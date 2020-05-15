Александр Зиновьев – Нашей юности полёт. Перелом

...ощущение Свободы, Счастья, ощущение Полёта. Летите, невзирая на мнение..., увезённые с ласковой родины. Александр Егоров, «Самиздат»; «В ...Знаю: нашими делами Бог уже по горло сыт. Николай Зиновьев, «...познавшие жизнь, вновь обретают юность, но уже свободную от...
Видите ли, в области науки нашего разума может быть достаточно. Что же касается верований и убеждений, то часто мы должны полагаться на других людей, верить тем, кто значительнее нас, и принимать их прозрения. В поисках предельного смысла человек в основном опирается на эмоциональные, а не только на интеллектуальные ресурсы, как мы знаем; иными словами, он должен верить в предельный смысл бытия.
Сталинизм – это предательство русской тысячелетней истории!