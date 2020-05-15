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Душенов 268. Как Пекин нагнёт Москву

21:21. 15 мая 2020 52 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Сколько сменных боевых модулей у платформы «Армата»? Почему ЗРК «Пэтриот» не может защитить Ближний Восток? Каким будет военно-технический ответ России на завершение договора СНВ-3? Еженедельная информационно-аналитическая передача К. Ю. Дyшенова, посвященная обзору главных событий недели, новейшим технологиям и ответам на вопросы зрителей.

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#ДеньТВ #Душенов #Армата #Пэтриот #БлижнийВосток

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pasVph4BgDA

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