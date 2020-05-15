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Как вылечиться от КоронаВируса за 2 дня

18:36. 15 мая 2020 156 просмотров 5 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TU21oq4Z8cA

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5 Комментариев » Оставить комментарий


  • 2572 1922
    Игорь 15 мая 2020 в 18:48

    От корона вылечиваются за такое же время как от герпеса и вакцину к нему создадут аналогичную той что для герпеса т.е. вакцины не будет.

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  • 17648 1226
    Русофил 15 мая 2020 в 18:54

    Все хотят срубить денег как Кашпировский ))

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  • 2572 1922
    Игорь 15 мая 2020 в 19:16

    Дебилы, ну если ссачичэ такие, мыть надо просто весь подвижной состав, а не дороги антисептиком. Не контактировать с путищественниками бомжами и бродячими собаками. Короче все меры принимать те что при герпесе. При герпесе достаточно в водоеме где было больное животное искупаться в пьяном виде или в просто в расслабухе и герпес пойман. Он я думаю не мутировал, а ткани доноры поменял т.е. раньше донимал преимущественно слизистую рта, а теперь допустим из-за характера питания медикаментов ещё чего то плющит трахею и лёгкие. Он и половые органы может окучить и даже нервные ткани. Современные лекарства позволили обывателю не тренировать иммунитет, но влетать уже по таким носителям которых раньше не замечали в массе своей.

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  • 2313 2157
    KT 15 мая 2020 в 19:24

    Иван чай люблю.А соду хорошо пить со скисшим берёзовым соком.
    И не понял вирус выбирает алкоголиков,а лечиться надо парами алкоголя.У алкаша в лёгких достаточно паров и в крови, и болеет?Шо-то тут не играет.

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