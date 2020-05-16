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Как 6 мальчиков, выброшенных на необитаемый остров, прожили там 15 месяцев благодаря смекалке и порядку

10:25. 16 мая 2020 52 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Вы, наверное, читали «Повелителя мух» Голдинга? В книге, которую сегодня считают классикой, несколько мальчиков из приличных семей оказались на необитаемом острове. Одни, без взрослых. Ни к чему хорошему это не привело. Парни забили на работу, перессорились и дошло до беды – не стану пересказывать сюжет. Однако спустя 11 лет после выхода книги аналогичная ситуация случилась на самом деле, вот только развязка получилась совсем другая. Ребята-то оказались с головой!

 
Кадр из фильма «Повелитель мух» (1963 год).
 

Кадр из фильма «Повелитель мух» (1963 год).

 

История классная, но, к сожалению, ныне почти позабытая. Недавно я наткнулся на YouTube на интересную документалку. Автор фильма отправился на необитаемый остров Ата вместе с Кало, одним из шестерых парней, оказавшихся там в 1965 году. Кало было уже под 70, однако всё помнил, как вчера.

Королевство Тонга – государство в Полинезии, расположенное почти на 200 островах. В июне 1965 года шестеро парней 13 – 16 лет из каталитической школы-интерната в городе Нукуалофа (столица страны с населением всего в 20 тысяч человек) решили украсть лодку у местного рыбака. Парням задумали приключение: хотели плыть на Фиджи или даже в Новую Зеландию.

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Остров Ата необитаем с 1860-х годов. Фото: Alvaro Cerezo.

С собой взяли всего ничего: пару связок бананов, несколько кокосов и газовую горелку. Ни карты, ни компаса. Одним словом – балбесы. Как отплыли – задремали. Океан быстро показал, кто тут главный. Лодку накрыло штормом, парус снесло, весла поломало. Следующие семь дней мальчишки дрейфовали, готовясь к худшему. Еда кончилась сразу, вода – по минимуму. Пару раз шел дождь и ребята набирали воду в скорлупки кокосов. К счастью, на восьмой день их выбросило на берег острова Ата.

Площадь – 2,3 квадратных километра. Густая растительность, тропики – как никак. Когда-то тут жили люди, но в середине XIX века всех забрали перуанские работорговцы. С тех пор остров необитаем. Здесь и оказались наши балбесы. И вы знаете, в трудной ситуации парни из бедных семей проявили себя с лучшей стороны. На мой взгляд, именно дисциплина спасла их.

 
Снимок из документального фильма-реконструкции, снятого в 1966 году австралийским ТВ. Кадр: John Carnemolla.
 

Снимок из документального фильма-реконструкции, снятого в 1966 году австралийским ТВ. Кадр: John Carnemolla.

Мальчики сразу договорились не ссориться, а, если ситуация накалится, расходиться на время. Они организовали трудовые смены по двое. Обязанности: кухня, сбор еды и караул. Развели костер и 15 месяцев следили за тем, чтобы огонь не погас. Ловили рыбу и птиц, ели стебли таро, а позже обнаружили развалины старого поселения и там нашли диких куриц и бананы. С водой было сложнее. Дожди шли редко, летом парням постоянно хотелось пить. Потом они научились лучше собирать и хранить воду.

 
Снимок из документального фильма-реконструкции, снятого в 1966 году австралийским ТВ.
 

Снимок из документального фильма-реконструкции, снятого в 1966 году австралийским ТВ.

Однажды Стивен, один из мальчиков, поскользнулся и сломал ногу. Так другие наложили ему шину при помощи палок и лиан и взяли на себя его обязанности. Кость срослась идеально.

Каждое утро и на ночь дети молились. Из проволоки и кокоса один из них сделал что-то вроде гитары и развлекал других музыкой. У парней был «гимнастический зал» с «гантелями» из подручных средств. Кто-то спросит: а что ж они не пытались спастись? Пытались. Даже плот смастерили, но волны были слишком сильные, да и куда плыть они не знали.

 
Снимок из документального фильма-реконструкции, снятого в 1966 году австралийским ТВ.
 

Снимок из документального фильма-реконструкции, снятого в 1966 году австралийским ТВ.

Нашли ребят в сентябре 1966-го. Их спас австралийский рыбак Питер Уорнер из богатой семьи. Поначалу он велел команде быть настороже, опасаясь подвоха – вдруг наткнулись на лагерь пиратов. Потом связался по рации с Нукуалофа и ему с удивлением подтвердили: да, мальчики пропадали и с ними давно попрощались.

 
Впоследствии Питер Уорнер нанял шестерых парней и назвал их лодку ATA.
 

Впоследствии Питер Уорнер нанял шестерых парней и назвал их лодку ATA.

Не поверите, но дома парней… сразу кинули в каталажку. Рыбак не простил украденную лодку. Пришлось Уорнеру заплатить за их освобождение. Когда мальчики вернулись в родное селение, их встречали буквально все. Австралийское телевидение даже сняло об этом сюжет. К сожалению, сейчас историю начали забывать, а ведь она очень показательная. С головой на плечах и дисциплиной можно преодолеть любые трудности.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/visual/kak-6-malchikov-vybroshennyh-na-neobitaemyi-ostrov-projili-tam-15-mesiacev-blagodaria-smekalke-i-poriadku-5ebaa3187d06cd060304672f

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 14231 10775
    Sergeev 16 мая 2020 в 10:41

    В таком раю и не выжить, во Времена СССР была история спасения наподобие этой, но там участники выжили в гораздо более неблагоприятных условиях.

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