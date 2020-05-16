Главная » Мировоззрение, Политика

Как переживает кризис российский крупный бизнес. Николай Стариков. ФАН-ТВ

23:45. 16 мая 2020 70 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Источник: riafan.ru

Новый формат программы «По-Стариковски» на самоизоляции: используя Skype, Николай Стариков общается с интересующими зрителей спикерами.

Сегодня гость программы — президент холдинга Zenden Group, член генерального совета «Деловая Россия» Андрей Павлов.

Zenden — одна из крупнейших компаний России, деловая активность которой почти целиком связана с производством и продажей обуви.

Вопреки расхожему мнению, кризис окажет и уже оказывает негативное воздействие не только на мелкий и средний, но и на крупный бизнес. Николай Стариков и Андрей Павлов, в числе прочего, обсудят риски отсутствия будущего спроса, налоговую нагрузку, а также предлагаемые государством меры поддержки.

Автор: Сергей Петров

Источник: https://nstarikov.ru/kak-perezhivaet-krizis-rossijskij-krupnyj-biznes-nikolaj-starikov-fan-tv-115524

Метки: чит.клуб

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Единственный положительный вариант выхода Украины из глубокого кризиса
...: все наблюдали как на российском телевидении с негодованием... (ответом) общего кризиса Западной цивилизации, основанной...грабительской приватизации: передачи крупных месторождений нефти иностранным ...в Украине, сердечно переживают за судьбу украинского ...
Украинский узел. Единственный положительный вариант выхода из глубокого кризиса
...: все наблюдали как на российском телевидении с негодованием... (ответом) общего кризиса Западной цивилизации, основанной...грабительской приватизации: передачи крупных месторождений нефти иностранным ...в Украине, сердечно переживают за судьбу украинского ...
Финский премьер: «аккуратные санкции» Москвы спровоцируют кризис в ЕС
... нового витка экономического кризиса в Европе. Европейские..., вместе придумают, как пережить последствия внешней политики...Незаменимых у нас нет. Крупнейший производитель кисломолочных продуктов —..., что очень «переживают за российского потребителя», и уверяют...
Стенограмма большой пресс-конференции Путина
...посмотреть, как этот год закончился, как прошёл, каких результатов...: Вижу наше государственное крупнейшее издание «Российская газета». Дайте, ... В Ливии тоже кризис. Там существует законное ...Владимир Владимирович, пенсионеры переживают: индексация выше уровня ...
Фабрика марионеток. Исповедь школьного учителя
... напоминает ситуацию, характерную для российских школ, причем с каждым...в порядке. Похоже, мы переживаем кризис. Дети и старики беспрецедентно отгорожены...институциональных образований, как школы, колледжи, вооруженные силы, крупные корпорации и ...
Латвийская промышленность умирает из-за разрыва с Россией
... десятки процентов. Виной всему, как признают даже представители местных властей...за ответных санкций России Латвия переживает кризис в молочной и рыбной отраслях... с одной из крупнейших и динамично развивавшихся экономик – российской – позволяло относительно ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)