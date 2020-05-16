Совесть в карантине. Зарплаты менеджеров Центробанка увеличены в два раза

Несмотря на экономический кризис, зарплаты в российском финансовом мегарегуляторе — Центральном банке — продолжают расти. Всего за пять лет зарплаты топ-менеджмента ЦБ выросли почти в два раза, у рядового персонала — на 45%. На сегодняшний день начальник в Центробанке получает в среднем порядка трёх миллионов рублей в месяц, месячный доход рядового служащего вырос до 173 тысяч рублей. Интересно: чем мощнее финансовый кризис в стране, тем быстрее растут оклады у тех, кто за него отвечает.

Российский Центробанк опубликовал годовой отчёт за прошлый год. Несмотря на то что аудиторы Счётной палаты признали работу ЦБ фактически неудовлетворительной, вознаграждение «ключевого управленческого персонала» достигло рекордной за всё время существования регулятора суммы в 647 миллионов рублей, то есть каждый из топ-менеджеров ЦБ (всего 18 человек) получил за год почти по 36 миллионов рублей, или по три миллиона рублей в месяц. Это на 15% больше, чем они заработали год назад (в 2018 году их доход составил «всего» 2,6 миллиона рублей в месяц), и в два раза больше, чем те же самые люди зарабатывали пять лет назад.

За какие успехи топ-менеджерам ЦБ подвалило денежное счастье, неясно. Согласно тому же годовому отчёту, в прошлом году регулятор зафиксировал убыток в размере 182,5 миллиарда рублей. Всего за три года убытки Центробанка превысили один триллион рублей. А в начале года Счётная палата опубликовала отчёт, в котором раскритиковала работу регулятора. По мнению аудиторов, руководство ЦБ фактически провалило все основные задачи — от развития финансового рынка до повышения уровня финансовой грамотности населения.

Вообще, из расчётов Лайфа следует, что чем мощнее финансовый кризис в стране, тем больше вырастает зарплата топ-менеджеров, которые, собственно, и занимаются регулированием этих самых финансов. Так, впервые значительное (аж на 22%) повышение доходов руководства Центробанка состоялось в кризисный 2014 год, когда на финансовых рынках царила паника, ключевая ставка была поднята аж до 17%, а национальная валюта обесценилась почти в два раза — до 60 рублей за доллар. В 2016 году, когда курс доллара пробил планку в 83 рубля за «зелёный», руководители ЦБ подняли себе зарплату ещё на 20%. При этом, согласно закону о ЦБ, обеспечение стабильности национальной валюты — основная задача регулятора. Кстати, глава Центробанка Эльвира Набиуллина всегда выступает категорически против любой антикризисной помощи обычным людям. Например, именно она раскритиковала предложения по раздаче денег населению в разгар коронавирусной пандемии (как это сделали в большинстве развитых стран мира), а в 2015 году, когда тысячи валютных ипотечников лишились своих квартир, она заявила, что виноваты в этом они сами, так как «недооценили валютные риски». Впрочем, и рядовой персонал также не обижен руководством Центробанка: их зарплаты растут значительно выше инфляции. Так, по итогам года средний доход рядового сотрудника ЦБ достиг 173 тысяч рублей, что почти на 45% выше, чем их доходы в 2014 году. Обложка: Фото © ТАСС / Коротаев Артём

Источник: https://nstarikov.ru/sovest-v-karantine-zarplaty-menedzherov-centrobanka-uvelicheny-v-dva-raza-115506