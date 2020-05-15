“Годовщина Революции”.
18:11. 15 мая 2020 90 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Восстановленная версия документального фильма "Годовщина революции", который снял один из наиболее известных отечественных документалистов Дзига Вертов.
Фильм в своем первоначальном виде был утрачен и восстанавливался по доступным фрагментам.
Сама лента представляет собой 2 часа документальной хроники, где показана Россия 1918 года после Февральской и Октябрьской Революций.
Кино немое – хроника + закадровая музыка + текстовые вставки.
По сути, уникальный документ эпохи, показывающий Россию на переломе.
Дзига Вертов – один из основоположников отечественного документального кино.
Тем кто не видел, строго рекомендую его фильм 1929 года "Человек с киноаппаратом".
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5870376.html