Новости Украины и Новороссии 15 мая 2020
- 10:43 Азаров: Цинизм и тупость слуг народа зашкаливает.
- 09:34 Зеленский потребовал, чтобы его сравнили с Лукашенко.
- 09:21 Украина может отказаться от денег МВФ уже сейчас, — Саакашвили (ВИДЕО).
- 07:55 Киев не собирается закреплять особый статус Донбасса в Конституции.
- 07:46 Зеленский продлил санкции против российских соцсетей.
- 06:00 Спецоперация ВСУ против военных в Крыму и «сотни смертей» в армии от COVID-19 (ВИДЕО).
- Вчера 23:19 Минские топтания.
- Вчера 23:00 Не давайте чертям указывать – как жить, кого чтить, что праздновать.
- Вчера 22:19 ЛНР подготовил 4 тыс. вакансий для 1,2 тыс. горняков, шахты которых закрываются.
Азаров: Цинизм и тупость слуг народа зашкаливает
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Зеленский потребовал, чтобы его сравнили с Лукашенко
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Украина может отказаться от денег МВФ уже сейчас, — Саакашвили (ВИДЕО)
Украине необходимо отказаться от новых кредитов Международного валютного фонда. Об этом глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили сообщил в эфире украинского телевидения.
Экс-президент Грузии напомнил, что в свое время он отказался от услуг МВФ. «Мне кажется, что при всем том, что мы сейчас обязаны сотрудничать с МВФ, вы посмотрите, сколько они нам денег дают. Они дают нам денег ровно столько, чтобы мы просто рассчитывались за внешние долги. И мы из-за этого вынуждены постоянно ходить на поклон. Я в свое время в Грузии отказался от услуг МВФ», — отметил он.
По словам Саакашвили, Украина уже сейчас достаточно сильная, чтобы тоже от этого отказаться. «Но конечно, не с той целью, чтобы вернуть старых воров, а для того, чтобы цивилизованным путем совершить реформы и изменения. И в этом смысле у нас всё ещё впереди», — сказал Саакашвили.
Читайте также: Зрада: Украинский суд снял арест с российского судна
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Киев не собирается закреплять особый статус Донбасса в Конституции
Фото: РИА Новости / © Валерий Мельников
Офис президента Украины Владимира Зеленского заявил, что украинские власти исключают возможность закрепления особого статуса Донбасса в Конституции страны, передает RT.
Вместе с этим Киев вновь подчеркнул, что выборы в Донбассе могут произойти «исключительно после получения Украиной контроля над границей».
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона наблюдает полный саботаж Украиной политической части договорённостей, достигнутых на нормандском саммите в Париже.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Зеленский продлил санкции против российских соцсетей
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Спецоперация ВСУ против военных в Крыму и «сотни смертей» в армии от COVID-19 (ВИДЕО)
Член Общественной палаты России Александр Малькевич рассказал о новой спецоперации ВСУ против российских военных в Крыму.
Недавно мне в руки попал любопытный документ украинской воинской части А1594 ВСУ, которая занимается изготовлением пропагандистских материалов, направленных на российских военнослужащих и членов их семей, находящихся в Крыму.
Проще говоря, это инструкция для работы, «техническое задание» на выполнение «задач в сети Интернет». В общем, создают фейки строго по утвержденному плану).
Основная тема ТЗ — демонстрация небоеспособности Черноморского флота и его слабости по сравнению с другими флотами на Черном море, а также неспособности противостоять равноценному противнику. Также необходимо указывать, что «у ЧФ нет боевой истории и его никто не уважает».
Материалы должны изготавливаться на русском языке, 1 раз в 7–10 дней и длительностью 8–10 минут. Упор в концепции предлагается сделать на том, чтобы в юмористической форме упирать на устаревшие типы вооружений, коррумпированность и некомпетентность командования и личного состава, отсутствие боевых традиций и славных побед, особенно в годы Второй мировой войны.
Неожиданно!
Также предлагается заявлять, что переброшенные в Крым подразделения ВС РФ небоеспособны, в них большой процент «зрадников», которые пошли служить России за зарплату и изменили украинской присяге.
Из свежих «вводных»: конечно, «высочайший процент заболевших коронавирусом» среди военнослужащих Российской Федерации + «сотни смертей». Эти «вбросы» идут достаточно активно несколько последних недель.
Фоном для всего этого укробреда идут и публикации в местных СМИ о «полном крахе» России.
Так и живем…
Читайте также: Конец капитализма и нью-йоркский ад — мнение очевидца
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Минские топтания
Минские топтания
Последний раунд переговоров в Минском формате, куда уже подключился новый куратор Донбасса Дмитрий Козак, ожидаемо завершился так же, как и предшествующие. По основным военным и политическим вопросам существенного прогресса нет, изменившийся состав украинской делегации каких-либо серьезных подвижек в своей позиции не демонстрирует, а к боевым действиям, продолжающимся на Донбассе, все это и вовсе уже давно не имеет отношения.
Разумеется, можно говорить о том, что подходы Козака связаны с заигрыванием с частью украинской олигархии (сюда, например, можно отнести снятие санкций с олигарха Новинского) и «бывшими регионалами» в большей степени, чем это было при Суркове, но это скорее вопрос методологии влияния, так как эти люди на текущем этапе не могут обеспечить завершения войны на Донбассе в силу банальной неспособности переломить американский вектор на Украине.
Потенциальный обмен военнопленными и решение второстепенных вопросов остаются способами демонстрировать хоть какую-то отдачу от процесса, но по главным вопросам позитивные комментарии уже давно стали редкостью, что, очевидно, связано с тем, что особых иллюзий относительно Зеленского уже не питают, а Киев, в свою очередь, продолжает следовать в фарватере американского курса.
Позиция Украины вполне прозрачна – война будет продолжаться, Минские соглашения Украина выполнять не будет, а на возможность их изменения/доработки Украина не очень и рассчитывает, так как РФ не склонна идти на уступки и предлагает (как обычно) Киеву договариваться напрямую с ДНР и ЛНР. На это Киев отвечает, что с руководством ДНР и ЛНР он разговаривать не будет, разве что их заменят лояльные Украине «общественники», чего, очевидно, не будет. В общем, стандартная тактика, чтобы ничего не делать.
При этом озвучиваются различные планы по выходу из Минских соглашений в начале 2021 года. Называют «планы Б и С», но эти заявления содержат крайне мало конкретики и призваны скорее показать тем наивным людям, которые голосовали за Зеленского, что он всерьез что-то делает по поводу «достижения мира на Украине». Прошел уже год с того момента, как Зеленский сменил Порошенко, но общий характер боевых действий на Донбассе практически не изменился – все та же позиционная война с потерями среди военных обеих сторон и жертвами среди гражданского населения ДНР и ЛНР.
Риторика Зеленского на тему войны уже давно практически неотличима от риторики Порошенко, а перестановки в Генштабе ВСУ и Министерстве обороны Украины являются классической иллюстрацией к тезису про замену шила на мыло, что в особенности касается истории с назначением «героя Иловайска» Хомчака главой Генштаба. Что примечательно, публичные крики Зеленского про необходимость расследования причин военной катастрофы под Иловайском так криками и остались – не мог же он в самом деле начать преследование того же Хомчака или самого Коломойского, который финансировал карательные батальоны, наступавшие на Иловайск, и люди которого влияли на развитие операций летом 2014 года.
Поэтому рутинизация война, начавшаяся еще при Порошенко в 2015-м году, в 2020-м году при Зеленском успешно сохраняется. Как ранее уже отмечалось, это не Приднестровский или Осетинский, а именно Карабахский сценарий, где на линии соприкосновения постреливают до сих пор. А ведь на Донбассе прошло уже более 6 лет с начала войны. И с этой реальностью надо что-то делать, помимо зачтения мантр про то, что «минским соглашениям нет альтернативы». Это было очевидно и ранее и тем более очевидно сейчас.
Что касается заявлений Соловьева о паспортах и необходимости принятия ЛНР и ДНР в состав России, то достаточно иронично слышать это от того, кто в свое время заявлял, что «Донбассу никто ничего не обещал». Но на практике мы и так видим раздачу паспортов и экономическую интеграцию республик в РФ, так что говорить об отсутствии поддержки не приходится. С другой стороны, ее достаточно для выживания республик, но недостаточно для их развития, которому мешает война и низкий уровень жизни населения, вызванный как войной, так и качеством экономической политики, которая приводит, в том числе, к забастовкам шахтеров и протестам против задержек выплат по зарплате.
Разумеется, для повышения уровня жизни необходимо решение украинской проблемы и более серьезные усилия по экономическому развитию. При текущем сценарии экономика республик будет продолжать стагнировать и висеть на российских дотациях. Поэтому разговоры про то, что необходим пересмотр стратегии на Донбассе, будут продолжаться, начиная от самоочевидных тем, вроде ускорения раздачи российских паспортов с последующим признанием ЛНР и ДНР, и заканчивая реализацией на базе ЛНР и ДНР более амбициозных проектов. Но это пока все на уровне разговоров, официально «минский поезд» едет дальше, и мы все так же будем слышать, что «стороны договорились договариваться дальше» на фоне рутинных сводок об обстреле Донецка или Горловки и фотографий убитых с обеих сторон.
Специально для "Аналитической Службы Донбасса"
https://asd.news/articles/dnr/minskie-toptaniya/ – цинк
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Не давайте чертям указывать – как жить, кого чтить, что праздновать
Я прошу вас давать по рукам тем рогулям, которые указывают вам – как жить.
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ЛНР подготовил 4 тыс. вакансий для 1,2 тыс. горняков, шахты которых закрываются
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ПРАВО НА ВЛАДУ.
Все разговоры о реформах в Украине – сладкая, тошнотворная ложь! Их никогда не было! Тема реформ – это повод для красивой фразеологии, тех. кто не способен был осуществить эти реформы. для этого у них была прекрасная возможность в 90-х годах, но они её глупо и бездарно упустили.В данный момент, в рамках сложившейся политической и экономической системы, реформы уже невозможны. Процессы распада и разложения всех сфер жизнедеятельности социума и техносферы страны зашли слишком далеко и стали необратимыми! Верх глупости пытаться спасать то, что спасти невозможно, и главное – не нужно!
Двадцать лет нам нагло лгут, выдавая, выдавая демократию за свободу, но действительная свобода, заключается не в праве выбирать себе начальника, а в праве непосредственно использовать свою часть богатств и ресурсов нашей страны, для собственного блага, а так же, в праве самостоятельно определять свою жизнь!
Нам нужна страна, где люди будут выбирать не начальников, а собственную судьбу. Парадокс Украины состоит в том, что при непрерывно увеличивающемся количестве начальников и чиновников, а также при увеличивающейся частоте разнообразных выборов, украинское государство, так и не было создано. То, что у нас называют государством – это совокупность финансово-политических кланов, стоящих над народом, и растаскивающих державу по собственным карманам.
Необходимо взять миссию обуздания украинской олигархии. Мы не делаем различия между Януковичами, Ющенко и Тимошенко, Порошенко и Зеленским (Колмойским). Все они – это вывески олигархических группировок, борющихся между собой за право называться государством и безнаказанно грабить страну.