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За фейковых ветеранов Гитлера и Гиммлера можно присесть на 5 лет

12:37. 14 мая 2020 110 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


На "шутников" выдававших Гитлера и Гиммлера за ветеранов Великой Отечественной Войны возбудили уголовные дела.

Следственный комитет возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма после публикации в рамках проекта "Бессмертный полк" снимков деятелей Третьего рейха, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Так, неизвестные разместили в открытом доступе фотографию рейхсфюрера СС Гиммлера, которого подписали как полковника В. М. Алексеева.
Кроме того, ранее неустановленные лица опубликовали на сайте другого проекта, "Банк памяти", анкету с фото Адольфа Гитлера, сопроводив его комментарием о том, что на снимке запечатлен "участник Великой Отечественной войны" по имени Гитле Адоль Алоисо.
По данным СК, приславшие эти анкеты преследовали цель оправдать "преступления нацистского режима, установленные приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге". Личности причастных к публикациям выясняют. Кроме того, следователи проверят другие аналогичные инциденты.

https://ria.ru/20200514/1571420091.html – цинк



Полагаю, что если хотя бы несколько человек посадить на реальные сроки за подобное, то количество желающих "остро пошутить" на эту тему резко сократится.
По закону, за оправдание преступлений нацистского режима, можно получить до 5 лет реальной тюрьмы. С удовольствием увидел бы реализацию этой статьи как по этим, так и по целому ряду других дел.

Этот же подход резонно применить в отношении "девочек-дизайнеров", которые уже далеко не первый год упиваются своей безнаказанностью и где царит полнейшая безответственность как на уровне исполнителей, так и на уровне тех, кто принимает заказ.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5866947.html

Метки: бессмертный полк, гиммлер, Гитлер, Нацизм, следственный комитет

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