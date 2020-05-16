Мои рассуждения-о дне насущном.

Многие предполагают, что в Мире стабильность, но остались считанные дни и разразится волна девальваций, с опережением снижения возможности к покупкам у населения стран в том числе и в России.

Самое важное, что можно сделать-надо гарантировать минимальный доход, к примеру кто взял кредит, тот уже не имеет возможно оплачивать .. было бы проще -заморозить выплаты на три месяца.

Уже сейчас многие страны игнорируют возможность помогать своим сателлитам, тем самым раскручивают волну кризиса, США требует выплат долгов у Японии, банки Англии не дают кредитов-развивающимся странам. Самое глупое-это то, что Европа уже сейчас не платит за нефть и газ из России и деньги берут из кармана россиян, тем самым убеждает поставщиков из России стремиться реализовывать товар-внутри страны, сведя к минимуму-вывоз нефтепродуктов за рубеж.

Тот кто думает, что летом будет совершать большие покупки-тот ошибается.

В России надо ввести ограничение на возможность покупок население с низким доходом, кто то берёт ипотеку, кто машину в кредит, а в итоге станет банкротом. И напротив тому кто имеет накопления-можно предлагать ряд уступок для гарантии сохранения накоплений, иначе многие переведут свои доходы в кубышку. Существующие гарантии призрачны, Россия не в состоянии их нести.

Можно ввести патронаж многодетных семей обществом-семей в котором дети достигли успеха в учёбе и образовании. Давая тем самым стимул к большим свершениям и достижениям. Тогда эти родители смогут завести ещё детей, и в обществе будет рости процент людей важных для общества.

Кто то желает уехать из своего региона-туда где есть перспектива, с окраин к центру, государство должно им в этом помогать, предоставлять транспорт и возможность вернуться на малую Родину-если переезд окажется не выгоден.

Государство стремится осваивать земли Дальнего Востока-но это решение преждевременно, сначала должна возникнуть в этом потребность-там должна появиться инфраструктура. Та же центральная Россия-более лучшее место для иногородцев.

Кто то желает уехать из города, но при этом слаб и не имеет сил для жилья за городом-топить всю зиму печь, убирать снег-это испытание и многие будут не рады этому. Там где тепло и нет снега, то там жить трудней-всё занято и надо иметь преимущество-в виде денег или родственников, или иметь востребованную профессию. Тот же продавец или водитель -устроится во многих местах России, чем большее концентрация населения-тем и проще там ему устроиться.

В будущем успешными станут те регионы-которые не будут зависеть от влияния центра т.е. южные регионы.

Государство должно давать преференции предприятиям которые снижают инфляцию в стране-магазины социально ориентированные должны иметь льготы в отличии от престижных магазинов. Макдональдс вывозит капитал из России и он ещё имеет возможность рекламы на федеральных каналах-это странно!

Автоконцерны других стран имеют возможность получать преференции, а они при этом убивают нашу промышленность. Они лишь внешне вкладываются в нашу экономику. Многие политики ездят на мерседесах -тем самым повышая престиж этой марки.

Если старики имели возможность работать в торговле, то снизилась бы добавленная стоимость на товар, прилавок и касса -не шахта, они бы справились.

Кто то думает, что технологии пришли лишь на время, но в будущем будет их рост-появятся агрегаты для переваривания пищи-которые будут имплантироваться в организм. Будут приборы для крови, лёгких и мозга.

Правительство только и делает, что ухудшает жизнь в стране, это от того, что население на власти не может влиять -нет свободы у рядовых граждан. Выборы лишь только атребут свободы, а по сути-это инструмент подавления разума свободы личности и общества в целом.

Если и есть в стране оппозиция, то она городская-отстаивающая только потребности горожан.

Церковь постепенно уходит и на её смену приходят западные секты и восточные учения-тем самым в будущем Россия лишится своей индивидуальности. Многие политики члены сект и учений-для которых главное увеличить кол-во членов своей идеологии.

Быть водителем и управлять авто-это преимущество, но с этим утрачивается часть души, исчезает потребность в чувствах и любви. На смену приходит желание быть первым и подавлять окружающих, показывая свою лихость. Редкий водитель готов уступить дорогу.

В России пора организовать новое направление развитие мысли-где главенствует разум и воля, в других странах много философии-причина которой заработать денег, но все они умалчивают, что их учение-это лишь иллюзия-за которую придётся дорого заплатить и не только временем и утраченной возможностью к правильному пониманию. А в первую очередь-вами завладеет самомнение, что можно всё получить даром-без духовных практик.

Кто то стремится к более долгой молодости, кто то к любви, кто то к общению-самое правильное-это понимать, что воля и любовь должны быть связаны, стремишься к любви, то имей волю.. имеешь огромный потенциал, то не стоит игнорировать веление души.

Каждый хочет результата, но он не думает, реальное действие-это гарантия успеха. Самые умные ищут правду рядом-у близких, но кто желает получить что то новое и общается с чужаками-получая ужас общения с неприятным.

Каждый хочет любви и такой -где много тепла, а не слов и пустых обещаний.

Существует много учений и каждый утверждает, что он избранный, но стоит попросить помощи и избранные оказываются слабыми, не способными оказывать поддержку-это нонсенс!

Спроси у учителя-кто твой духовный наставник и он как правило скажет, что сам по себе опытен, даже у Будды был учитель.

Если много членов учения, то должны быть кто достиг успеха и надо спросить-чего они достигли?

Тот кто утверждает, что собирается спасти Мир, он должен показать регион который он вернул в равновесие-уже сейчас.

Тот кто приписывает себе чужие достижения и труд, лишь тешит себя иллюзией, наступит пора испытаний и всё тайное станет явным. Тот кто на самом деле способен спасти цивилизации, он и себя способен спасти для успешного долголетия.

Если бы у нас на планете было бы учение которое имело древнюю основу, то у многих было бы прозрение на эту тему. Прозрение-это когда генетика общества проявляется в удобных случаях. Когда родился Христос, то у волхвов было прозрение.

Когда случается на планете катастрофа, то духовные учителя не торопятся минимализировать потери, а как то игнорируют события.

В России столько сект, но не одна не помогает в борьбе с вирусом.

Кому нужен богатый духовный наставник, тот всегда может вспомнить золотого тельца-это ваш идеал.

Этот вирус-это наказание обществу, что разрешило появиться сектам Запада и учениям Востока.

Если китайцы так мудры, куда делся их опыт?

Они сейчас на вирус закрыли глаза!

Если на Западе свобода, то почему нет свободы для бедных, они бы рады уехать в более благоприятный регион?

Почему то былые звёзды Запада ушли в тень, что им запрещено высказываться и проявлять свою активность, типа сидите и не рыпайтесь, иначе мы вам ущемим возможности.

Былые звёзды Запада были кумирами поколений, а сейчас же новую звезду быстро загоняют в тень, чтобы не появилось желание реализовывать амбиции. Тем самым Запад контролирует общество, чтоб оно не двинулось по "ложному" пути, а шло проверенным путём "партии"-сената Вашингтона.

Смешно смотреть как на Западе раздуют величие жалких народностей в культуре которых даже нет потребности к великим благам-чести и достоинству. В малых народностях принято подавлять личностей, отдавая предпочтение массам, всё лижбы сохранить прежнюю расстановку власти.

Если Запад-это оплот свободы, то почему запрещены порочные привычки? Всякое нездоровое пристрастие облагается налогом, тот же запрет, который лишает возможности..

Если Илон Маск что то из себя представляет, то хотелось бы по пунктам прочитать этапы его становления, какими он качествами обладает-которых нет у других, но которые так важны для успеха! Просить деньги на безумные идеи-это не гениально. На мой взгляд Жак Фреско был более достоин получить финансирование, но партия Запада -сказала нет!

Запад перестал кормить японцев из-за боязни, что они помогут России и детёныш Запада-Япония как то быстро сдулась. Тем самым Запад показал, что своим партнёрам он даёт свободу, лишь на длине поводка своего диктата.

Будет смешно когда арабы лишатся нефти, тогда очередной выкормыш Запада увидит своё реальное лицо, без костылей помощи западной цивилизации.

Германия как и прежде -это источник войны, многие теракты совершены в России спецслужбами Германии и не напрасно нефть и газ России в распоряжение Европы.

Мне хотелось бы чтобы появилось учение которое -придаст смысл существованию нашего общества, где каждый равен, где можно реализовать потенциал, где свобода мыслить, в современном обществе если вы начнёте рассуждать об идеальном обществе, то многие начнут выражать недовольство, что вы жалкий мечтатель, что надо как животное находиться здесь и сейчас, что надо думать о быстрой выгоде. Что забота о будущем-это завести ребёнка и пусть его учесть раба, типа это не вам решать. Что без вас уже есть кто рассуждает по этому поводу, и пусть они думают тоже только о быстрой прибыли и жаждут уважения за то что ещё не совершили.

Мне хотелось чтоб были спецмагазины ориентированные на получение свободы в быту и жизни.

Наверное хорошо сделать аппарат который насыщает воздух -ионами железа, но не простого, а активного, вдохнул такой воздух и легкими почувствовал лёгкость как на природе.

Хорошо иметь аппарат который удаляет из воды минералы, заменяя их на активные вещества, тоже серебро.

Современное общество странное-кому создал кучу проблем-те меня уважают, кому помог и вытащил-те презирают-это мышление раба, лизать сапог который тебя пинает. Звёзды и олигархи забрали потенциал развития у общества и за это общество их уважает. Власть-это только следствие, её не надо любить или ненавидеть. Власть-это тень, от реальности соседних стран и опять тех же звёзд и олигархов.

Тот кто платит банкирам и тв-вот это реальная власть, от неё всё зависит, а вы им заискивающе смотрите в рот.

На мой взгляд все политики давно умерли, а по тв показывают лишь актёров в силиконовых масках, и так по всей планете. Проведите паралель со словами Дэвида Айка.

На мой взгляд Кощей-это папа римский.

Раньше маски были несовершенными -толстыми и поэтому -была такая ряха у актёра исполняющего Ельцина, когда показывали фильм куклы-тем самым вам об этом намекали, да и слова макаревича в песни марионетки-всё о том же.