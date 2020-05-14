Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 14 мая 2020

Операция “Непоколебимая решимость” продолжается

Операция «Непоколебимая решимость»: в США отчитались о деятельности Коалиции в Ираке и Сирии

"Рыбарь" о свежем отчете Пентагона о военном развертывании армии США на территории Сирии и Ирака.11 мая 2020 года Ведущий генеральный инспектор операции «Непоколебимая решимость» отчитался перед американским Конгрессом о ходе операции и деятельности Международной коалиции в Ираке и Сирии в первом квартале 2020 года.Это уже 21-ый доклад Ведущего генерального инспектора Министерства обороны. Для действующего инспектора Шона В. О’Доннелла доклад стал первым — он назначен на должность 6 апреля 2020 года.В докладе представлена характеристика деятельности Международной коалиции и контингента ВС США, действующего в Ираке и Сирии, и проведена оценка вызовов, с которыми сталкиваются союзники США в регионе.По словам О’Доннелла, в первом квартале 2020 года Коалиция начала сосредотачивать силы вокруг отдельных баз после эскалации конфликта между США и Ираном. В официальном документе признаётся свыше 100 пострадавших в результате ракетного удара Ирана по американской авиабазе Айн аль-Асад. Из-за конфликта между Вашингтоном и Тегераном в Ираке изменилось отношение как к деятельности Коалиции, так и контингенту ВС США — иракские «курсанты» и партнеры по операциям стали воспринимать американских коллег более негативно.В этой связи было принято решение о передаче правительственным войскам пяти баз в Ираке — Аль-Каим (Анбар), Каййяра (Найнава), Оперативный штаб «Найнава» (Найнава), К-1 (Киркук) и Ат-Такаддум / Аль-Хаббания (Анбар). При этом, Ведущий генеральный инспектор признаёт, что это все — часть уже существовавшего долгосрочного плана, который было решено ускорить после эскалации конфликта. План был принят в конце 2019 года, когда ещё были живы Касем Сулеймани и Абу Мехди аль-Мухандис, чьи смерти спровоцировали массовое недовольство и требования по изгнанию США из региона.Персонал, ранее дислоцированный на указанных базах, переведён на оставшиеся под контролем США объекты: военные советники и специалисты продолжат выполнение задач. Сами базы остаются «важными операционными узлами» для проведения контртеррористических операций — эта оговорка свидетельствует о возможности использования переданных Багдаду объектов силами Коалиции.При этом, благодаря выводу части контингента из иракских баз удалось нарастить военное присутствие в Сирии — туда, в частности, были переброшены подразделения огневой поддержки и медицинские отряды, а возможности контингента, расквартированного в Заевфратье, выросли по сравнению с последним кварталом 2019 года.Численность американского контингента в зоне безопасности Ат-Танф в провинции Хомс не была увеличена.Сокращение числа баз ознаменовало переход к «четвёртой фазе» операции «Непоколебимая решимость»: Коалиция будет выступать больше ментором и наставником, чем принимать практическое участие в тактических операциях против ИГ.Согласно докладам штаба операции «Непоколебимая решимость», «Исламское государство»1 (террористическая группировка, запрещена в РФ) сохраняет «низкоуровневую активность» в Ираке и Сирии, но не способно удерживать территорию и полагается лишь на атаки с использование стрелкового оружия. В Ираке нападения ИГ сконцентрированы в пустынных и горных районах к северу и западу от Багдада. В Сирии активность ИГ сосредоточена в провинциях Дейр эз-Зор, Хасеке и Ракка.При этом, в Коалиции утверждают, что в первом квартале 2020 года активность ИГ снизилась по сравнению с концом 2019 года и последовавшем после ликвидации лидера «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади «всплеска». Правда, многочисленные аналитики и исследовательские институты, занимающиеся изучением военных конфликтов, свидетельствуют о резком повышении активности ИГ в Ираке и Сирии в апреле 2020 года. Но в отчёте об этом ни слова: он затрагивает только первый квартал 2020 года, поэтому Конгресс США узнает о росте террористической активности только к августу 2020 года.Наибольшая активность отмечается в пограничных зонах ответственности федерального Багдада и Иракского Курдистана — механизмы взаимодействия в борьбе с терроризмом до сих пор работают из рук вон плохо. Согласно данным Разведывательного управления Минобороны США, у ИГ восстанавливаются мобилизационные возможность и вновь появилась возможность вербовать в свои ряды местных жителей.По оценкам Международной коалиции, суммарная численность боевиков ИГ в Сирии и Ираке оценивается от 14 до 18 тысяч человек, у которых, однако, уже нет возможности обзавестись сырьевой базой и получить сколько-нибудь мощную финансовую подпитку из-за уничтожения основных источников дохода (правда, с оговоркой, что полностью каналы финансирования не ликвидированы). Это тоже больше похоже на лукавство: иракские спецслужбы свидетельствуют об обратном.Основными источниками дохода ИГ в докладе значатся грабежи, похищения и требование выкупов. Для взаиморасчетов используется система «хавала», подразумевающая широкую сеть брокеров и курьеров, которые доставляют значительные суммы наличных и выводят их за рубеж, где уже и отмывают.Контртеррористические операции в регионе были существенно снижены из-за коронавирусной пандемии. Правоохранительные органы Ирака и «Сирийские демократические силы» местами частично либо полностью свернули подготовку и операции против ИГ.В Ираке правительство вновь сталкивается с протестами, которые прекратились в марте из-за COVID-19. Протесты приводят к жертвам среди мирного населения и частично направлены против присутствия США в регионе, что осложняет эффективную борьбу с ИГ.Скачки цен на нефть сильно ударили по госбюджету Ирака. Согласно данным Госдепа, без увеличения объёмов добычи после апреля правительство не сможет финансировать госинституты. По оценкам экономических аналитиков, устроенная Россией и Саудовской Аравией нефтяная война в конечном счете истощит бюджет Ирака, а разрешение экономического кризиса в краткосрочной перспективе попросту невозможно — инвестиционные программы в восстановление северных провинций, расширение нефтедобычи и реструктуризацию госдолга придётся отложить на неопределённый срок. Свёрнутые иракской стороной в конце 2019 года программы по международной гуманитарной помощи со стороны различных НКО усиливают гуманитарный кризис. Из-за того, что к началу 2020 года у 88% НКО, действующих в Ираке, закончилась аккредитация, было сорвано проведение 3943 гуманитарных операций.В первом квартале 2020 года обстановка на северо-востоке Сирии, значительно осложнившаяся после турецкой операции «Источник мира» в октябре прошлого года, несколько стабилизировалась. В штабе «Непоколебимой решимости» отмечают: «трения» между «Сирийскими демократическими силами» и протурецкими формированиями не нанесли значительного урона операциям против боевиков ИГ, но некоторое «отвлечение внимание» имеет место.В докладе прямо подчеркивается цель направленных против ИГ операций в Заевфратье — обеспечение безопасности нефтяных и газовых месторождений, находящихся под контролем СДС и Коалиции, поскольку «нефтедобыча — ключевой источник дохода СДС».Отдельная оценка дается поддержке СДС со стороны местного арабского населения Заевфратья: арабы и ассирийцы, в большинстве своем, симпатизируют как «Сирийским демократическим силам», так и «Сирийскому демократическому совету», но верховенство курдских командиров и контроль курдского руководства над принятием решением, равно как и давление официального Дамаска мешают полностью интегрировать некурдские отряды в состав СДС.Коалиция и союзники сталкиваются со «значительной угрозой» от находящихся в тюрьмах боевиков ИГ и их сторонников в лагерях беженцев. Всего в 20 тюрьмах и центрах временного содержания находится до 10 тысяч боевиков ИГ — две тысячи боевиков-иностранцев и восемь тысяч из Сирии и Ирака.Сохраняется существенный риск побега из тюрем — особенно если СДС придется ослабить охрану, как было во время турецкой операции «Источник мира». По мнению Коалиции, возможный побег — это «один из самых существенных вызовов успеху операции, направленной против ИГ».В лагерях для внутренне перемещенных лиц, где содержатся родственники боевиков ИГ, по мнению Коалиции, царит «относительно щадящая обстановка». Три профильных организации, подчиненные Ведущему генеральному инспектору, внимательно изучили трудности, с которыми сталкиваются охранники и гуманитарные организации в лагерях беженцев и вопрос пресечения распространения идеологии ИГ, но однозначного решения так и не было найдено.Ответственность за борьбу с рассадниками влияния ИГ в лагерях Министерство обороны США с себя сняло, заявив, что это «требует обсуждения и дополнительных консультаций». Пентагон утверждает, что доступ в лагеря внутренне перемещенных лиц у американской стороны очень ограничен, поэтому «не в состоянии оценить количество активистов ИГ или инцидентов внутри лагеря».В отдельной секции лагеря Аль-Хол, по приблизительным подсчетам, содержится 10 тысяч связанных с ИГ иностранцев, две трети из которых составляют дети в возрасте до 12 лет. Многие взрослые сохраняют лояльность ИГ и продолжают представлять угрозу: они наладили масштабную контрабандную сеть, простирающуюся за пределы лагеря, распространяют идеологию организации, запугивают и вербуют в свои ряды других жителей лагеря. С начала года количество нападений на персонал и охранников лагеря выросло — они находятся под постоянным давлением и стрессом. Но по мнению гуманитарной организации USAID, таких случаев не зафиксировано.В Коалиции признали, что с ноября 2019 года миссия по поддержке тюрем в Сирии свернута. Однако был организован консультативный орган Northeast Syria Coordination Group (NESCG), который будет помогать решать проблемы в лагерях. При этом, на северо-востоке Сирии нет постоянной миссии NESCG — в случае необходимости, специалисты могут приехать в лагерь или тюрьму, где нужна помощь.В докладе Ведущего генерального инспектора отмечено, что с начала года увеличилось количество инцидентов с «противником» — речь идёт о создании помех и блокировании маршрутов движения патрулей и конвоев. Для избежания инцидентов используются механизмы деконфликтации.Несмотря на желание российской стороны разрешать проблемные вопросы по существующим каналам взаимодействия, «воздушное и сухопутное вмешательство России на северо-востоке Сирии происходит на регулярной основе». Но это не мешает сбору разведданных и операциям Коалиции против ИГ.В случае новой эскалации в Идлибе операции Международной коалиции могут оказаться под угрозой, а эффективной борьбы с терроризмом — снизиться, поскольку конфликт спровоцирует массовый приток беженцев в Заевфратье.Этот тезис Ведущего генерального инспектора звучит довольно странно. Учитывая то, что жители Идлиба бегут на территорию Турции, а оттуда, если куда и уходят, то в зоны, находящиеся под контролем протурецких сил, где никаких операций Коалиции не проводится, то о каком-либо потенциальном притоке беженцев в Заевфратье говорить несколько некорректно.Согласно отчетам USAID, ведомственное Бюро по Ближнему Востоку профинансировало порядка 240 проектов по стабилизации в северо-восточной Сирии, которые должны простимулировать экономический рост и гарантировать продовольственную безопасность региона. Однако из-за ограничений по финансированию размах программ и эффект от них ниже, чем мог бы быть. USAID ищет внешние источники финансирования.На борьбу с коронавирусом Государственный департамент США выделил суммарно 30 млн долларов на Сирию и Ирак.Все желающие могут ознакомиться со 134-страничным докладом Ведущего генерального инспектора по ссылке https://media.defense.gov/2020/May/13/2002298979/-1/-1/1/LIG_OIR_Q2_MAR2020_GOLD_508_0513.PDF . В документе приводятся данные аудита различных контрактов, дана оценка гуманитарной помощи, приводятся цифры и инфографики, обосновывающие целесообразность продолжения миссии.Учитывая претерпевшую значительные изменения тактику ИГ в апреле и мае 2020 года, отчет за второй квартал, который должны будут представить в Конгресс в июле-августе, выйдет ещё более детальным — ведь придется как-то обосновывать «низкоуровневую активность» ИГ в первом квартале и последовавший резкий скачок.Но вышедший 13 мая отчет интересен даже без учета оценки активности ИГ.Например, аудит контрактов, заключённых на обслуживание американской базы «Кэмп Таджи», подвергавшейся многократным обстрелам со стороны иракских вооруженных группировок, говорится о многочисленных нарушениях в оформлении финансовых документов, бюрократических ошибках, допущенных при оформлении покупок и ведении учета, которые привели к растрате 116 млн долларов США. Деньги пошли на оплату услуг и «улучшения» системы жизнеобеспечения, в которых не было необходимости.Или же маленькая, но важная детали: оказывается, руководство «Кэмп Таджи» не озаботилось проблемами сохранности окружающей среды. Твердые отходы сваливали в кучу и сжигали за пределами лагеря. Этот факт настолько озаботил Ведущего генерального инспектора, что ему было посвящено несколько абзацев.В докладе дублируются тезисы Главного инспектора Министерства обороны США об аудите трат на борьбу с терроризмом в Сирии и Ираке и даются уже ставшие дежурными рекомендации по организации правильных учёта и контроля.Нельзя сказать, что Конгресс данные аудита и результаты ежеквартальных проверок очень сильно беспокоят.Да и американские СМИ в поразительном единодушии закрывают глаза на растраты, хищения, нарушения и несостыковки глаза, — словно никому нет уже дела до того, что в Сирии и Ираке, оказывается, уже перестали следить за тюрьмами, целями операции по борьбе с ИГ с Сирией в открытую называют охрану нефтяных месторождений, а на снабжение и обеспечение нужд американских военных утекают сотни миллионов долларов, которые могли бы пойти на обеспечение рабочих мест в самих США.Но зато широкая общественность услышала подтверждение, что американские военнослужащие из Ирака не выводились — это всего лишь запланированная задолго до мини-войны с Ираном ротация.Что и требовалось доказать.(с) Рыбарь https://riafan.ru/1276411-operaciya-nepokolebimaya-reshimost-v-ssha-otchitalis-o-deyatelnosti-koalicii-v-irake-i-sirii – цинк

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Саудовская Аравия вдвое сократит поставки нефти в США и Европу

Саудовская Аравия вдвое сократит поставки нефти в США и Европу

PS. Полагаю, что вопросы с перемогой Саудовской Аравии в нефтяной войне с РФ и американской сланцевой индустрией можно считать закрытым. У свидетелей перемоги саудитов остается одна надежда – что Блумберг как обычно все наврал и Saudi Aramco не допустит такого обвала поставок, что вкупе с сокращениями по сделке ОПЕК+ не только сократит общую добычу ниже мартовских показателей, но и не позволит вернуть те цены, которые существовали до нефтяной войны.Но разумеется, не стоит полагать, что данные проблемы саудитов, которые явно не таких последствий ожидали от нефтяной войны, отменяют ущерб, который был нанесен России и США. Пострадали все – ключевой вопрос, кто в большей, а кто в меньшей степени. Пока что саудиты выглядят наиболее пострадавшими, но это в краткосрочной перспективе. Для РФ будет достаточно интересно посмотреть, сколько денег государству придется потратить на поддержку "Росфнети", это пока что еще отложенные убытки. Относительно США интересен вопрос, сколько средств придется потратить (напечатать, в отличие от РФ, штаты могут продолжать политику заливания увеличивающихся экономических дыр зеленой бумагой) на поддержку сланцевой индустрии и насколько действенно США будут сокращать добычу нефти, что они обязались сделать по сделке ОПЕК+. Так что оценить все последствия нефтяной войны для США и РФ еще только предстоит. Ну а саудиты как обычно выглядят как злобные буратины, которые ко всем своим неприятностям, еще и экономический самострел устроили, подорвав и без того ослабевшую экономику.PS. В тред приглашаются все свидетели победы Саудовской Аравии в нефтяной войне.Для затравкиPS2. Но есть и позитивная новость из Саудовской Аравии – там запретили казнить несовершеннолетних. Также там недавно отменили публичные порки. Пока жить становится все хуже и хуже, демократия наступает!

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Из-за дешевой нефти Саудовская Аравия прощается с прежней жизнью

Коронавирус и ценовая война с Россией серьезно подорвали финансы нефтяного королевства. Теперь ему предстоят повышение налогов, всплеск инфляции и урезание национальных проектов.

До недавних пор жители Саудовской Аравии вообще знать не знали, что такое НДС. С налогом на добавленную стоимость население богатого нефтяного королевства впервые столкнулось лишь 1 января 2018 года, и составил он 5 процентов. Теперь с этой весьма скромной ставкой саудовцам предстоит распрощаться: c 1 июля 2020 года она вырастет до 15 процентов. Это уже сопоставимо с размерами НДС, к примеру, в Германии (19%, льготная ставка 7%) или России (20% и 10%).

Увеличение НДС и отмена субсидий разным категориям населения

Радикальное увеличение НДС сразу в три раза, о котором саудовский министр финансов Мохаммед аль-Джадаан объявил 11 мая, станет для 35 миллионов жителей королевства, пожалуй, самым зримым свидетельством окончательного прощания с той прежней благополучной жизнью, когда нефтедоллары широким потоком текли в страну, входящую — наряду с США и Россией — в тройку лидеров мировой нефтедобычи.

Теперь же «Саудовская Аравия просит свое население раскошелиться», констатирует немецкое издание Der Spiegel, а Die Welt считает, что она «забирает деньги у самых слабых». Доходы саудовской казны, напоминает экономическая газета Handelsblatt, начали падать ещё до пандемии коронавируса. Но затем обвал мирового спроса на нефть, последствия ценовой войны с Россией и многомиллиардный пакет антикризисных мер резко ухудшили финансовое положение королевства.

Поэтому оно увеличивает фискальную нагрузку на конечных потребителей, утраивая НДС. Однако эта мера автоматически вызовет рост цен на абсолютное большинство товаров и услуг — и тем самым не может не привести к ощутимому снижению покупательной способности населения. Его доходы серьезно пострадают также из-за отмены уже с 1 июня субсидий разным категориям жителей (например, военным, госслужащим, студентам), введенных в 2018 году из-за роста стоимости жизни. Ведь тогда цены на бензин подняли сразу более чем на 80 процентов, сильно подорожали также электричество и вода.

Программа Vision 2030 попала под сокращения

Саудовский министр финансов, ещё несколько дней назад предупредивший, что исходит при планировании из худшего прогноза и что «болезненные, но необходимые» сокращения расходов будут долгосрочными, намерен также «урезать, растянуть во времени или перенести» целый ряд национальных инфраструктурных проектов в рамках провозглашенной весной 2016 года амбициозной программы реформ Vision 2030.

Ее цель — ускоренными темпами трансформировать и диверсифицировать саудовскую экономику, максимально снизив её зависимость от экспорта нефти. Теперь начавшийся четыре года назад переход неминуемо замедлится, возможно даже существенно, так что надежды многих саудовцев, особенно молодых, вскоре получить привлекательные и хорошо оплачиваемые рабочие места в перспективных отраслях вне нефтяного сектора могут и не сбыться.

Более того, в новых условиях саудовское правительство разрешило фирмам на 40 процентов урезать зарплаты и упростило для предприятий процедуру сокращения штатов в том случае, если за шесть месяцев не наступит улучшения экономических показателей, указывает Handelsblatt.

Резкий рост бюджетного дефицита при низкой задолженности

В общей сложности Мохаммед аль-Джадаан намерен уменьшить в этом году госрасходы на 26,6 миллиарда долларов США. Но даже при таких сокращениях дефицит государственного бюджета может превысить 112 миллиардов долларов и достигнуть, по подсчетам саудовского банка Jadwa Investments, 15,7 процента валового внутреннего продукта. Для сравнения: согласно действующим в еврозоне критериям финансовой стабильности, дефицит госбюджета не должен превышать 3 процента ВВП. Так что данный показатель будет в этом году в Саудовской Аравии просто зашкаливать. Впрочем, в других странах из-за COVID-19 тоже.

Одновременно те же Маастрихтские критерии устанавливают для государств Европы, что суммарная государственная задолженность не должна превышать 60 процентов ВВП. Поскольку у нефтяного королевства до сих пор было крайне мало внешних долгов, этот показатель долгосрочной финансовой стабильности составит по итогам года от трети до половины саудовского валового внутреннего продукта, даже если общая задолженность, по прогнозам Jadwa Investments, вырастет до 227,7 миллиардов долларов.

При таком относительно низком показателе Саудовская Аравия сможет при необходимости прибегать к крупномасштабным заимствованиям на внешних рынках на сравнительно выгодных условиях, не угрожая при этом своему достаточно высокому кредитному рейтингу. К примеру, у агентства Moody’s он A1, правда, теперь с негативным прогнозом. У России рейтинг Baa3, что на пять ступеней ниже.

Если посмотреть на золотовалютные резервы двух конкурирующих нефтяных держав, то у Саудовской Аравии они составляют около 460 миллиардов долларов, у России — порядка 570 миллиардов. Правда, при пересчете на душу населения оказывается, что запасов существенно больше все же у королевства. Что же касается экономических перспектив, то саудовский ВВП, согласно прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), может сократиться в этом году на 2,3 процента, а российский — на 5,5 процента.

Режим жесткой экономии — угроза позициям Мухаммеда бен Сальмана

Бюджетные проблемы и режим экономии в Саудовской Аравии «порождают у западных дипломатов надежды на то, что Эр-Рияд закончит теперь участие в дорогостоящих конфликтах», указывает Handelsblatt. Газета напоминает, что суннитское королевство вот уже целый ряд лет «без явных военных успехов и за очень большие деньги» ведет в соседнем Йемене войну против шиитских повстанцев-хуситов.

Кроме того, финансовые проблемы «могли бы сказаться на экономической блокаде маленького соседнего государства Катар и на борьбе за лидерство во всем регионе против заклятого шиитского конкурента — Ирана», полагает немецкое издание. Тут опять-таки можно сравнить с Россией, которая тоже участвует в дорогостоящих конфликтах, к примеру, в Сирии и Ливии.

В то же время переход Саудовской Аравии в режим жесткой экономии и масштабное урезание рассчитанной на сотни миллиардов долларов программы Vision 2030 угрожают, считает Handelsblatt, позициям такой «неоднозначной фигуры», как наследный принц и фактический правитель страны Мухаммед бен Сальман. А Die Welt предупреждает, что намеченные радикальные финансовые меры могут дестабилизировать страну, «играющую не только экономически, но и геополитически ключевую роль в международной системе».

Обложка: Foto: AP/Scanpix/LETA

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