Микробиом клеток нашего организма в 3D-анимации

Это фотографии здоровых клеток нашего тела. Посмотрите на них, не торопясь, и прислушайтесь, какие из них нравятся вашему телу больше, какие меньше. Те, которые нравятся больше, становятся примером для механизмов саморегуляции и иммунной системы, настраивают вас на здоровье.