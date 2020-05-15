Как вылечиться от КоронаВируса за 2 дня
18:36. 15 мая 2020 156 просмотров 5 коммент. Опубликовал: feedmatic
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Если и существуют случаи, когда выбранная работа не приносит человеку удовлетворения, то виноват сам человек, а не работа. Работа сама по себе не делает человека нужным и незаменимым; она лишь предоставляет ему возможность стать таковым.
От корона вылечиваются за такое же время как от герпеса и вакцину к нему создадут аналогичную той что для герпеса т.е. вакцины не будет.
Все хотят срубить денег как Кашпировский ))
Главное – чтобы тебя вирус не срубил… Уже в который раз…
Дебилы, ну если ссачичэ такие, мыть надо просто весь подвижной состав, а не дороги антисептиком. Не контактировать с путищественниками бомжами и бродячими собаками. Короче все меры принимать те что при герпесе. При герпесе достаточно в водоеме где было больное животное искупаться в пьяном виде или в просто в расслабухе и герпес пойман. Он я думаю не мутировал, а ткани доноры поменял т.е. раньше донимал преимущественно слизистую рта, а теперь допустим из-за характера питания медикаментов ещё чего то плющит трахею и лёгкие. Он и половые органы может окучить и даже нервные ткани. Современные лекарства позволили обывателю не тренировать иммунитет, но влетать уже по таким носителям которых раньше не замечали в массе своей.
Иван чай люблю.А соду хорошо пить со скисшим берёзовым соком.
И не понял вирус выбирает алкоголиков,а лечиться надо парами алкоголя.У алкаша в лёгких достаточно паров и в крови, и болеет?Шо-то тут не играет.