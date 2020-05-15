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“Годовщина Революции”.

18:11. 15 мая 2020 90 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Восстановленная версия документального фильма "Годовщина революции", который снял один из наиболее известных отечественных документалистов Дзига Вертов.
Фильм в своем первоначальном виде был утрачен и восстанавливался по доступным фрагментам.
Сама лента представляет собой 2 часа документальной хроники, где показана Россия 1918 года после Февральской и Октябрьской Революций.
Кино немое – хроника + закадровая музыка + текстовые вставки.
По сути, уникальный документ эпохи, показывающий Россию на переломе.




Дзига Вертов – один из основоположников отечественного документального кино.
Тем кто не видел, строго рекомендую его фильм 1929 года "Человек с киноаппаратом".




Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5870376.html

Метки: 1918, Видео, дзига вертов, документальное кино, история, революция, хроника

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