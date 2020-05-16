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Микробиом клеток нашего организма в 3D-анимации

23:47. 16 мая 2020 77 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Это фотографии здоровых клеток нашего тела. Посмотрите на них, не торопясь, и прислушайтесь, какие из них нравятся вашему телу больше, какие меньше. Те, которые нравятся больше, становятся примером для механизмов саморегуляции и иммунной системы, настраивают вас на здоровье.

Стволовые клетки

Клетки тела

Здоровые клетки

Здоровые лейкоциты

Клетки нервнойсистемы

Стволовые клетки

Эритроциты в сосудах

Яйцеклетка и сперматозоиды

Глиальные клетки

Клетки жировой ткани

Зрачок

Ткань нашего тела

Часть вестибулярного аппарата -балансирующий камень

Перрицит-регулятор кровотока в капиллярах.

Альвеолы лёгких

Клетки лёгких

Гепатоциты клетки печени

Нейроны

Нейроны

Клетки эндотелия

Клетки почек

Клетки щитовидной железы

Костный мозг

Поверхность языка

Ворсинки тонкой кишки

клетка под микроскопом

Источник: https://www.kramola.info/vesti/neobyknovennoe/mikrobiom-kletok-nashego-organizma-v-3d-animacii

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