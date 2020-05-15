Кремлёвский врач рассказал, сколько продлится эпидемия в России

Главный внештатный инфекционист управделами президента, начальник Центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов считает, что нынешнее лето россияне проведут с коронавирусом.

«В инфекционных болезнях строить прогнозы при вирусных инфекциях — дело неблагодарное. Здесь учитывается очень много факторов — праздничные дни, температурные колебания воздуха, много, много других факторов. Думаю, что лето мы еще проведем вместе с этой болезнью», — сказал он РИА Новости.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Всего с начала эпидемии в России COVID-19 обнаружили у 252 245 человек, свыше 2,3 тысячи пациентов умерли от заболевания, более 53 тысяч выздоровели.

Президент Владимир Путин ранее объявил, что 12 мая истекает период нерабочих дней в России. В общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель. По его словам, эта экстраординарная мера позволила затормозить, замедлить развитие эпидемии. Однако решение о снятии ограничений власти регионов принимают самостоятельно, основываясь на данных эпидемиологической обстановки.

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