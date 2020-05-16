Физические поля – это поля, которые возможно измерять специальной аппаратурой для дальнейшего изучения. Это делается для исследования человеческого организма и устранения проблем. Таких полей насчитывается семь.

Биополе человека – это сочетание всех биологических полей человека, начиная от физических и заканчивая тонкими . Очень часто человеческое биополе называют аурой.



Таких полей насчитывается семь.



Электрическое. Образуется благодаря электрической активности сердечной мышцы, глазного яблока, головного мозга, с его различными частотами потенциалов и др. Это поле применяется в медицине для проведения электрокардиографии и электроэнцефалографии.

Магнитное. Образуется вследствие возникновения нервных импульсов, электрической активности в клеточных мембранах, кровотока в сосудах. Это поле имеет связь с магнитным полем нашей планеты. Именно из-за него многие люди, особенно метеочувствительные, испытывают дискомфорт и ухудшение состояния во время магнитных бурь. Зачастую, для лечения многих видов заболеваний используют разные магнитные браслеты или клипсы. Но их следует подбирать каждому человеку индивидуально, так как напряженность их магнитов может не всегда совпадать с показателями магнитного поля пациента. Выбор такого метода лечения осуществляется при помощи биолокационной рамки или маятника.

Сверхвысокочастотное. Образуется это поле от излучения всех внутренних органов на глубине 10–15 см. При этом каждые органы имеют свои значения показателей СВЧ-поля. И в связи с этим, применяемая для лечения, СВЧ-терапия не всегда дает должного положительного эффекта.

Хемилюминесцентное. Это поле получается при прохождении некоторых химических реакций, вследствие испускания световых квантов с глубины 1–1,5 см. Используется оно для диагностики разных заболеваний кожи.

Акустическое. Все органы в процессе работы создают свои звуки, образуя акустическое поле вокруг себя. Оно используется для исследования организма методом аускультации или перкуссии.

Инфракрасное. Оно еще называется просто тепловым полем. В зависимости от состояния, органы имеют разную температуру, которую измеряют специальной аппаратурой предназначенной для этого – тепловизором.

Химическое. Поле запахов организма. Запах здорового тела человека отличается от запаха при разных видах заболеваний.







Тонкие поля человека

Тонких полей или тонких тел также семь.



Физическое. Это грубая материя, которая живет от формирования и до смерти организма.

Эфирное. Оно невидимо и выступает за пределами физического тела на 5–8 см, над головой до 15–20 см. Но в редких случаях доходит и до 40 см. Его второе название – «эфирный двойник». На нем проводят бесконтактный массаж. Это поле способно жить после смерти физического тела еще 9 дней.

Астральное. Оно распространяется от поверхности тела на расстояние в вытянутую руку. Это грубая энергия. С ним связаны человеческие эмоции. Оно очень сильно развитое у людей творческих профессий, таких как музыканты, художники, писатели, актеры. Астральное тело может покидать физическое неосознанно (во сне) или осознано (медитация, транс). Оно способно жить еще 40 дней после остановки жизнедеятельности физического тела.

Ментальное. Величина его зависит от интеллекта человека и стремлению познавать что-то новое. Она имеет значение от 5 м до 10 километров. Это тело силы воли, величиной которого и объясняют так называемый феномен лидера. Оно живет еще 1 год после смерти физического тела.

Причинное. (каузальное, информационное). Оно имеет тесные связи с информационным полем нашей планеты и сохраняет информацию многих поколений. Обученный человек может связываться с информационным полем Земли для считывания необходимой информации. Оно бессмертно. Это грубая информация, существующая отдельно.

Интуитивное. Его еще называют телом жизнеобеспечения. Оно очень развито у маленьких детей, и при правильном их воспитании увеличивается всю жизнь. А вот жесткие ограничения и навязывание разных идей, наоборот, уменьшают его. Оно также бессмертно. Это тонкая информация.

Высшее. Также его называют – Атман, Ацилут, Божественный Дух и так далее. Оно характеризуется связью с Высшим Разумом. Это поле бессмертно также.



Насыщение тонких тел человека

Положительное влияние на тонкие тела можно оказывать во время употребления пищи. Чтобы это сделать, нужно перед началом еды сделать небольшую медитацию, чтобы достичь равновесия.

Насыщение физического тела происходит автоматически. Эфирного – во время тщательного пережевывания пищи. А астральное наполняется во время концентрации на вкусе еды. Для наполнения ментального тела следует хорошо концентрироваться на пользе еды и качестве пищи. Для насыщения каузального тела нужно в процессе приема пищи вспомнить ушедших близких.

Особенности биополя человека

Все человеческое биополе имеет две части – верхнюю и нижнюю. Их граница находится на уровне пупка. Обе половины биополя делают вращательные движения вокруг тела в одну или в разные стороны.

Если это вращение идет по часовой стрелке – поле называют положительным. В противном случае – отрицательным. А если вращение в разные стороны, то поле называют нейтральным.

Для определения этого вращения используется биолокационная рамка. Причем ее располагают сначала на уровни груди, а потом на уровне таза. Тогда направление плеча рамки будет показывать направление вращения.

В биоэнергетике считается, что если человек физически, эмоционально и психически здоров, то биополе имеет правильную и яйцевидную форму, одинаковую плотность и величину. При заболеваниях или усталости поле деформируется, плотность неравномерная и оно может сдвигаться в сторону.

Измерение биополя человека

При деформации биополя человека, вследствие негативного воздействия или усталости, существуют методы быстрой «самопомощи». Его выравнивают движущим воздействием прохлады. Для этого, после неприятной встречи или общения нужно побыть на свежем ветре, ну а потом принять холодный душ и отдохнуть.

Для измерения величины биополя и работы с ним применяется биолокационная рамка или маятники. Измерение начинается от человеческого тела, и постепенно отдаляя руку в сторону. Дойдя до границы биополя, маятник и рамка перестают двигаться.

Также, имея определенные навыки, можно измерять биополе при помощи рук. При этом в ладонях могут быть разные ощущения у разных людей: вибрация, покалывание, тепло и др.

Чем плотнее и больше биополе человека, тем более сильную защиту от негативного внешнего воздействия и разных болезней он имеет.

Биополе постоянно имеет разную величину, которая не является постоянной, а зависит от разных факторов, таких как: состояние здоровья; чувство усталости; настроение; биоэнергетический потенциал и много других.

На величину биополя способна влиять даже употребляемая пища, ее качество и способ приема. Например, плотность и размеры биополя снижает алкоголь, крепкий кофе, соль, острые специи и др.

Быстрое усиление биополя человека осуществляется поднятием настроения и его хорошим состоянием. Еще древние греки заметили, что веселые люди дольше живут, имеют лучший иммунитет организма и быстрее поправляются от болезней.

Средняя величина биополя человека составляет 1 – 1,5 м. У больных, недавно переболевших и пожилых людей эта величина намного меньше. А самое слабое биополе имеют люди, которые употребляют спиртные напитки. Оно может иметь величину всего лишь до 40 см.

Друзья, защищайте свое биополе, расширяйте и усиливайте свои тонкие тела. Применяйте для этого энергетические практики, ведите здоровый образ жизни.

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