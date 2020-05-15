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Лекция №13. Гражданский парамедик. Сердечно-лёгочная реанимация

22:32. 15 мая 2020 32 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

СМОТРЕТЬ СПЕЦКУРС "ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ": https://stalingrad.tv/lectures/

Сколько людей компетентно в скорой медицинской помощи? Что такое сердечно-лёгочная реанимация? Как проводить компрессию грудной клетки? Что такое "реанимационная жизнь"? Как проводить искусственную вентиляцию лёгких? Что такое внутривенная инфузия? Как вводить и фиксировать катетер? Чем отличается катетеризация в военных условиях от гражданских? Как недорого достать американскую военную экипировку?

Источник: https://youtu.be/GVZe8eG6SbE

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