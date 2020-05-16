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Как в СССР не допустили пандемию

16:43. 16 мая 2020 128 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Вопросы борьбы с особо опасными инфекциями, предотвращения эпидемий, необходимых для этого действий, сегодня крайне актуальны.
Поэтому в продолжение нашей новой рубрики, которая теперь регулярно появляется на сайте nstarikov.ru «Фильм, который вам не показали», мы предлагаем вашему вниманию картину 1966 года «Когда в город пришла беда».
…В 1960 году в Москву из Индии возвращается советский художник. Ему становится плохо – через два дня он умирает. Врач, который его осматривал, тоже заболевает. Поскольку подобного течения болезни давно не наблюдалось, возникают подозрения на чуму. И только старый «дореволюционный» профессор, который эту заразу видел воочию «при царском режиме», ставит диагноз: пурпурная оспа.
Смертность от этой уже забытой в СССР болезни – 80 процентов. От коронавируса, для сравнения, 0,5-1%.
Необходимо срочно предотвратить распространение оспы (которая, кстати, тоже ВИРУС). Теперь предстоит срочно найти всех, кто летел с покойным в одном самолёте. Всех его знакомых. Всех больных, которых успел принять врач. Всех, кто мог купить вещи, которые умерший художник привез для продажи и сдал в комиссионный магазин.
Москву — закрыли на карантин. А всем её жителям за считанные дни сделали прививки вакцины. 5 млн прививок за самый короткий период…

Источник: https://nstarikov.ru/kak-v-sssr-ne-dopustili-pandemiju-115499

Метки: блог, Видео, фильмы

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