соглашение об экономическом, научно-техническом и других видах сотрудничества между СССР и Ливией на период до 2000 года


Космонавт Владимир Соловьев, один из членов первого экипажа на борту космической станции Мир, получает цветы от местной девушки в городе Аркалык после приземления


В московском метро


Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев во время своего новогоднего обращения к Советскому народу по Центральному телевидению. 31 декабря.

Источник: https://humus.livejournal.com/7219672.html

Метки: история, Россия, фото

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