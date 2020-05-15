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Законы Нового Мира пишутся у нас на глазах. Куда и как нас поведут. Дмитрий Перетолчин

21:21. 15 мая 2020 80 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Что прямым текстом прописано в проекте “Умный город” Сергея Собянина и как с этим связан Билл Гейтс. Что такое “интернет вещей” и как он будет проявляться в будущем. Какие законы Нового Мира пишутся сейчас у нас на глазах и где они берут свои корни. Об этом и многом другом рассказывает Дмитрий Перетолчин.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=aIF_gzfH5XQ

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 4205 3385
    Антон 15 мая 2020 в 21:55

    Интеллигентен и сдержан Дмитрий Перетолчин, а более эмоциональные люди говорят прямо: идет фашизация общества, где главным аргументом власти будет насилие.

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