Национальная идея — воссоединение предательски разорванного Русского народа

Национальной идеей России должно стать воссоединение, предательски разорванного на части Русского народа. Такое мнение в эфире радиостанции «Комсомольская правда» высказал российский общественно-политический деятель Николай Стариков.

«То, что сегодня зовется «независимостью», на самом деле является феодальной раздробленностью. Будучи главой государства президент России по понятным дипломатическим причинам не может формулировать национальную идею именно так. Общественные силы могут и должны!» — заявил Стариков.

При этом историк подчеркнул, что постановка вопроса именно так не несет в себе никакого национализма и ничуть не обижает представителей других народов России.

«Мы их уважаем и понимаем, что их воссоединение, развитие и покой в максимальной степени зависят от судьбы Русского народа. Никто не будет гарантирован от войны и хаоса, пока Русский народ вновь не станет един, — продолжил Стариков.

Полемизируя с радиоведущим, который намекал на восстановление СССР в границах 1991 года, Николай Стариков ответил:

«Вы сказали о восстановлении границ Советского Союза. Я об этом не говорил. Это принципиальный момент. Дело в том, что как только вы начинаете говорить о восстановлении границ Российской Империи, Советского Союза, Золотой Орды, ещё какого-либо государственного образования, возникает вопрос о том, что сегодня границы другие. И это значит, что сегодняшние государства, располагающиеся на той же территории, вовсе не горят желанием отказаться от своего национального суверенитета. Поэтому вопрос надо ставить о воссоединении народа. А форма объединения территорий потом приложится. Это, кстати, ответ на вопрос, почему президент России вот так формулировать национальную идею просто не может, не создавая дипломатических сложностей, которых, наверное, и без этого у нас хватает».

«НьюсБалт» дополняет, что одним из первых шагов к объединению разорванного на части Русского народа стала выдача российского гражданства героическим жителям Донецкой и Луганской народных республик, а затем и гражданам Украины.

Обложка: Фото Андрей Борисов

Источник: https://nstarikov.ru/nacionalnaja-ideja-vossoedinenie-predatelski-razorvannogo-russkogo-naroda-115427