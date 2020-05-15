Загадки «пандемии» — смерть ученых, лукавство статистики

Корреспондент «Радио НОД» Рубен Буштунц позвонил по скайпу, чтобы задать целый ряд вопросов.

И вот, что в итоге получилось.

Хронометраж:

1:00 О странности смерти изучавшего Covid-19 китайского ученого в США

2:58 Чем на самом деле является Covid-19

4:33 Зачем нужна пандемия в мировом масштабе

6:35 Как реагировать на комментарии Лукашенко о России

10:10 Был ли Парад 9 мая в Белоруссии частью президентской предвыборной кампании

13:54 Когда удастся осуществить Конституционную реформу

15:37 Кому подчиняется Центральный Банк России

16:50 Есть ли у России суверенитет при действующей Конституции

19:37 Будет ли в России введён режим ЧС

21:33 «Оппозиция» всегда в России недовольна

23:43 О новой экономической программе «Курс Благополучия»

26:34 Почему на местах саботируют выполнение указов Президента о помощи населению

29:42 Представляет ли Белоруссия эпидемиологическую опасность для России сегодня

31:22 Распадётся ли Евросоюз после пандемии

33:31 Откуда «вышел» коронавирус и как его используют страны в борьбе за гегемонию

35:58 О том, как США «печатают» деньги

36:55 Произойдёт ли национализация Центрального Банка России

38:45 Когда закончится пандемия и что будет после неё

39:48 Для чего на Украине останавливают работу АЭС

40:53 Не надо выдавать желаемое за действительное

43:04 О выходе из пандемии Covid-19

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Источник: https://nstarikov.ru/zagadki-pandemii-smert-uchenyh-lukavstvo-statistiki-115450