УдАвительный Мясников, Подпольные триллионеры, Фиаско для Дерипаски // Галопом по Европам #212

В этом выпуске:

- В России за сутки снова больше 10 тысяч новых заболевших, всего – 262 843. Обновлен суточный максимум летальных случаев – их 113;

- В Москве с 15 мая будут бесплатно тестировать на анитела к коронавирусу;

- В бюджетных учреждениях не хватает врачей – число вакансий выросло вдвое по сравнению с прошлым годом, следует из опроса Headhunter;

- Минздрав предложил на полгода перенести модернизацию первичного звена здравоохранения;

- Работники ульяновского завода «Авиастар» вышли на акцию протеста;

- До конца года автозавод Дерипаски ГАЗ будет работать по четырехдневке, а с 22 июня по 4 июля и вовсе остановит производство;

- Каждый третий должник по кредитам не может погасить долг из-за потери работы – выяснили в ассоциации коллекторов;

- Мировой спрос на нефть в этом году просядет меньше ожидаемого – на 8,6 миллионов баррелей в сутки;

- Роснефть после пандемии может стать мировым лидером – уверен Сечин;

- Украина и Британия в ближайшие дни подпишут соглашение о свободной торговле, сообщил министр экономики Петрашко;

- Поставщик композитных материалов для Боинг и Эйрбас – бельгийская Solvay – закрывает два завода и увольняет 20% сотрудников;

- Трамп в эфире Фокс Бизнес не исключил полного разрыва отношений с Китаем;

- Глава Амазона Безос может стать первым обладателем состояния в триллион долларов;

- В Черногории протесты после задержания епископа и нескольких священников.







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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=g8H1omjxAmc