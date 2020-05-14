Радио НОД 12.05.2020

Дайте историческую оценку период 1991 по 1993 годов.

Период сложный. С одной стороны в эти годы мы действительно пытались освоить новое для себя, хотя исторически уже безнадёжно устаревшее, общество сплошного рынка. Во-вторых, строили мы этот повальный рынок скорее уж по образцам из “Незнайки на луне”, чем по тому, как выглядел рынок к тому времени в реальном мире. Ну и кроме того, шла постоянная борьба между сторонниками вот этого “Незнайкиного” рынка и людьми пытавшимися создать что-нибудь более менее реальное. В конце концов, к сожалению победили именно те, кто ориентировался на литературный образец. То есть тот рынок, что в итоге возник у нас, для него слово дикий, это пожалуй слишком мягкое определение. Но вероятно, это тоже надо было пройти. Чем дальше оттянешь маятник в одну сторону, тем дальше он пролетит в другую, когда ты его отпускаешь.

В любом случае я, я тогда был как раз энтузиастом рынка любой ценой. Были у меня на это причины. Не буду вдаваться в технические подробности, но во всяком случае я исходил из того, что доступная на тот момент вычислительная мощность заведомо недостаточна для эффективного управления. А при тех мощностях, что были доступны рыночное хозяйство эффективнее планового. Потом я в значительной мере пересмотрел свои представления. По нескольким причинам.

Во-первых, оказалось, что ещё эффективней смешанная система управления. сочетающая в себе фрагменты плановой и рыночной экономики. Во-вторых, оказалось, что не так долго нужно ожидать вычислительной мощности достаточной для полного и всеобъемлющего планирования. Словом с тех пор я стал намного лет умней. Но вот именно тогда я воспринимал всё происходящее, как жизненно необходимое. Поэтому моя оценка той эпохи грешит явно избыточной, как я сейчас вижу, восторженностью.

Но с другой стороны. К сожалению, если уж вступили на такой путь, то повернуть без больших осложнений тоже было не возможно. Так что с моей точки зрения то, что тогда происходило – это, как выразился французский юрист эпохи Великой французской революции Антуан Буле де ла Мёрт, это хуже преступления – это ошибка…