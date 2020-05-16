Открытым текстом 15.05.2020

Бред о миллионах изнасилованных немок просто так не появляется

Соединённые Государства Америки поздравили с победой над фашистской Германией не всех.

В поздравлении впервые не упомянули ни Красную Армию, ни Советский Союз. Причём дважды. Сначала министерство иностранных дел, а потом и президент лично.

Восьмого мая в официальном Твиттере Белого дома появилось сообщение — перевожу: “Восьмого мая тысяча девятьсот сорок пятого Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! Дух Америки всегда победит. В конце концов это происходит”.

Открытым текстом сообщаю: формально придраться не к чему — СГА и Британия действительно победили. Но тут — как говорил Ульянов о бюрократии — формально правильно, а по существу издевательство: СССР истребил по меньшей мере три четверти всех вооружённых сил Германии со всеми её бесчисленными европейскими союзниками, ставших виновниками двадцати семи миллионов смертей наших граждан, а уж сухопутных войск — чуть ли не девять десятых.

Читатели — в том числе и американские — тут же напомнили, кто на самом деле давил фашистов в их логове: в комментариях к твиту неимоверно много фото водружения советского знамени над зданием рейхстага и шуток на тему его подмены американским. И фото поверженных к подножию мавзолея Ленина немецких воинских знамён.

Все эти фото тут же стали блокировать демократичные до ужаса американские социальные сети. Но почему сам Трамп, ещё пару недель назад принявший совместное с Путиным заявление о встрече в сорок пятом на Эльбе, пошёл на поводу тех, кто русских в гробу видал?

Открытым текстом объясняю: ялтинские и потсдамские соглашения сорок пятого года обустроили мир на основании, как тогда сказано, “вклада народов в победу над фашизмом”.

Чтобы перекроить мир, этот вклад внаглую перерисовывают уже не первый год. Бред о миллионах изнасилованных немок, опрос о бессмысленности обороны Ленинграда, Коля из Уренгоя – просто так не появляются! Одновременно, будто по команде!

Так что без иллюзий: попыток вычеркнуть нас из истории — а значит, из современности — на наш век хватит.

Одеяла, снятые с больных оспой

Ещё недавно нас пугали только глобальным потеплением. Теперь добавилась новая страшилка.

Глобальное потепление началось на век раньше запланированного! В Колумбийском университете Соединённых Государств Америки впервые исследовали почасовые — а не усреднённые за шесть часов — данные нескольких тысяч метеостанций по всему миру за последние четыре десятилетия и выявили, что во многих регионах всех частей света растёт частота опасных для здоровья и даже для жизни сочетаний высокой температуры с высокой влажностью, затрудняющей охлаждение организма испарением пота.

По прогнозам учёных, уже через пару десятилетий почти половина человечества окажется в условиях, в которых жить нельзя.

Открытым текстом сообщаю: последнее великое переселение народов, вызванное как раз переменами климата, полностью поменяло расстановку мировых сил. Пришельцы в Европу обвалили Римскую империю, вытеснили славян с плодородного Причерноморья на лесистый север.

Но в те давние времена народу в мире было куда меньше. Теперь же плотно заселены как раз те регионы, где, по новой теории, угроза наибольшая.

Похоже, к ожидаемому великому переселению народов от бескормицы может случиться ощутимая добавка. Сама же бескормица уже порождена, вопреки всё тем же эколожеским фантазиям, не засухами от потепления, а той самой суровой рукой рынка. Ведь за ней стоят продовольственные корпорации “золотого миллиарда” — Западной Европы и Северной Америки.

Сельское хозяйство бедных регионов душат демпингом под видом гуманитарной помощи, а потом людей кормят впроголодь — как раз так, чтобы местные фермеры не могли восстановить производство.

От жары и голода, предсказанного в ООН в этом году, уже бегут миллионы. Как же “золотой миллиард” собирается защищать свой образ жизни?

Пару веков назад переселенцы в Северную Америку щедро раздавали местным жителям одеяла, снятые с больных чёрной оспой. Те заражались тысячами и умирали, освобождая для белых переселенцев жизненное пространство.

Открытым текстом спрашиваю: кто там обвиняет Китай в создании нового коронавируса?

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-15-05-2020/