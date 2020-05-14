У современной элиты нет места в Будущем. Владимир Квачков

В какой единый сценарий сплетаются события нашей бурной современности и что логически должно последовать за самоизоляцией. Кто будет преемником Путина и что случится с элитой РФ. В прямом эфире канала День полковник Владимир Квачков комментирует самые важные события недавнего времени и отвечает на вопросы зрителей.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XH-coKi-p1g