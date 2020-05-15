Сводки от ополчения Новороссии 15 мая 2020
- 13:37 Житель ДНР приговорен к 13 годам лишения свободы за государственную измену и шпионаж в пользу СБУ.
- 09:35 Украинские каратели открыли огонь по Красному Партизану и Пантелеймоновке.
- 04:00 ЛНР: Легендарный комбриг «Призрака» (ФОТО).
- 03:00 Коронавирусные страсти в ВСУ: советский аппарат ИВЛ отказался спасать карателя (ВИДЕО).
Житель ДНР приговорен к 13 годам лишения свободы за государственную измену и шпионаж в пользу СБУ
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Украинские каратели открыли огонь по Красному Партизану и Пантелеймоновке
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ЛНР: Легендарный комбриг «Призрака» (ФОТО)
В память о выдающемся командире Народного ополчения Луганщины, командире бригады «Призрак», Алексее Мозговом в Луганске состоялось торжественное гашение новой марки. Церемония приурочена ко Дню Республики, вклад комбрига в независимость которой невозможно переоценить.
Марка выпущена тиражом 1485 экземпляров. Номинальная цена марки — 100 руб.
Память о первых ополченцах особенно важна для подрастающего поколения, поэтому на спецгашение были приглашены представители патриотической молодежи — «дочь бригады «Призрак» Богдана Нещерет, активисты Патриотической ассоциации Донбасса, кадеты Алчевского и Луганского кадетских корпусов, воспитанники военно-патриотических клубов, юные казаки.
Вместе с помощником министра внутренних дел ЛНР Виталием Киселевым и заместителем председателя Патриотической ассоциации Донбасса по военно-исторической работе Анатолием Феоктистовым они произвели гашение марки, предоставленной сотрудниками «Почты ЛНР» и Министерства связи и массовых коммуникаций Республики.
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Коронавирусные страсти в ВСУ: советский аппарат ИВЛ отказался спасать карателя (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник два раза обстрелял территорию нашей Республики.
На славяносербском направлении боевики 93 омбр по приказу военного преступника Брыжинского подвергли обстрелу из 120-мм минометов, станкового противотанкового гранатомета и вооружения БМП-2 район н. п. Желобок.
Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется.
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Обстрелы населенного пункта Желобок с позиций 3-го батальона 93-й бригады ВСУ связаны с инцидентом, повлекшим очередные небоевые потери личного состава подразделения.
Так, 13 мая при сопровождении начальника группы планирования отдела гражданско-военного сотрудничества подполковника Волощука, прибывшего в район н. п. Крымское для контроля соблюдения санитарных норм по профилактике коронавирусной инфекции на взводных опорных пунктах, военнослужащий 1-го батальона 93-й бригады солдат Харченко допустил отклонение от привычного маршрута, в результате чего наступил на установленное саперами бригады минно-взрывное устройство. В состоянии средней тяжести раненый солдат был доставлен в 59-й военно-медицинский госпиталь Северодонецка.
С целью выдать травмирование Харченко за ранение, полученное в результате обстрела, командир бригады Брыжинский приказал открыть огонь из БМП в направлении н. п. Желобок с целью спровоцировать ответный огонь и зафиксировать обстрел через наблюдателей СЦКК.
Провокация не возымела успеха, однако проверяющий Волощук подтвердил обстрел позиций ВСУ и заявил, что лично эвакуировал раненного Харченко, оказал ему первую помощь, в результате чего спас жизнь солдата, и рассчитывает на представление к награде.
В ночь с 12 на 13 мая в 93-й бригаде произошел еще один случай подрыва военнослужащего ВСУ на минно-взрывном устройстве.
По приказу командира 1-го батальона солдат Андреев в ночное время проводил минирование местности в межпозиционном пространстве в районе н. п. Нижнее.
В условиях плохой видимости и ввиду низкой профессиональной подготовки, при установке противопехотной мины Андреев нажал на взрыватель, чем вызвал детонацию взрывного устройства, в результате чего получил травму, повлекшую ампутацию кисти правой руки.
В результате произошедшего инцидента командиром бригады Брыжинским предписано запретить инженерные работы в ночное время суток, а также ограничить перемещение личного состава, в том числе и офицеров группы контроля. Данное решение было негативно воспринято командующим ОТГ «Север» Ромигайло, так как неминуемо повлечёт ослабление контроля за личным составом.
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Низкий уровень воинской дисциплины, употребление алкоголя при несении службы на передовых позициях ВСУ и попустительство со стороны командиров все чаще становятся причиной совершения преступлений среди военнослужащих.
Так, вечером 13 мая трое военнослужащих 2-го батальона 30-й бригады ВСУ распивали спиртные напитки на взводном опорном пункте в районе н. п. Молодежное. Вскоре дискуссия о прошедшем праздновании 75-летия победы в Великой Отечественной войне переросла в неуставные взаимоотношения, в результате которых солдат Крапивка, отстаивавший право ветеранов войны гордиться своим подвигом, с помощью физической силы принудил собутыльников к уважению памяти предков.
Оставшись в обиде на сослуживца, один из участников попойки, солдат Мацюков, продолжил употребление спиртного и, обнаружив, что все участники конфликта уснули, вонзил нож в межреберное пространство спящего солдата Крапивки. После чего отправился спать.
Утром на позиции батальона прибыли дознаватели военной службы правопорядка, без труда установившие вину солдата Мацюкова, спавшего рядом с убитым.
Убитый Крапивка доставлен в морг Северодонецка, задержанный Мацюков дает признательные показания.
Тем временем в 25-й овбдр ВСУ усиливаются панические настроения на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Так, 13 мая двое военнослужащих подразделения, содержавшиеся в обсервационном полевом лагере в районе н. п. Войтово, были срочно госпитализированы с приступами удушья в 59-й военно-медицинский госпиталь в Северодонецке, где им было диагностировано заражение коронавирусной инфекцией.
Военнослужащие помещены в реанимацию, где сегодня ночью один из военнослужащих скончался в связи с отказом неисправного поставленного из госрезерва аппарата ИВЛ, 1978 года выпуска, а второй признан безнадежным пациентом, на которого в соответствии с инструкцией предписано не тратить силы и средства.
В свою очередь экстренная госпитализация больных и слух об их кончине породили панику у содержащихся совместно с ними сорока военнослужащих с предварительным диагнозом ОРВИ, потребовавших от командования срочного принятия мер медицинского обеспечения и проведения тестирования на наличие коронавирусной инфекции.
В связи с отсутствием тест-систем в 59-м военно-медицинском госпитале Северодонецка, из обсервационного лагеря дезертировали четверо военнослужащих с легким и средним течением болезни, рассчитывавшие на оказание помощи в гражданских медицинских учреждениях.
Рабочая группа ОТГ «Север» под руководством помощника командующего «ООС» по стратегическим коммуникациям полковника Гуенного, работающая в подразделениях 25-й, 30-й и 93-й бригадах с 11 мая с целью изучения эпидемиологической обстановки и реального положения дел в подразделениях, срочно предпринимает меры по стабилизации ситуации, локализации очага эпидемии и недопущении паники среди военнослужащих в зоне «ООС».
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