«Катынское преступление» — без купюр и искажений

Открытое письмо к российской общественности:

О чем шумите вы, народные витии? Зачем анафемой грозите вы России? А.С. Пушкин

7 мая 2020 г., накануне 75-летнего Дня Победы в Великой Отечественной Войне со здания Тверского государственного медицинского университета на основании Определения прокуратуры Центрального района г. Твери была демонтирована незаконно установленная в 1990-е годы мемориальная плита в память о якобы расстрелянных весной 1940 г., в здании тогдашнего УНКВД СССР по Калининской области, 6311 польских военнопленных полицейских, тюремщиков и др., содержавшихся в Осташковском лагере НКВД.

Решение тверских прокуроров о демонтаже мемориальной плиты с бывшего здания УНКВД СССР по Калининской области было с крайним негодованием встречено либеральной общественностью России. Уже 13 мая 2020 г. 69 ученых Российской академии наук в открытом письме, опубликованном в газете «Коммерсант» резко осудили этот факт, назвав его «циничным актом надругательства над памятью невинно убитых» и расценив его как «искажение и отрицание исторических фактов».

Такая реакция весьма уважаемых российских ученых свидетельствует, что большинство из них не в курсе ситуации с расстрелами в 1940 г. польских военнопленных органами НКВД. В этой связи необходимо изложить установленные исторические факты по этой ситуации.

Тем более, что в Определении прокуратуры Центрального района г. Твери чётко сказано, что доказательств массового расстрела поляков весной 1940 г. в здании Калининского УНКВД не найдено: «…Таким образом, отображенный на мемориальной доске текст «Памяти поляков из лагеря Осташков убитых НКВД в Калинине ради предостережения мира», не основан на документально подтвержденных фактах».

Особо заметим, что к настоящему времени выявлены многочисленные факты нахождения пленных полицейских из Осташкова в разных регионах СССР после весны 1940 г., то есть после расстрела. Так, в Российском государственном военном архиве обнаружен «Отчет 155 полка войск НКВД по охране особо важных объектов промышленности». Согласно этому документу, в январе 1941 г. на строительство в районе шлюза № 2 Беломорско-Балтийского канала прибыл этап заключённых: «исключительно бывшие польские полицейские из западных областей Белорусской и Украинской ССР» (РГВА, ф. 38291, оп. 1, д. 8, л.99).

Первый польский исследователь Катыни, журналист Ю. Мацкевич, в своей книге «Катынь» (1943 г.) сообщал: «более 6 тысяч военнопленных из Осташкова вывезли на станцию Бологое на железнодорожной линии Ленинград – Москва, где след их затерялся в бескрайних лесах, тянущихся к северо-востоку от станции…». Эта информация осталась не востребованной, хотя фактов, подтверждающую её достоверность оказалось немало.

Координатор международного интернет-проекта «Правда о Катыни» С. Стрыгин выяснил, что 245 поляков, чьи имена высечены на плитах мемориала «Медное», не были расстреляны в 1940 г., а утонули в Баренцовом море близ острова Матвеев в 1942 г., когда нацистская подлодка U209 торпедировала 2 не самоходные баржи с польскими заключенными. 14 февраля 2005 г. в газете «Няръяна вындер» была напечатана статья В.Хабарова «Трагедия в Баренцевом море: новые факты» об этом трагическом инциденте.

Полковник юстиции С. Габовский, бывший следователь Главной военной прокуратуры РФ, лично участвовавший в расследовании «катынского» уголовного дела, 19 апреля 2010 г. на «круглом столе» в Госдуме РФ заявил, что в начале 1990-х гг. он направил запрос в Центральный Архив КГБ СССР с просьбой предоставить сведения об уголовных репрессиях в отношении «военнопленных» поляков.

В ответ Габовскому из ЦА КГБ прислали несколько десятков подлинных архивных уголовных дел польских военнопленных, считавшихся расстрелянными в 1940 г., но находившимися в 1940 г. и в первой половине 1941 г. в советских тюрьмах!? Среди этих «воскресших» поляков были военнопленные не только из Осташковского лагеря НКВД, но и из других лагерей.

Особо следует отметить, что в записке Председателя КГБ СССР А. Шелепин в письме 1-ому секретарю ЦК КПСС Н. Хрущеву от 03 марта 1959 г. за № 632-ш, обнаруженной в сентябре 1992 г. в сверхсекретном «закрытом пакете №1», сообщается, что весной 1940 г. расстрел 6311 польских полицейских и тюремщиков производился непосредственно в Осташковском лагере!!!

Известно, что катынские документы из «закрытого пакета №1» для российской либеральной общественности являются «историческими и священными». И вдруг такая реакция на их подтверждение?! Как это понимать?

Что же касается утверждений бывшего начальника Калининского УНКВД Д. Токарева о якобы имевшем место в апреле–мае 1940 г. массовом расстреле польских пленных полицейских и тюремщиков в цокольном помещении здания УНКВД, то они без труда опровергаются безуспешными попытками независимых исследователей катынского преступления пройти путь жертвы к «расстрельной камере» по маршруту, описанному Токаревым.

Со всей ответственностью заявляем, что архитектура и расположение помещений в цокольном этаже здания УНКВД, ныне здания тверской Медакадемии, не позволяет реконструировать процедуру расстрела, которую «живописал» старый и опытный чекист, генерал Д. Токарев. Это неопровержимый факт.

Это далеко не полный перечень фактов о судьбе, якобы «расстрелянных» в здании Калининского УНКВД польских полицейских и тюремщиков. Вышеизложенное позволяет утверждать, что судьба польских военнопленных, прежде всего, из Осташковского лагеря НКВД, пока не установлена. Утверждать об их расстреле весной 1940 г. нет никаких документальных оснований. Поэтому всем, кому дорога честь и доброе имя России необходимо более предметно заняться этой темой, дабы на ней не спекулировали недруги России.

В этой связи предлагаем господам из правозащитного центра «Мемориал», а с ними и уважаемым российским ученым, озаботившимся проблемой «искажения и отрицание исторических фактов», успокоиться и принимать установленные исторические факты по теме «катынского преступления» без купюр и искажений.

Владислав Швед, действительный госсоветник РФ, член Союза писателей РФ, член Союза журналистов РФ.