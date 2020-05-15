Восстановленная версия документального фильма "Годовщина революции", который снял один из наиболее известных отечественных документалистов Дзига Вертов.Фильм в своем первоначальном виде был утрачен и восстанавливался по доступным фрагментам.Сама лента представляет собой 2 часа документальной хроники, где показана Россия 1918 года после Февральской и Октябрьской Революций.Кино немое – хроника + закадровая музыка + текстовые вставки.По сути, уникальный документ эпохи, показывающий Россию на переломе.Дзига Вертов – один из основоположников отечественного документального кино.Тем кто не видел, строго рекомендую его фильм 1929 года "Человек с киноаппаратом".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5870376.html