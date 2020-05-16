Микробиом клеток нашего организма в 3D-анимации
Это фотографии здоровых клеток нашего тела. Посмотрите на них, не торопясь, и прислушайтесь, какие из них нравятся вашему телу больше, какие меньше. Те, которые нравятся больше, становятся примером для механизмов саморегуляции и иммунной системы, настраивают вас на здоровье.
Стволовые клетки
Клетки тела
Здоровые клетки
Здоровые лейкоциты
Клетки нервнойсистемы
Стволовые клетки
Эритроциты в сосудах
Яйцеклетка и сперматозоиды
Глиальные клетки
Клетки жировой ткани
Зрачок
Ткань нашего тела
Часть вестибулярного аппарата -балансирующий камень
Перрицит-регулятор кровотока в капиллярах.
Альвеолы лёгких
Клетки лёгких
Гепатоциты клетки печени
Нейроны
Нейроны
Клетки эндотелия
Клетки почек
Клетки щитовидной железы
Костный мозг
Поверхность языка
Ворсинки тонкой кишки
клетка под микроскопом
Источник: https://www.kramola.info/vesti/neobyknovennoe/mikrobiom-kletok-nashego-organizma-v-3d-animacii