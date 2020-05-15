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О фильме “На Париж”

15:56. 15 мая 2020 87 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Пучков о фильме "На Париж" и попытках творцов подать на Баженова в суд по поводу недавно вышедшего обзора.



Видимо история с "Киноданц" ничему не научила. Творцы хотят и деньги безвозвратно от государства получать и иметь хотя бы иллюзию "народной любви" за снимаемые помои. А когда критика выходит за пределы накрученных оценок и прикормленных критиков, наступает разрыв шаблона – как же, нас таких талантливых не ценят. Особенно умилил Певцов, выступив в роли блаженного, которого не поняли. Наверняка это заговор и клевета. Все это проходили еще во времена "великого кино о великой войне", когда Михалков и Ко всех, кто посмел критиковать такие шедевры как "УС-2" и "УС-3" записывал в проплаченых критиков и участников масштабного заговора против правды о "голой жопе из Юнкерса и парусных танков" о войне.

История с данным фильмом конечно началась не в 2020-м году, когда его снова крутили на День Победы и даже не в 2019 году, когда премьеру приурочили ко Дню Победы, а тогда, когда минкульт дал на это деньги. Очевидно, что если бы государство более разборчиво подходило к тому, куда и на что идут деньги, то такие фильмы просто не появлялись бы, так как частных инвесторов в кино как правило интересует в первую очередь финансовая прибыль, а какая может быть финансовая прибыль у таких помоев? Частный инвестор будет искать проверенные варианты, ориентируясь прежде всего на выгоду, а не на удовлетворение чьих-то болезненных фантазий.

Поэтому без государственной поддержки, производство помоев вроде фильма "На Париж" просто нерентабельно и если бы деньги на это не давали, то кол-во подобных фильмов было бы меньше в разы. Но раз деньги на подобное дают раз за разом и сценарии проходят сито отбора, значит государству нужны такие "шедевры". Тут даже не стоит говорить, что эти деньги могли пойти на какой-то достойный фильм или молодому режиссеру, который не входит в тусовку и не вылизывает библейские места лицам сидяющим на раздаче денег. Поэтому проблема не только и не столько в творцах, но и тех, кто сформировал гос.заказ на производство подобных помоев.

Подобные опусы, являются классикой российского "исторического" кино периода Мединского (когда на съемки как-бы патриотических фильмов о вйоне, государство стало давать куда как больше денег, чем это было при Швыдком), когда и были сформированы основные шаблоны, в рамках которых снимаются современные фильмы и сериалы о войне и где редкие исключения качественной продукции лишь подтверждают общее правило. История с фильмом "На Париж" сугубо локальная, но вместе с тем показательная. В том числе и вопросе демонстрации оторванности "творцов" от народа и неприятия курса на поддержку таких опусов государством. Сказки про то, что это "очередная творческая неудача" уже давно никого не убеждают.


А Ефремову я думаю переживать не стоит, как играл алкашей, так и будет. Он из этого образа практически и не выходит.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5870014.html

Метки: баженов, кино, Мединский, певцов, пучков, фонд кино

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