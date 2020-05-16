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1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1986. XXVII съезд Коммунистической партии Советского Союза

09:27. 16 мая 2020 65 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 1
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 2
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 3. Саммит в Женеве
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 4. Казахстан. Вып.1
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 4. Казахстан. Вып.2
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 5. 1985. Празднование Дня победы в Москве
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 6. 1985. Из жизни курсантов
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 7. 1985. Из жизни перебежчика
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 8. 1985.«Застрельщики и заединщики»
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 9
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1986. Часть 1
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1986. Часть 2
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1986. Часть 3

XXVII съезд Коммунистической партии Советского Союза — первый съезд после смертей Л. И. Брежнева, Ю. В. Андропова и К. У. Черненко (генеральным секретарём ЦК партии был уже М. С. Горбачёв).
Проходил в Москве в Кремлёвском Дворце съездов с 25 февраля по 6 марта 1986 года. На съезд было избрано 5 тысяч делегатов, к моменту открытия в зале присутствовало 4993 делегата
На съезде последние годы руководства Брежнева были названы «периодом застоя». Однако критика «застойных явлений в экономике» не касалась пока Брежнева и его окружения. В своем выступлении Горбачёв дал высокую оценку Брежневу, Андропову и Черненко.
Будущий первый Президент России, а в то время первый секретарь Московского городского комитета партии Б. Н. Ельцин впервые обратил на себя внимание широкой общественности именно благодаря своей достаточно смелой речи на XXVII съезде КПСС.
В частности, Ельцин открыто выступил против вмешательства партийных органов в хозяйственные вопросы, призвал обеспечить отчётность высших руководителей, их ответственность за свои действия, а также затронул, хотя и в осторожной форме, тему привилегий номенклатуры.



Делегаты регистрируются на 27-й съезд Коммунистической партии Советского Союза, который проходит в Кремлевском Дворце съездов.


Пионеры поздравляют участников 27-го съезда Коммунистической партии Советского Союза во время открытия съезда






Михаил Горбачев, Егор Лигачев, Андрей Громыко и ещё несколько членов Президиума съезда КПСС и среди них Борис Ельцин аплодируют 25 февраля на открытии съезда партии


Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев идет к трибуне.


Генеральный секретарь Михаил Горбачев выступает на 27-м съезде Коммунистической партии Советского Союза


Михаил Горбачев в президиуме во время голосования за принятие руководящих принципов экономического и социального развития СССР на 1986–2000 гг.


Делегаты 27-м съезда КПСС в Кремлевском Дворце съездов






В холле Кремлевского Дворца съездов во время 27-го съезда Коммунистической партии Советского Союза


Делегаты в холле Кремлевского Дворца съездов во время 27-го съезда Коммунистической партии Советского Союза.


Делегаты Владимир Ярыгин (справа), токарь производственного предприятия «Электростальтяжмаш» и К. Максимов, старший плотник СМУ № 2, беседуют в перерыве между заседаниями 27-го съезда Коммунистической партии Советского Союза


Делегат Гулдул Сагадеева в перерыве между заседаниями 27-го съезда Коммунистической партии Советского Союза


Михаил Чих, бригадир шахты Майская в Ростовской области в перерыве между заседаниями 27-го съезда Коммунистической партии Советского Союза


Писатель Василий Белов (слева), секретарь Правления Союза писателей РСФСР, и Михаил Чих, бригадир шахты Майская в Ростовской области, беседуют в перерыве между заседаниями 27-го съезда Коммунистической партии Советского Союза


Киргизский писатель Чингиз Айтматов и секретарь Правления Союза писателей РСФСР Василий Белов беседуют с другими делегатами в перерыве между заседаниями 27-го съезда Коммунистической партии


Роберт Рождественский и Олжас Сулейменов беседуют в перерыве между заседаниями 27-го съезда Коммунистической партии


Евгений Максимович Примаков, директор Института мировой экономики и международных отношений Академии наук СССР среди других делегатов 27-го съезда КПСС в вестибюле Кремлевский Дворец Съездов


Космонавт Георгий Береговой в перерыве между заседаниями 27-го съезда Коммунистической партии


Кирилл Лавров и Татьяна Анодина, начальник технического отдела Министерства гражданской авиации СССР


Олег Шерстобитов, награжденный орденом Красной звезды за то, что он выполнил свой интернациональный долг в Афганистане и легендарный летчик Иван Кожедуб беседуют в перерыве между заседаниями 27-го съезда Коммунистической партии


Хирург-ортопед Гавриил Илизаров, руководитель Курганского научно-исследовательского института экспериментальной и клинической ортопедии и травматологии в перерыве между заседаниями 27-го съезда Коммунистической парти


Делегаты 27-го съезда Коммунистической партии Советского Союза позируют для групповой фотографии в перерыве между заседаниями 27-го съезда Коммунистической партии Советского Союза в Кремлевском Дворце съездов.


Первый секретарь ЦК Компартии Кубы Фидель Кастро на 27-м съезде Коммунистической партии Советского Союза


Фотографы за работой во время 27-го съезда Коммунистической партии Советского Союза


Вид на Государственный Кремлевский дворец


Делегаты Тувинской и Уральской областей в Московском Кремле во время 27-го съезда Коммунистической партии Советского Союза.


Делегаты Коммунистической партии Румынии возлагают венок к Мавзолею Ленина во время 27-го съезда Коммунистической партии Советского Союза

Источник: https://humus.livejournal.com/7218357.html

Метки: история, Москва, Россия, фото

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