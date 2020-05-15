Загадки «пандемии» — смерть ученых, лукавство статистики
Корреспондент «Радио НОД» Рубен Буштунц позвонил по скайпу, чтобы задать целый ряд вопросов.
И вот, что в итоге получилось.
Хронометраж:
1:00 О странности смерти изучавшего Covid-19 китайского ученого в США
2:58 Чем на самом деле является Covid-19
4:33 Зачем нужна пандемия в мировом масштабе
6:35 Как реагировать на комментарии Лукашенко о России
10:10 Был ли Парад 9 мая в Белоруссии частью президентской предвыборной кампании
13:54 Когда удастся осуществить Конституционную реформу
15:37 Кому подчиняется Центральный Банк России
16:50 Есть ли у России суверенитет при действующей Конституции
19:37 Будет ли в России введён режим ЧС
21:33 «Оппозиция» всегда в России недовольна
23:43 О новой экономической программе «Курс Благополучия»
26:34 Почему на местах саботируют выполнение указов Президента о помощи населению
29:42 Представляет ли Белоруссия эпидемиологическую опасность для России сегодня
31:22 Распадётся ли Евросоюз после пандемии
33:31 Откуда «вышел» коронавирус и как его используют страны в борьбе за гегемонию
35:58 О том, как США «печатают» деньги
36:55 Произойдёт ли национализация Центрального Банка России
38:45 Когда закончится пандемия и что будет после неё
39:48 Для чего на Украине останавливают работу АЭС
40:53 Не надо выдавать желаемое за действительное
43:04 О выходе из пандемии Covid-19
Источник: https://nstarikov.ru/zagadki-pandemii-smert-uchenyh-lukavstvo-statistiki-115450
Да кончится всё это когда-нибудь, чего болтать попусту.
Не пройдёт, думаю это всерьёз и надолго. Если на олимпиаде в Лондоне 2012 году они показывали коронавирус, значит готовились давно, ждали когда все страны подтянут у сбя цифровую инфраструктуру и др.,теперь всё будет из дома по цифре, со сдачей перс. данных, биометрии, геномный и прививочный паспорт. Нельзя всё население посадить в концлагерь, но можно посадить всех в городах под домашний арест, со временем ужесточая контроль за свободой передвижения. Для того и проводили аграрную и промышленную революции чтобы сконцентрировать население в городах. Любое передвижение, возможность купить и продать только в обмен на сдачу данных для учета и контроля, конечная остановка – чип, тогда можно уже голодом и настоящими эпидемиями морить, никуда не денутся.
Зачем такие сложности? уморить народ можно просто – сыпанул ядку в водопровод – и капец котятам. Дёшево и сердито.
и сыпанули ,они не воспроизводятся там давно ,кроме избганных в королевском семействе,это же мечта -управлять безропотным стадом ,которое даже не плодится-есть украинские фермы для этого.
Плодятся ещё как.
И НАДО ЧТОБ ПЛОДИЛИСЬ.
Иначе капец всей промышленности которая штампует всякие ЦАЦКИ которые нас окружают и к которым мы привыкли.
А уже ОНИ превращаются в ден. знаки ХОЗЯЕВ МИРА.
Хотя ПЛАНЕТУ остановили и происходит что-то новое и непонятное.
Возможно ЗАБАСТОВКА всех промышленников против банкиров.
Дружная и глобальная и хорошо организованная.