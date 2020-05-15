Новости Украины и Новороссии 15 мая 2020

Украине необходимо отказаться от новых кредитов Международного валютного фонда. Об этом глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили сообщил в эфире украинского телевидения.

Экс-президент Грузии напомнил, что в свое время он отказался от услуг МВФ. «Мне кажется, что при всем том, что мы сейчас обязаны сотрудничать с МВФ, вы посмотрите, сколько они нам денег дают. Они дают нам денег ровно столько, чтобы мы просто рассчитывались за внешние долги. И мы из-за этого вынуждены постоянно ходить на поклон. Я в свое время в Грузии отказался от услуг МВФ», — отметил он.

По словам Саакашвили, Украина уже сейчас достаточно сильная, чтобы тоже от этого отказаться. «Но конечно, не с той целью, чтобы вернуть старых воров, а для того, чтобы цивилизованным путем совершить реформы и изменения. И в этом смысле у нас всё ещё впереди», — сказал Саакашвили.

Читайте также: Зрада: Украинский суд снял арест с российского судна