Лекция №13. Гражданский парамедик. Сердечно-лёгочная реанимация

СМОТРЕТЬ СПЕЦКУРС "ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ": https://stalingrad.tv/lectures/

Сколько людей компетентно в скорой медицинской помощи? Что такое сердечно-лёгочная реанимация? Как проводить компрессию грудной клетки? Что такое "реанимационная жизнь"? Как проводить искусственную вентиляцию лёгких? Что такое внутривенная инфузия? Как вводить и фиксировать катетер? Чем отличается катетеризация в военных условиях от гражданских? Как недорого достать американскую военную экипировку?

Источник: https://youtu.be/GVZe8eG6SbE